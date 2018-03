Son sin duda alguna los dos juegos para PC y consolas del momento y claro, a cualquiera que quieran adentrase en el mundillo le asalta la duda. ¿Cuál de los dos es el mejor, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS o Fortnite Battle Royale? Si te ves en la encrucijada de tener que elegir entre alguno de ellos lo primero que tienes que hacer es echar un vistazo a nuestra comparativa, donde te desgranamos todas los similitudes y diferencias entre ambos títulos para elegir vencedor. PUBG fue "el primero" en aparecer, pero Fornite Battle Royale ha dado un importante salto en las últimas semanas ente la comunidad de jugones.

PUBG y Fortnite Battle Royale, cara a cara

Si como decimos tú y tus amigos estáis aún indecisos sobre cuál es el mejor juego de los dos o por lo menos a qué juego dedicar vuestro tiempo no perdáis detalle de esta comparativa: gráficos, comportamiento de personajes, armamento, transportes, sistemas de recompensas, puntos únicos y exclusivos de un juego y otro... Toda información es bien recibida cuando uno duda entre los dos mejores juegos Battle Royale del momento.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Windows Descargar Fortnite Battle Royale 7.0.0Windows Descargar

Gráficos reales vs Gráficos de dibujo

Personajes de Fortnite Battle Royale

La principal diferencia que a simple vista podrás detectar entre los dos juegos está en los gráficos. PUBG utiliza gráficos realistas de clara inspiración militar, que es en muchos casos la idea natural que los jugadores tienen en mente cuando se piensa en el género. Por su parte los creadores de Fortnite han apostado por gráficos más artísticos de tipo dibujo al estilo de lo que puedes encontrar en Overwatch por ejemplo. Los personajes tienen un aspecto cartoon que proporciona al juego un aire más desenfadado e informal y puede que menos violento aunque vaya de lo mismo: matar contrincantes sin remisión. Es una cuestión puramente personal y de gustos pero debes tenerla en cuenta. Si quieres realismo PUBG, si buscas algo más simpático elige Fortnite Battle Royale. Lo curioso es que ambos juegos utilizan el mismo motor gráfico, Unreal Engine 4.

Física de escenarios y personajes

En un juego de acción trepidante y gatillo fácil es muy importante que el comportamiento de los personajes y escenarios sea real y fluido. Y aquí posiblemente Fornite Battle Royale está por delante de su rival. Entre la comunidad de usuarios de PUBG siempre han existido quejas porque el comportamiento de personajes o vehículos no era todo lo preciso que uno desearía si tenemos en cuenta que su concepción militar es mucho más proclive al empleo de tácticas habituales en este tipo de títulos que requieren de precisión en los movimientos. Lo de quedarse atrapado con tu personaje en el lugar más hostil de la pantalla es un problema que pese a suceder pocas veces, pero lastra la experiencia de juego, aunque como veremos más adelante la experiencia general se ve poco afectada y la gran mayoría de jugadores están contentos pese a todo. En Fortnite el desarrollo de la partida es más fluido y se eviten este tipo de accidentes.

Escenario realista en PUBG

PUBG exige precisión, la que te demanda estar en cualquier campo de batalla. Cada disparo cuenta y la inteligencia a la hora de usar tu armamento lo es todo. Fortnite tiene un estilo más arcade y salvaje. Allí las explosiones están a la orden del día y más que sigilo se exige destrucción, aunque por suerte mejoran progresivamente la punteria sobre todo a largas distancias, que era un lastre. Desde luego son conceptos totalmente diferentes que afectan de lleno a la física de las partidas. Punto a favor para el título de Epic Games.

Sistema de crafteo

Un jugador de Fortnite oculto tras un crafteo

En la búsqueda por diferenciar su producto de la competencia siempre aparece la idea de fusionar género. Fortnite toma prestado de Minecraft el crafteo y construcción de elementos para integrarlo en su sistema de juego, de manera que en cualquier momento puedes empezar a construir una fortaleza que te ayude en la partida o una escalera con la que alcanzar puntos altos del mapa. De inicio cuentas con un pico con el que puedes ir destrozando elementos del escenario para conseguir los materiales necesarios: madera, metal y piedra, que tienen distintas resistencias y velocidades de contrucción. Siempre se agradecen las nuevas propuestas y esta, fusionar Fortnite y Minecraft, aunque al principio no cuajó todo lo bien que se esperaba, ha ido ganando poco a poco protagonismo aunque la necesidad vital de evitar que te cosan a tiros no te permita a veces pararte en estos detalles. Ante esos casos siempre es mejor huir y buscar escondite que preocuparnos por el forjado de nuestra nueva construcción. En cualquier caso harás bien en dominar esa dinámica de juego si quieres ser el vencedor de una partida.

Recompensas al final de las partidas

Una de las cosas que más gustan en PUBG es que existe un sistema de recompensas por el que puedes conseguir cajas que normalmente contienen todo tipo de elementos para personalizar tu personaje. Según vayas ganando partidas más monedas obtienes y por tanto más cajas y elementos adicionales ganas. Lo mejor es que después puedes vender por dinero de verdad entre la comunidad de Steam esas cajas y su contenido. Esto aporta un objetivo real y económico, un punto de frescura y personalización a la partida que no encontramos en Fortnite Battle Royale donde más allá de ver el puesto en el que quedas no hay nada más que hacer: quizás faltan para que los jugadores sientan la necesidad imperiosa de encender el PC y echar una partida.

Mapas y vehículos

En paracaídas hasta el escenario de Fortnite

El tamaño de los mapas es similar, y tanto Epic Games como Bluehole nutren de constantes actualizaciones los juegos. Pero en los vehículos sí tenemos otra de las diferencias más importantes de ambos juegos. En PUBG tienes coches, motos, buggies y demás con los que moverte por el escenario rápidamente, lo que viene de perlas a la hora de ubicarte siempre en el círculo de vida de cada partida. Con ello se abren nuevas posibilidades de juego de las que Fortnite carece. Allí te tocará correr sin alternativa y bueno... está claro que puedes llegar a todos sitios, pero qué demonios, queremos poder estrellar los coches contra todo bicho viviente que para eso hemos venido.

En teoría está al acer una actualización de Fortinite donde se introducirán los jetpacks para volar, lo que parece querer suplir este punto, aunque está por ver la utilidad real de los mismos y cómo se integrarán en el desarrollo de las partidas.

Personalización de armas

Disparos al enemigo en PUBG

En un juego de este tipo las armas lo son todo, y en este sentido PUBG se lleva el gato al agua. Tampoco hay un inventario infinito, pero sí que las armas de players parecen estar más evolucionadas y ofrecen cosas que su rival no tiene, como las opciones de personalización. Mientras que en PUBG hay muchas opciones, en Fortnite el armamento es más limitado aunque siempre existen eventos especiales donde se ponen a disposición de los jugadores nuevas armas, muchas veces con ese concepto gracioso y desenfadado de todo el título. De la misma manera el daño causado por las armas en PUBG depende del tipo de arma o las posibles protecciones del oponente, mientras que Fortnite es mucho más simple en este sentido y no tiene tanta profundidad. Tienes 5 posibles equipaciones y con eso has de apañarte.

Plataformas y precios

Hasta ahora el juego de Bluehole está disponible solo en PC y Xbox One y hay que comprarlo. Es un título comercial que puedes comprar a través de Steam en el caso del ordenador y aunque tiene un precio de 30 euros bastante sensato, siempre será un impedimento para una parte importante del público que no está dispuesta a pagar. Fortnite Battle Royale es un free to play donde puedes jugar gratis prácticamente siempre, y el único momento donde podrías gastar dinero es comprando ítems para tu personaje con la moneda virtual del juego, moneda que puedes conseguir de otras muchas maneras aparte de rascándote el bolsillo. Este concepto gratuito es el que ha hecho que muchos usuarios en los últimos tiempos hayan apostado por Fortnite Battle Royale, que además está disponible en más plataformas: PC, Mac, Xbox One, PS4, Android y iPhone.

La inercia del mercado

Tradicionalmente PUBG ha tenido el favor del público, pero es algo que puede estar cambiando. El pasado mes de enero fue el primero desde su lanzamiento en el que el número de jugadores bajó en lugar de crecer. Por su parte Fortnite ha logrado auparse como el juego número durante este mes de marzo en streamings a través de la plataforma Twitch, lo que siempre resulta un buen indicador de la popularidad de un juego en un momento dado dentro de la comunidad de usuarios. Su margen de crecimiento ahora mismo parece mayor y comienza a calar la estrategia de Epic Games de ofrecer el juego gratis y en más plataformas. La imagen de marca creada entre la comunidad de jugadores es muy importante, y pese a que inicialmente las novedades de Fortnite no fueron tantas como para lograr cambiar esta inercia y dinámica, últimamente las cifras se equiparan.

A continuación tenéis una tabla donde comparar rápidamente toda la información de ambos juegos: