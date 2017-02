Una de las preguntas más frecuentes en torno a qué paquete ofimático elegir es: ¿Microsoft Office u OpenOffice? Estos dos son los más conocidos, y por ello pueden generar tanta duda. Uno es de pago, mientras que el otro no solamente es gratis, sino que además es código libre. Hablamos de OfficeAbierto, como sería su nombre en español, quien ha sido el proyecto fundador de otros paquetes, como por ejemplo LibreOffice. Nosotros hemos analizado los cuatro programas esenciales que toda suite debería incluir: editor de texto, de hojas de cálculo, de presentaciones y de bases de datos.

Cuál es mejor, ¿Microsoft Office u OpenOffice?

Puede que pensemos que la alternativa libre, Apache OpenOffice, sea mucho mejor porque al ser código libre cuenta con un número mayor de desarrolladores. Microsoft Office, por otro lado, podríamos pensar que es mejor pues es de pago. Pero esto puede no ser así.

Editor de texto: Word vs Writer

La interfaz de Writer es muy poco ordenada: tenemos un menú superior y un menú lateral. Los menús contextuales cobran mucha importancia. En Microsoft Word sí que tenemos todo ordenado por pestañas y una vez nos habituamos (que no tardaremos más de cinco minutos) se convierte en la opción más útil.

OpenOffice Writter versus Microsoft Word

Básicamente tenemos lo mismo en ambas aplicaciones, solo que en Word está todo más claro dado que usa elementos visuales y no tantas letras como en la alternativa libre, principalmente porque la API que nos permite incluir menús contextuales en los programas no da mucho margen con respecto a lo visual, todo está orientado a texto. Como resumen, en cuanto a funcionalidades OpenOffice no tiene mucho que envidiar.

Tabla comparativa

Microsoft Word OpenOffice Writter Compatibilidad con otros sistemas/formatos Si Si Compatibilidad visual No Si Insertar vídeos en línea Cualquier video que se pueda embeber No Copiar elementos de otro programa (hojas de cálculo, por ejemplo) Si A medias, pues no se ve bien Plantillas Gran variedad Limitadas Dibujar formas Si De forma muy básica Gráficos Si No Corrector ortográfico Si Si Citas (que no comentarios) Si No Comparación de dos documentos (estilo jurídico) Si No Traducir Si No Sinónimos Si No Restringir edición Si No Guardar con contraseña Si Si Exportar en PDF Si Si

Editor de hojas de cálculo: Excel vs Calc

Si queremos hacer cálculos simples, gráficos, operaciones matemáticas o crear tablas ambas opciones son exactamente iguales (evidentemente cada aplicación tendrá una curva de aprendizaje distinta, pero las funciones que hace cada una son básicamente las mismas).

Microsoft Excel versus OpenOffice Calc

En cambio, si queremos hacer un uso más profesional sí que notaremos bastantes diferencias, sobre todo el uso de macros o ciertas funciones. Pero volvemos a lo mismo que ocurre con los editores de texto: a día de hoy ambos programas son muy capaces y tan solo cambia la forma de hacer las cosas.

Tabla comparativa

Microsoft Excel OpenOffice Calc Compatibilidad con otros sistemas/formatos Si Si Compatibilidad visual No Si Insertar vídeos en línea Cualquier video que se pueda embeber No Plantillas Gran variedad Limitadas Ilustraciones Si No Corrector ortográfico Si Si Traducir Si No Sinónimos Si No Restringir edición Si No Guardar con contraseña Si Si Exportar en PDF Si Si Exportar en página web Si Si

Editor de presentaciones: PowerPoint vs Impress

Aquí sí que cambia un poco la cosa, pues las diferencias entre PowerPoint e Impress son más notables. El tema estético hasta ahora no ha supuesto ningún problema, pero si hablamos de presentaciones la cosa cambia, pues lo que más impacta a la hora de realizar una presentación es la estética (es más, es la función principal de las presentaciones, donde la información tiene que entrar por la vista).

OpenOffice Impress versus Microsoft Powerpoint

En Impress tenemos poco desarrollo de plantillas, tanto gratuitas como de pago. Otro de los grandes problemas es que algunas animaciones presentan bugs o son muy difíciles de implementar. PowerPoint también permite hacer uso, por ejemplo, de diagramas animados o de atajos de teclado, dos funciones muy útiles a la hora de presentar.

Tabla comparativa

Microsoft PowerPoint OpenOffice Impress Compatibilidad con otros sistemas/formatos Si Si Compatibilidad visual No Si Insertar vídeos en línea Cualquier video que se pueda embeber No Copiar elementos de otro programa (hojas de cálculo, por ejemplo) Si A medias, pues no se ve bien Plantillas Gran variedad Limitadas Dibujar formas Si De forma muy básica Dibujo libre Si No Gráficos Si Si Corrector ortográfico Si Si Traducir Si No Sinónimos Si No Restringir edición Si No Guardar con contraseña Si Si Exportar en PDF Si Si Exportar en MP4 o cualquier otro formato de vídeo Si No

Editor de bases de datos: Access vs Base

Diferencias de OpenOffice Base con Microsoft Access

Base es una aplicación que no se la recomendaría nunca a nadie: es muy básica y simple, mientras que Access cuenta con muchas más opciones y plantillas de bases de datos. Sin duda aquí la alternativa de Microsoft gana y por goleada. Los dos productos son muy completos y potentes, pero Base se queda más para aficionados, mientras que si queremos hacer un uso profesional deberíamos usar Access casi obligatoriamente, igual que en las hojas de cálculo o las presentaciones (no tanto en la edición de texto).

Tabla comparativa

Microsoft Access OpenOffice Base Compatibilidad con otros sistemas/formatos Si Si Uso Difícil Sencillo Plantillas Gran Variedad Limitadas Diseño de informe Si Si Corrector ortográfico Si Si Traducir Si No Sinónimos Si No

Hay aspectos que independientemente del programa que estemos hablando no cambian, como por ejemplo la compatibilidad. Los ficheros creados por medio de las aplicaciones de la gran M se ven bien si los abres desde las distintas versiones para Windows o para Mac (siempre y cuando sean del mismo año, claro). Matizamos esto de los años: la versión de 2016 es compatible con todas las anteriores, pero eso no ocurre al revés.

Si abrimos un documento de Word en la aplicación móvil o en cualquier otro editor de texto nos encontraremos con incompatibilidades, incluso si lo abrimos en una versión diferente de Word podemos tener cosas raras. Este ha sido un gran problema de la compañía del sistema de las ventanas: la incompatibilidad con el estándar; parece que no es capaz de solucionarlo, pues lleva ya unos cuantos años arrastrando esta "asignatura suspendida". Apache tampoco ha conseguido estandarizarse al 100% en teléfonos móviles, pero la integración es mucho mejor.

Microsoft Word o OpenOffice Writer, ¿cuál es mejor?

Por otro lado, el paquete ofimático de Microsoft cuenta con una comunidad mucho mayor, por lo que podremos encontrar muchísimas más plantillas, tanto de pago como gratuitas. La propia empresa nos proporciona plantillas gratuitas y cada "x" tiempo se van añadiendo más.

Por último, hay que tener en cuenta que la ofimática de Office no está disponible en todos los sistemas operativos (en Linux, por ejemplo, no está), mientras que la opción freesource sí. Esto implica que no podrán ejecutarse los ficheros creados con Office correctamente, mientras que los de OpenOffice podremos visualizarlos correctamente en todas las plataformas ya que contamos con aplicaciones nativas.

Conclusión: Microsoft Office es mejor que OpenOffice

En diseño gana la suite de la compañía de Redmond, por supuesto, aunque esto no es para nada decisivo a la hora de tomar una decisión. Si estudiamos un poco la historia de OpenOffice descubriremos que en 2010 sufrió una gran pérdida: muchos desarrolladores decidieron no continuar con el proyecto y formar uno paralelo debido al rumbo que había tomado, en gran parte por culpa de compañías como Oracle.

Con gran parte de los desarrolladores fuera de juego, el paquete ha perdido mucho, aunque siguen mejorando la aplicación día a día. Esta es una de las razones por las que el diseño se ha mantenido casi intacto.

Escritorio con Windows

En cuanto a funciones lo dejamos en un empate, pues al fin y al cabo con pequeños matices hacen casi lo mismo, solo que de distinta manera o de forma más profundizada en Microsoft. Por último, tenemos que tener en cuenta la compatibilidad. Vale, sí, Apache sigue un estándar mucho más estricto, pero si nos ceñimos a usar la última versión del programa de Microsoft en todos los dispositivos que usemos la compatibilidad será muy buena.

Personalmente me decanto por el paquete ofimático de pago. Es un producto comercial y por ello está muy optimizado; la comunidad es mucho mayor; y por si fuera poco OpenOffice se ha quedado muy atrás. Si hablásemos de otro editor open source puede que me pusiese el Office de Windows en último lugar, pero tratándose de OpenOffice simplemente no puedo.