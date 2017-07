Gran parte de nuestra vida digital en la actualidad se concentra en los smartphones, que han pasado a convertirse en un todo en uno donde almacenamos los datos de contacto de amigos, familiares o compañeros de trabajo, música, fotos y vídeos, historial de navegación de Internet, agenda, documentos, mensajes… Es muy cómodo tener todos estos datos en un único dispositivo que cabe en el bolsillo pero, no nos engañemos, también es peligroso. Si este se avería, se nos cae al suelo y se rompe, lo perdemos o nos lo roban, la pérdida de todos estos datos puede ocasionarnos un disgusto importante que deje a la altura del betún el problema económico que supone reemplazar el smartphone o quedarnos durante un tiempo incomunicados.

Cómo hacer copias de seguridad del contenido de tu iPhone, iPad o iPod: TouchCopy es la respuesta

Por fortuna en esto no estamos solos ante el peligro y disponemos de excelentes herramientas que pueden ayudarnos a hacer copias de seguridad de nuestros datos, de manera que en caso de tragedia podamos restaurar fácilmente un backup de la información almacenada. Una de ellas es TouchCopy, una intuitiva y sencilla herramienta para transferir el contenido de un dispositivo iOS a un Windows o un Mac con facilidad gracias a una interfaz de usuario que no ofrece ninguna complicación en su manejo.

Transfiere música a iTunes

Este programa ofrece funciones para transferir el contenido multimedia del dispositivo móvil al programa para gestionar música y otros archivos de audio (podcasts, audiolibros, tonos…). Lo bueno es que no se limita a copiar los archivos, sino que también los datos vinculados con ellos como información de las canciones, ilustraciones, valoraciones, carátulas de álbumes, número de reproducciones, listas de reproducción…

Transfiere la música de tu iPhone a iTunes

Haz copias de seguridad de tu carrete de fotos y vídeos

Fotos y vídeos son los archivos que, posiblemente, más fastidia perder. Más que nada porque en muchos casos plasman momentos que son irrepetibles por lo que hacer una copia de seguridad puede garantizar que no los pierdas nunca.

Copia tu carrete de fotos y vídeos al ordenador

El programa cuenta con una función específica para explorar la galería de imágenes y vídeos para copiar al ordenador fotos de forma individual o álbumes completos. Además de ofrecer un sistema rápido y sencillo para transferir estos archivos cuenta también con un visor integrado, de manera que podemos explorar el contenido del iPhone.

Mensajes SMS y de iMessage a buen recaudo

Conservar un registro de las comunicaciones mantenidas con otra persona a través de SMS o iMessage tampoco es problema. TouchCopy es capaz de almacenar todo lo que enviamos y recibimos mediante este sistema. Significa que no hablamos únicamente de mensajes de texto sino también de los vídeos, imágenes o mensajes de voz que han viajado a través de nuestra app de mensajería.

Crea copias de seguridad de tus mensajes

Las conversaciones se guardan en formato HTML y llevan aparejado el nombre del contacto con el que se ha mantenido la conversación. Si hay imágenes estas se guardan en JPEG, por lo que se pueden añadir rápidamente a la biblioteca de fotos.

No pierdas ni un solo contacto, nota o calendario ni tampoco historiales de navegación y llamadas

Esta herramienta cuenta con funciones para guardar todos los contactos almacenados en el dispositivo. Con una sencilla acción de arrastrar y soltar se pueden exportar a Contactos de Windows, a la libreta de direcciones de Mac e incluso a sistemas de gestión como Outlook. Lo mismo para cualquier anotación que hayas hecho o calendario en el que tengas registrado citas pendientes o fechas relevantes de tu vida personal o profesional.

Guarda las fechas importantes de tu calendario

Es posible que en un momento dado necesitemos saber a quién y cuándo hemos llamado o en qué páginas hemos estado navegando. Conservar estos historiales de actividad tampoco es problema con TouchCopy, que nos ofrece ver y explorar marcadores de Internet o páginas visitadas desde el navegador con el que cuenta la propia aplicación.

Además ofrece acceso al registro de llamadas que permite copiar al ordenador, incluyendo no sólo las de teléfono sino también las hechas con aplicaciones como Facetime. Los datos que quedarán reflejados serán el número de teléfono o nombre del contacto con quien hemos mantenido la comunicación, la fecha, la hora, su duración y si la llamada era entrante o saliente.

Activación del modo de disco en iPhone, iPod o iPod touch

También da respuesta a cómo activar el modo disco en iOS puesto que es capaz de ejercer como administrador de archivos. Puede navegar por su sistema de archivos y añadir o eliminar carpetas como se haría en cualquier unidad USB. No tiene limitación en el tipo de archivo con el que es compatible, por lo que es posible trabajar con música, fotos, vídeos, aplicaciones, documentos ofimáticos…

Explora el contenido de las carpetas de tu iPhone

Sin duda una de las mejores herramientas para hacer copias de seguridad de toda tu actividad en un dispositivo iOS y no arriesgarse a perder información sensible. Eso sí, asegúrate que cuando lo instales en Windows o en Mac cuentas con la versión requerida de iTunes 10 o superior, a menos que utilices el iPod clásico (el que manejas con la rueda) que entonces no es necesario.