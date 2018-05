Los usuarios de dispositivos iOS están casi obligados a utilizar iTunes, el software de Apple que hace las veces de gestor de contenido, reproductor multimedia y tienda. Si tienes un iPhone o un iPad casi con toda seguridad tienes iTunes instalado en tu PC, pero seamos claros: no es el mejor programa del mundo, y en ocasiones el usuario sufre todo tipo de problemas con él. Instalaciones erróneas, pérdida de ficheros indispensables para que funcione correctamente, problemas de toda clase a la hora de realizar copias de seguridad o backups... Podrían aparecer decenas de fallos diferentes que te impidieran darle uso.

Cuando surgen errores de cualquier tipo con iTunes y su funcionamiento no todo está perdido. iMyFone TunesFix es un potente software de escritorio capaz de solucionar todo tipo de errores y fallos en iTunes. Ya no necesitas buscar soluciones como loco en Internet, si no sabes cómo arreglar un determinado fallo en el software de la manzana este es el programa perfecto, capaz de corregir errores rápidamente evitando todas las molestias y disgustos.

Características de iMyFone TunesFix

Si repasamos las características principales del programa podremos hacernos una idea aproximada de lo que ofrece. Una completa suite de corrección para todo tipo de fallos en iTunes:

Detección automatica de problemas, de manera que solo hay que instalar TunesFix para que sea capaz de detectar dónde está el fallo.

Reparación en un simple clic: nada de navegar por molestos y técnicos menús donde no se entiende nada, un simple clic y TunesFix habrá arreglado el problema por completo.

Tranquilo, ¡no perderás ningún dato! Cuando uno debe realizar determinadas acciones como estas siempre existe el miedo de que puedas perder cosas como fotos, vídeos, conversaciones de WhatsApp, copias de seguridad antiguas... Nada de eso sucede aquí, todos los datos están seguros durante el proceso.

Compatible con todos los errores conocidos de iTunes, puedes estar seguro de que podrá solventar ese problema concreto que afecta a tu software aunque su código numérico te suene a chino.

iMyFone TunesFix 2.0.1.1

Qué tipos de errores puedes corregir con iMyFone TunesFix

TunesFix puede con todo. Como lo lees, es capaz de corregir todos los errores conocidos de la instalación de iTunes sin casi despeinarse:

iTunes no puede conectar con el iPhone

Muy típico, enchufas el teléfono al PC mediante el cable USB y iTunes te avisa de que la conexión es imposible. TunesFix entra en acción logrando la comunicación fluida entre hardware y software que necesitas para hacer eso que tienes en la cabeza, ya sea limpieza de archivos, transferencia del PC al dispositivo o lo que se te ocurra.

iTunes no se instala / Problemas de actualización

A veces la instalación de iTunes se convierte en un suplicio difícil de llevar. Podrían ser archivos perdidos, conflictos con el sistema operativo... iMyFone TunesFix puede mediar en estos casos garantizando que se realiza una instalación totalmente limpia y libre de fallos. Otro problema habitual suele estar en las actualizaciones. Si ha salido una nueva versión, has tratado de hacerte con ella y el software deja de funcionar como debería o por completo esta la herramienta perfecta.

iTunes no puede realizar backups o restaurarlos

La primera medida de seguridad que todo usuario de iOS debe instaurar es crear una copia de seguridad de los datos a la que puedas recurrir en caso de que algo falle en el futuro. Además se recomienda hacerlo de forma periódica ya que el contenido cambia día tras día. Sin embargo crear una nueva copia de seguridad podría serte imposible... Y lo mismo podría ocurrir en caso de que quieras importar una copia ya hecha para llevar tu dispositivo a un punto concreto en el tiempo. Ejecuta TunesFix y todos esos problemas desaparecerán de un plumazo.

Otros errores

Como te decíamos existen muchísimos errores conocidos, todos con nombres tan sugerentes como error 2, error 13, error 56... A menos que seas un auténtico experto en iOS y su seguridad esto te parecerá poco más que puntuaciones deportivas. La base de datos de TunesFix almacena todos estos errores, su causa y lo más importante, la solución.

Como utilizar iMyFone TunesFix

Descarga el archivo de instalación desde la web de iMyFone TunesFix y haz doble clic sobre él para comenzar con el proceso en tu PC. En unos pocos minutos tendrás disponibles la pantalla principal del software, un mural donde seleccionar entre las funciones principales del programa y donde puedes consultar qué versión exacta de iTunes tienes instalada en tu PC.

Quick Clean

Se trata de la opción rápida para analizar tu instalación de iTunes y detectar problemas. Al pulsar en el botón Scan te mostrará cuánto espacio es capaz de liberar y de dónde. Podrían ser archivos multimedia, copias de seguridad antiguas o de otros dispositivos, actualizaciones de software u otros datos como caché o logs. Simplemente marca las casillas correspondientes con aquellos ficheros que no te interesen y pulsa sobre Clean para liberar espacio y optimizar el funcionamiento.

Opción de limpieza rápida en iMyFone TunesFix

Deep Clean

Esta la opción de limpieza en profundidad, un escaneo mucho más minucioso de iTunes. Como tal le llevará más tiempo (también depende de la capacidad de tu dispositivo) pero es la mejor opción de limpieza disponible cuando uno quiere dejar el software como los chorros del oro. La interfaz es similar a la que puedes ver en el escaneo rápido y el funcionamiento también. Marca las casillas de los datos de los que quieres deshacerte y pulsa el botón Clean para eliminarlo todo de un plumazo.

Limpieza a fondo de iTunes con iMyFone TunesFix

Desinstalar iTunes

Si estás hasta la coronilla de iTunes y te quieres deshacer por completo de él esta es tu opción. TunesFix realiza una desinstalación completa, incluyendo todos esos archivos residuales que normalmente se quedan en el sistema tras quitar un programa o los registros de Windows. Para que esta desinstalación sea completa al 100% recuerda marca la casilla que hay debajo del botón Uninstall antes de pulsarlo.

Desinstalación completa de iTunes

Reparación de problemas de conexión

Seguro que te ha sucedido alguna vez: conectas el iPhone al ordenador y por alguna extraña razón el software no lo reconoce, por lo que no hay manera de acceder a su contenido ni de modificarlo. Muchas veces son errores de reconocimiento, respuesta inválida, valores perdidos o errores totalmente desconocidos... Ejecuta esta herramienta, descarga el driver de reparación (asegúrate de tener una conexión estable) y él solito es capaz de corregirlo todo sin que tengas que preocuparte por nada más.

Reparación del fallo al conectar el iPhone

Problemas de instalación o actualización

En ocasiones el software no se instala correctamente. Podría ocurrir que el instalador de iTunes esté corrupto o que durante el proceso haya sucedido cualquier desgracia con un archivo fundamental... También suele suceder, con mayor frecuencia si cabe, que una actualización reciente acaba con la estabilidad de iTunes... Sea cual sea el problema recurre a esta opción. Como en el caso anterior necesita tener conexión a Internet para descargar el driver necesario, pero solo necesitas eso y paciencia. En unos minutos iMyFone TunesFix habrá corregido el problema y tú podrás volver a hacer uso del software como si nada hubiera pasado.

Arreglo de problemas de instalación o actualización

Errores al realizar o importar copias de seguridad

Tener una copia de seguridad es tu única garantía si algún día ocurre algo. Para realizar una copia de seguridad necesitarás usar iTunes, y lo mismo ocurre si ya la tienes hecha y quieres utilizarla. Lo que ocurre es que iTunes puede hacerte de la suyas e impedirte que hagas cualquiera de las dos cosas, lo que es un problema muy grave. Nada que temer: ejecuta TunesFix, acude hasta esta opción que es la penúltima en la interfaz principal y aprieta el botón correspondiente. En pocos minutos tendrás iTunes funcionando con todas las opciones de trabajo con copias de seguridad disponibles.

Solución de problemas a la hora de hacer o cargar backups

Errores desconocidos

Si tu problema no está dentro de estas opciones predefinidas no tienes nada de lo que preocuparte. Simplemente ejecuta la última herramienta, pulsa Repair y a esperar. El software contiene su propia base de datos con errores de todo tipo y es probable que ese que te afecta no sea de los más comunes. Aun así lo puede resolver rápidamente, de manera que tu instalación de iTunes y todas sus funciones estén perfectamente operativas para lo que necesites.

Corrección de errores desconocidos

¿Te has convencido? Pues para rematar debes saber que sus creadores te ofrecen como lector de Malavida un descuento del 40% si te haces con la versión completa del software. Simplemente debes utilizar el código 732-VMX-8XV a la hora de hacerte con él.