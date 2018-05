¿Harto de Internet? Podrías tener muchos motivos para querer eliminar tu huella digital online, por lo que te vendrá genial una guía con los pasos a seguir para borrar todo rastro de tu persona en la red. No es tan sencillo como debería, pero al menos puedes quedarte bastante cerca de parecer un fantasma. Tampoco es lo mismo un usuario intensivo en redes sociales que alguien que apenas ha tenido contacto con el medio, como es lógico la dificultad cambia y a mayor uso, más problemas. Antes de lanzarte a ello piénsatelo dos veces: una vez comiences a eliminar datos e información desaparecerán para siempre. Si hay algo que quieras mantener asegúrate de realizar antes una copia de seguridad.

¿Qué servicios web usas?

Haz memoria, seguramente utilices alguno de los grandes servicios y redes sociales, véase Google, Facebook o Twitter por ejemplo. Cada uno tiene su propio formulario de eliminación de cuentas:

Google

Para borrar tu rastro en todos los servicios de Google, que son unos cuantos, entra en tu perfil y accede a la configuración de la cuenta. Cuando haces clic en tu foto de perfil ves una nueva pantalla con distintas opciones. Ésta la encontrarás en la parte derecha con el título de Eliminar tu cuenta o determinados servicios. Puedes borrar cuentas de servicios concretos o borrarlo todo al completo.

Opción para desactivar tu cuenta de Google

Facebook

Debes ir hasta el apartado Configuración que hay en la parte superior izquierda de la interfaz, asegúrate de que estas en el menú General y fíjate en la última opción Administrar cuenta. Pulsando sobre Editar accedes a varias opciones entre las que se encuentra Desactivar tu cuenta de Facebook, que tal como nos explican en detalle desde 1and1 es la que tienes que elegir para salir por completo de la red social de Zuckerberg.

Menú para desactivar la cuenta de Facebook

Twitter

Si accedes al menú de configuración verás un apartado Cuenta, es el primero de todos. Una vez cliques en él verás como última opción Desactiva tu cuenta. Unos últimos recordatorios y consejos por parte de Twitter y listo para pulsar el botón.

Desactivación de cuenta en Twitter

Buscadores

Los buscadores web como Google o Bing guardan mucha información tanto de redes sociales como de otras páginas web donde puedas aparecer: cualquier página donde hayas dejado tus datos o direcciones de correo… Realizar una búsqueda exhaustiva es un paso imprescindible.

No es solo buscar nuestro nombre como tal, sino también todo tipo de apodos, nicks o seudónimos que hayamos podido usar. Busca tu número de DNI o de la seguridad social. Es una buena forma de encontrar cuentas olvidadas en plataformas y servicios. Cuando los detectes trata de acceder para ver cómo eliminar esas cuentas en esos servicios concretos. Si no recuerdas las contraseñas de acceso deberás recurrir a la opción He olvidado mi contraseña para restaurarla a través del correo electrónico si aún lo conservas.

Google es uno de los buscadores de los que desaparecer

¿Qué sucede cuando tú no eres el responsable del contenido y lo son terceros? Tendrás que ponerte en contacto con el administrador o responsable para que borre esa información y tener paciencia. Si finalmente no lo hacen deberás recurrir a la vía del derecho al olvido disponible para todos los ciudadanos europeos.

Solución rápida para eliminar perfiles online

Existen dos servicios para encontrar las páginas web desde las que darte de baja. Necesitas conocer en dónde te has registrado, pero si recuerdas el dato tienes enlaces directos hasta las páginas concretas desde donde borrar tu perfil. Otra cosa interesante es que cuentan con listas negras que puedes consultar para saber qué servicios no permiten borrar el perfil de ninguna manera.

Account Killer es un recopilador de webs para darse de baja

Account Killer es uno de ellos, tiene listado de servicios y también un buscador. Just delete me funciona exactamente igual. Posiblemente ambos te puedan ser de bastante utilidad a la hora de conseguir que Internet se olvide por completo de ti.