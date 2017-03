¿Quieres conocer y probar la última versión del sistema operativo de Apple? Para todos aquellos que no han querido actualizar o no sabían que existe esta nueva versión, vamos a enseñaros a actualizar vuestro Macbook y cuáles son sus principales novedades. Además, te vamos a dar unas pequeñas pautas para actualizar de forma eficiente, de modo que no tengas ningún problema con configuraciones anteriores que tenías en la antigua versión de OS X.

Está claro que cuando salen nuevas versiones de los sistemas operativos queremos tenerlas a toda costa. Sin embargo, son las propias marcas las que se encargan de decidir si tu ordenador funcionará correctamente o puede tener ciertos problemas.

Vamos a detallar una lista de los ordenadores de Apple que pueden ser actualizados:

MacBook (2009 – Actualidad)

(2009 – Actualidad) MacBook Pro (2010 – Actualidad)

(2010 – Actualidad) MacBook Air (2010 – Actualidad)

(2010 – Actualidad) Mac mini (2010 – Actualidad)

(2010 – Actualidad) iMac (2009 – Actualidad)

(2009 – Actualidad) Mac Pro (2010 – Actualidad)

Estas son las versiones de los ordenadores que Apple ha decidido que son las más óptimas para recibir el nuevo sistema operativo. Para saber si tu ordenador es de estas generaciones, solo tendrás que ir al icono de Apple y seleccionar Acerca de este Mac. En esta pantalla aparecerá el modelo del ordenador y cuánto tiempo tiene.

Pero cuidado, porque si tu ordenador está en esta lista, no quiere decir que sea completamente compatible. Y es que, es posible que alguna funcionalidad especifica no esté soportada, por ejemplo, para utilizar el Apple Pay, tienes que tener un iMac al menos del 2012. Por eso si es necesario revisa en la página oficial.

Cómo instalar macOS Sierra

Comprobados todos los pasos previos, es el momento de realizar una copia de seguridad de nuestros datos almacenados en el ordenador. De este modo, también vamos a poder liberar espacio en el disco duro. Ahora vamos a encontrarnos dos formas de instalar la nueva versión del sistema operativo de Apple.

Actualizar manteniendo todos los datos y aplicaciones

Ahora tienes que entrar en el Mac App Store desde el ordenador y buscar macOS Sierra. Una vez descargado, tan solo tienes que seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. El instalador se encargará del resto, mientras lo único que tienes que hacer es mantener el ordenador conectado a la corriente eléctrica y controlar que todo vaya bien.

Cuando termine la actualización, tu ordenador se reiniciará y podrás iniciar sesión con el nuevo sistema operativo listo, con todo lo que tenías y todas las configuraciones que tenías en las aplicaciones que tienes instaladas. Es recomendable que revises que todas las aplicaciones y programas que utilizas sigan funcionando correctamente y que estén actualizados a una versión compatible.

Instalación desde cero con un USB

Con una actualización limpia, vas a poder disfrutar de macOS Sierra como si el ordenador hubiera venido con este sistema operativo de serie. Esto es altamente recomendable para todos aquellos que notaban ciertas ralentizaciones en sus ordenadores con la versión del sistema operativo anterior.

Si quieres realizar esta opción, vas a tener que crear un instalador USB. Para ello, una vez descargado el fichero de actualización desde el App Store, tendremos que abrir el Terminal y ejecutar el siguiente comando:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/USB –applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app –nointeraction &&say Done

Ahora, una vez creado el USB booteable, tienes que arrancar el ordenador con el USB conectado y manteniendo presionada tecla ALT, entonces, seleccionaremos el instalador USB. Iniciado el proceso de actualización, tendrás que acceder a la Utilidad de discos para borrar la partición donde está actualmente tu sistema de OS X. Hecho esto, solo nos queda seguir el instalador y disfrutar de nuestra nueva versión.

Las novedades de macOS Sierra

Con las nuevas versiones de los sistemas operativos, siempre vemos que hay elementos que no estaban antes, características nuevas y muchos parámetros que nos encontramos y que no sabemos bien cómo funcionan. Por esta misma razón, es necesario conocer bien todo lo nuevo que trae la nueva versión. Gracias a esto, cuando ya la tengas instalada, sabrás de primera mano dónde está todo y cómo utilizarlo.

Siri

Nuestra querida compañera de viaje y asistente de voz en nuestros iPad y iPhone, ahora aterriza oficialmente en los ordenadores de Apple. Además, según la misma compañía, llega con prestaciones diseñadas especialmente para los ordenadores. Pero, ¿qué podremos hacer utilizando Siri?

Buscar archivos de forma inteligente . Podremos pasarle parámetros a Siri para que nos muestre los documentos que queramos de la forma que queramos.

. Podremos pasarle parámetros a Siri para que nos muestre los documentos que queramos de la forma que queramos. Las búsquedas también las puede hacer en Internet . De modo que Siri también te lo puede buscar.

. De modo que Siri también te lo puede buscar. Vas a poder decir que añada eventos al calendario de forma inteligente.

de forma inteligente. Tal y como ocurre en iOS, Siri también te puede ayudar a responder tus preguntas y dudas.

Desbloqueo con Apple Watch

Si tienes uno de los preciados relojes de Apple, ahora vas a poder desbloquear tu ordenador con tan solo estar cerca de él. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto solo sirve para ordenadores de mediados del 2013 en adelante.

MacOS Sierra Desbloqueo

Extensiones para Safari

Las extensiones son algo a lo que estamos acostumbrados. Son pequeños programas que se integran en nuestros navegadores y nos permiten realizar tareas más fácilmente o nos ofrecen funcionalidades nuevas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox, tenemos muchas extensiones entre las que elegir, visores de correo, detectores y bloqueadores de publicidad… Y ahora tendremos esto también en Safari pudiendo descargar las extensiones desde la Mac App Store.

Optimización del almacenamiento de iCloud

Seguro que eres de los que no sabías que tienes muchos archivos que ni conoces. Pero, estás de enhorabuena, ya que Apple cree que tiene la solución a tus problemas de optimización del espacio en la nube de iCloud. Eliminará los archivos que utilices poco, los correos y dejará solo los archivos que sean imprescindibles.

MacOS Sierra iCloud

Además, macOS Sierra pasa a guardar por defecto en la nube lo que tienes en el escritorio y en la carpeta Documentos, de modo que sincronizamos entre los dispositivos lo que es esencial para que los diferentes entornos de trabajo puedan sincronizarse.

Fotos

Los chicos de Apple han pensado que hay momentos en los que un poco de organización no viene mal. Ahora nos permite buscar por caras o hacer búsquedas inteligentes en tus fotografías dependiendo de lo que sale en las fotos. También tenemos las mejoras de Recuerdos con las que generar vídeos con tus fotos.

iMessage

Comunicarte con tus amigos mediante la aplicación de mensajería será mucho más entretenido y divertido con los nuevos emoticonos gigantes, reacciones y previsualizaciones de enlaces. Puede ser uno de los empujones que necesita esta aplicación para despegar.

Portapapeles universal

Supón la situación en la que quieres leer más tarde en el ordenador un artículo que has visto porque estás en el autobús. No te preocupes, solo tienes que copiar el enlace en tu iPhone o iPad y lo tendrás en el ordenador. Esto es algo que presume de tener la firma de Cupertino y es que estamos ante una novedad.

MacOS Sierra Portapapeles

Apple Music

Un rediseño de la interfaz y un nuevo reproductor que permite acceder a las letras de las canciones. Sin duda, puede que sea una de las alternativas más serias que puedes tener a los programas de música en streaming más populares.

Video sobre las ventanas

Ahora, cuando estemos viendo un vídeo en Safari, este podrá hacer que se vea por encima de todo lo que estamos haciendo en la pantalla. Actualmente existen extensiones para Google Chrome que hacen exactamente esta función, pero la integración en Safari de forma nativa es una gran noticia para los usuarios de este navegador.

Pestañas en los documentos

Las aplicaciones oficiales de Apple y su suite de ofimática, empiezan a soportar la posibilidad de navegar entre pestañas tal y como ocurre en Safari. De este modo, podremos navegar entre las diferentes pestañas en la misma aplicación.

MacOS Sierra Pages

Apple Pay

Finalmente, podremos pagar con la nueva plataforma desde el escritorio, sin embargo eso solo lo podremos hacerlo en aquellos países en los que esté implantado.

Como ves la nueva versión del sistema operativo de Apple, macOS Sierra, es una de las versiones que más novedades trae y que marca un antes y un después en los sistemas operativos de escritorio de Apple. Sin duda una versión que tienes que probar en tu ordenador.