Repasa la historia de Android y su cronología. A continuación podrás revisar todas y cada una de las versiones de Android y las características más importantes que se han ido añadiendo con el paso del tiempo.

Mucho ha llovido desde el nacimiento de Android Inc. El sistema operativo móvil más usado del mundo ha recorrido un largo camino, y no se nos ocurre mejor momento para echar la vista atrás y ver de forma retrospectiva cómo ha evolucionado. Únete a nosotros en este viaje temporal a través de la historia de Android...

Año 2003

En octubre de ese año, Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White fundaban Android Inc. en la localidad de Palo Alto, California. Su objetivo era desarrollar un sistema operativo basado en Linux para móviles. Como curiosidad, tomaron el nombre de la empresa de la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que posteriormente fue adaptada al cine con el nombre de Blade Runner.

Andy Rubin, creador de Android / Joi editada con licencia CC 2.0

Año 2005

La multinacional Google adquiere la compañía en julio por un precio estimado de 50 millones de dólares. Una compra poco pomposa dado que Android Inc. apenas era conocida. Google se limitó a exaltar el talento de sus ingenieros y las posibilidades de la tecnología que habían creado, disparando la rumorología sobre sus intenciones.

Año 2006

Rubin y el equipo de desarrolladores diseñan y trabajan sobre un SO basado en el kernel de Linux con una interfaz fácil de utilizar. Además piden la colaboración de otros fabricantes, sentando las bases de la posterior concepción abierta de Android. Aparecen las primeras preocupaciones sobre malware.

Año 2007

El 5 de noviembre, Google (junto a un conglomerado de empresas entre las que también se encontraba: LG, Qualcomm, Intel, T-Mobile, Sprint Nextel, Moto, Texas Instruments o HTC... 35 fabricantes en total) firmaba la Open Handset Alliance. Se trataba de una alianza comercial cuyo principal objetivo es el desarrollo de estándares abiertos para dispositivos móviles. En diciembre se unirían otras 14 empresas como ARM, Garmin, Sony Ericsson, Toshiba, Vodafone o ZTE.

Android 1.0 Apple Pie

Apple Pie o Tarta de Manzana fue la primera versión de Android

Ese mismo día se anunció Android 1.0 Apple Pie. La primera versión se presenta como un sistema operativo móvil totalmente gratuito y Open Source a diferencia de iOS. Estaba desarrollado sobre el kernel de Linux 2.6. Los primeros terminales con Android estarían disponibles durante el segundo trimestre del año 2008. Google realizó su propia presentación oficial del SDK el 23 de septiembre. La primera versión comercial tenía mucho margen de mejora y apenas inquietó a la competencia, pero ya introducía algunos conceptos que años después son un estándar de los sistemas operativos móviles:

Menú desplegable de notificaciones

Widgets de escritorio

Android Market, la tienda de apps (no contaba con ningún sistema de pago para usuarios. Todo el catálogo era gratuito)

Integración con Google Mail, Contacts y Calendar

Navegador, Maps, Google Talk, reproductor de YouTube y soporte para cámaras

La historia de Android: de Apple Pie 1.0 a Lollipop 5.0 - imagen 55 / Android 1.0 Apple Pie estaba basado en el kernel de Linux 2.6

Año 2008

En agosto aparece el primer smartphone con sistema operativo Android, el HTC Dream, rebautizado como T-Mobile G1 en Estados Unidos, donde se puso en venta oficialmente el 22 de octubre. En 6 meses se vendieron un millón de unidades en Estados Unidos y 100.000 más en Gran Bretaña. Android entraba con fuerza en el mercado de los terminales inteligentes.

El HTC Dream fue el primer smartphone con Android que se puso a la venta / Akela NDE editada con licencia CC BY-SA 3.0

Año 2009

Android 1.1 Banana Bread

Apenas 3 meses después del lanzamiento de Android 1.0 llegaba la primera actualización, Android 1.1 Banana Bread, concretamente en febrero. No añadía grandes novedades, pero sí corregía numerosos fallos y bugsdetectados en la primera versión e introducía un concepto por entonces poco usado por los rivales que buscaba facilitar la vida al usuario: las actualizaciones automáticas, con las que resultaba muy simple mantener todo el software del terminal al día.

Android 1.5 Cupcake

Andy junto a una cupcake representativa de Android 1.5 / Joi Ito editada con licencia CC 2.0

El 30 de abril aparece la primera actualización de gran calado, Android 1.5 Cupcake, y con ella se inicia la golosa nomenclatura de Google para con su SO móvil. Se realizaron cambios casi imperceptibles sobre algunos elementos de la interfaz, pero las novedades más interesantes llegaron a nivel de usabilidad con nuevas características:

Teclado táctil QWERTY en pantalla con predicción de texto

Camcorder para la grabación y reproducción de vídeos

Widget de escritorio de Google para realizar búsquedas directamente

SDK para el desarrollo de widgets de escritorio por parte de terceros

Funciones del portapapeles ampliadas

Interfaz para grabar y reproducir vídeos mejorada

Bluetooth

La historia de Android: de Apple Pie 1.0 a Lollipop 5.0 - imagen 58 / Android 1.5 Cupcake mejoraba la usabilidad

Se pone a la venta el HTC Magic, HTC myTouch 3G para los usuarios yankis. El teclado en pantalla fue algo que sólo se pudo materializar tras el lanzamiento de este primer móvil con pantalla touchscreen. Como el HTC Dream, superó el millón de unidades vendidas en 6 meses gracias especialmente a su atractivo precio, una de las principales armas de Google en el mercado de los móviles.

El HTC Magic fue el primer móvil Android con pantalla touchscreen.

Además de añadir el teclado en pantalla y la grabación y reproducción de vídeos, Google abrió ambas funcionalidades a los desarrolladores, que fueron capaces de crear sus propias versiones tanto del teclado en pantalla como de la interfaz del reproductor de vídeo.

El HTC Magic superó el millón de unidades vendidas en 6 meses / Brendan McNally editada con licencia CC BY-ND 2.0

Android 1.6 Donut

Imagen promocional de Android Donut

Android 1.6 Donut aparecía en septiembre con algunas novedades adicionales. Toda la interfaz volvió a sufrir pequeños retoques visuales más algunos nuevos elementos, pero lo realmente atractivo estaba en el núcleo del SO:

Soporte para CDMA/EVDO, 802.1x, VPN, que ampliaba los mercados al alcance de Android

Compatible con distintas resoluciones de pantalla. Soporte WVGA

Actualización y nuevo diseño del Android Market

Utilidad de búsqueda universal en Internet y en el mismo dispositivo

Rediseño de la interfaz de la aplicación de cámara de fotos

Android 2.0 Eclair

Imagen promocional de Android Eclair

Apenas dos meses después, en noviembre, aparecía Android 2.0 Eclair, uno de los cambios más sustanciales sufridos por Android tanto a nivel de diseño como de arquitectura interna. Era una versión dirigida a dispositivos de mayor tamaño en un tiempo en el que los fabricantes empezaban a diversificar su oferta. La versión 2.1 mantuvo la misma nomenclatura y sólo corrigió algunos fallos, pero su uso fue mayor entre los fabricantes que la versión anterior.

Soporte para múltiples cuentas de usuario

Google Maps Navigation, sistema de navegación GPS gratuito

Compatible con Microsoft Exchange

Soporte para más pantallas

Navegador actualizado, soporte para HTML5 y barra de dirección y búsqueda unificada

Función Text to Speech para escribir textos mediante el uso de la voz

Nueva pantalla de desbloqueo

Zoom digital

La historia de Android: de Apple Pie 1.0 a Lollipop 5.0 - imagen 62 / Android 2.0 Eclair incluía Google Maps Navigation

El 17 de octubre Motorola lanzaba Droid a través de la operadora Verizon, un smartphone con resolución 854x480 que pretendía competir contra el iPhone. La venta de 250000 terminales sólo la primera semana en Estados Unidos supuso uno de los más grandes éxitos en la historia de la compañía.

El Motorola Droid pretendía competir contra el iPhone / Shritwod editada con licencia CC BY-SA 3.0

Año 2010

El 5 de enero Google lanza el primer terminal firmado por ellos mismos en colaboración con HTC, el llamado Nexus One. Con él Google se aseguraba una experiencia Android "pura" para sus usuarios en lugar de las ROMs personalizadas de cada fabricante. En febrero veía la luz el HTC Desire, el terminal móvil Android más potente del mercado hasta aquel momento. Poco después, en mayo, también aparecería el HTC Wildfire HTC se había convertido en el principal aliado de Android, pero se atisbaba la llegada de un duro competidor en el campo de la fabricación de hardware: Samsung. Su Galaxy S logró vender más de 10 millones de copias y fue uno de los principales motivos, junto con la pujanza del hardware de HTC, para que Android superase a iOS en cuota de mercado por primera vez.

El Samsung Galaxy S logró vender más de 10 millones de copias

Android 2.2 Froyo

Imagen promocional de Android Froyo

El 20 de mayo aparecía una nueva actualización del sistema operativo, Android 2.2 Froyo. Traía numerosos cambios, algunos copiados de otras ROMs y otros con el uso empresarial en mente. El Nexus One fue precisamente el primer móvil que fue actualizado, lo que dejaba entrever cuál sería la política de Google desde aquel entonces.

Pantalla Home totalmente rediseñada con 5 paneles en lugar de 3

Nueva galería de imágenes

Soporte para actuar como hotspot para otros dispositivos, tethering de datos

Soporte para Flash 10.1

Función copiar y pegar mejorada en Google Mail

Nueva pantalla alternativa de desbloqueo mediante código PIN

Nuevo compilador que mejoraba la velocidad

Grabación de vídeo en 720p

Compilador JIT

Motor JavaScript V8 de Chrome usado en el Browser

La historia de Android: de Apple Pie 1.0 a Lollipop 5.0 - imagen 67 / Android 2.2 Froyo fue diseñado con el uso empresarial en mente

Ese mismo año verían la luz las primeras tabletas equipadas con el sistema operativo móvil de Google, entre ellas la Samsung Galaxy Tab, de la cual han aparecido numerosas versiones posteriores. Pretendía ser la competencia directa del iPad.

La Samsung GT-P1000 Galaxy Tab 7.0 fue una de las primeras tabletas con Android

Android 2.3 Gingerbread

Imagen promocional de Android Gingerbread

Para finalizar el año, en diciembre, Google lanzó una nueva revisión del sistema operativo. Android 2.3 Gingerbread suponía una continuación en la política de actualizaciones acompañadas por el lanzamiento de nuevos teléfonos, esta vez aliados con Samsung. Gingerbread se convertiría en la versión de Android más extendida durante los siguientes años.

Revisión estética completa; pantalla de inicio, barra de estado…

Nuevo diseño para el teclado numérico en pantalla

Compatible con pantallas y resoluciones mayores

Función para copiar y pegar mejorada con soporte para caracteres individuales en lugar de cajas de texto

Teclado en pantalla mejorado

Soporte para NFC

Herramientas de visualización de consumo y uso de la batería mejoradas

Soporte para cámaras frontales

Acceso de bajo nivel para los desarrolladores de juegos

Sustitución del sistema de archivos YAFFS por ext4

La historia de Android: de Apple Pie 1.0 a Lollipop 5.0 - imagen 70 / Android 2.3 Gingerbread fue una de las versiones de Android más extendidas

Gingerbread llegó de la mano del Google Nexus S, un derivado de la exitosa línea de terminales Galaxy S de Samsung. Fue el primero en eliminar la bola de navegación hardware del teléfono, por lo que la interacción con el sistema operativo paso a ser totalmente táctil a través de la pantalla.

El Google Nexus S fue el primero en eliminar la bola de navegación hardware del teléfono

Año 2011

Android 3.0 Honeycomb

Imagen promocional de Android Honeycomb

En febrero Google lanza Android 3.0 Honeycomb. Se trata de una actualización específica para tabletas, no compatible con teléfonos, que introducía las líneas maestras de la interfaz en el futuro. Las versiones 3.1 y 3.2 mantuvieron el mismo nombre y fueron básicamente un conjunto de correcciones.

Pantalla de Inicio rediseñada

Inclusión de tonos azules en la interfaz en detrimento del verde tradicional

Nuevas funcionalidades para el emplazamiento y uso de widgets

Fin de los botones físicos. Adaptación automática del SO según el dispositivo

Multitarea mejorada

Aceleración gráfica mediante hardware

Optimización del renderizado de gráficos 3D

Videochat en Google Talk

Soporte para periféricos USB

La historia de Android: de Apple Pie 1.0 a Lollipop 5.0 - imagen 73 / Android 3.0 Honeycomb fue una actualización específica para tabletas

Esta vez recuperaron su alianza con Motorola para lanzar Xoom, la primera tableta equipada con esta versión de Android. Se presentó en el CES de 2011 y se erigió rápidamente como una de la mejores tabletas disponibles, tanto por su software como por sus prestaciones técnicas.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Imagen promocional de Android Ice Cream Sandwich

En octubre aparecía Android 4.0 Ice Cream Sandwich, una versión basada en Honeycomb pero optimizada para smartphones. Fue uno de los cambios más importantes sufridos por Android en teléfonos, y es considerado como el momento en el que adquirió su mayoría de edad. Ese año superó la cuota de mercado de BlackBerry y se convirtió en el sistema operativo móvil más usado de mundo. Como curiosidad, Google y Samsung planearon una presentación conjunta del SO y el teléfono que habían creado para el 11 de octubre, pero fue suspendida: la muerte de Steve Jobs días antes trastocó sus planes.

Nueva fuente tipográfica Roboto

Interfaz Holo

Sistema de gestión de notificaciones mejorado

Multitarea mejorada

Sugerencias y diccionarios para el teclado virtual

Nuevo diseño y funcionalidades para la pantalla “Home”

Android Beam, funcionalidad para transferir datos entre dos dispositivos vía NFC

Función de desbloqueo mediante el rostro

Nuevas funciones para la visualización y gestión del consumo de datos

Nuevas aplicaciones de correo y calendario

Herramienta integrada de captura de (botones de volumen y encendido simultáneamente)

Soporte MKV

Soporte Stylus (lápiz táctil)

La historia de Android: de Apple Pie 1.0 a Lollipop 5.0 - imagen 76 / Android 4.0 Ice Cream Sandwich se convirtió en el sistema operativo móvil más usado de mundo

Google Ice Cream Sandwich apareció junto a un nuevo Nexus fabricado por Samsung, sucesor de los primeros Nexus One y Nexus S. Se presentó en octubre de aquel año y adoptó las mismas líneas maestras del diseño de toda la gama de productos Galaxy de los coreanos.

El Galaxy Nexus, sucesor de los emblemáticos smartphones de Google: Nexus One y Nexus S

Año 2012

Android 4.1 Jelly Bean

Imagen promocional de Android Jelly Bean

En el I/O de Google 2012 celebrado en julio aparece Android 4.1 Jelly Bean, un lanzamiento que reformula la estrategia de Android en tabletas añadiendo nuevas características. A primera vista los cambios no son palpables, pero los hubo e importantes. Destaca la desaparición del soporte para Flash Player:

Rendimiento del sistema y gráfico mejorado gracias a Project Butter

Sistema de detección de entrada de datos táctiles optimizado

Estreno de Google Now, el servicio-asistente de voz inteligente de Google

Navegador Google Chrome

Búsqueda mediante voz mejorada

Rediseño de la tipografía Roboto

Nuevas posibilidades para las notificaciones interactivas de escritorio

Mejoras en el ajuste de tamaño de los widgets de escritorio

Mejoras en la corrección ortográfica y la predicción del teclado

Dictado de voz offline

La historia de Android: de Apple Pie 1.0 a Lollipop 5.0 - imagen 78 / En Android 4.1 Jelly Bean desaparece el soporte para Flash Player

Salió de la mano de la ASUS Nexus 7. Para entonces Samsung ya se había convertido en una de las empresas que más móviles vendía. Ese año lanzaron al mercado su Samsung S III, el smartphone más vendido del mundo tras el iPhone.

La Nexus 7 es un dispositivo basado en Android que ofrece la mejor experiencia Google

3 meses después de que apareciera Jelly Bean, en noviembre, llegó Android 4.2, que mantenía el mismo nombre y añadía las habituales correcciones. El acto donde se pretendía hacer el anuncio oficial tuvo que ser cancelado por el huracán Sandy. Pese a todo Google dio la noticia contra viento y marea, nunca mejor dicho.

Rendimiento mejorado

Nuevas animaciones

Nuevo panel de control

Acceso a widgets y cámara fotográfica desde la pantalla de bloqueo

Soporte para Miracast (función de streaming de vídeo y audio desde el terminal)

Rediseño de la aplicación de reloj y de sus widgets

Soporte para varios perfiles de usuario

Photosphere, captura de fotografías panorámicas de 360º

Gestual Mode para personas invidentes

La historia de Android: de Apple Pie 1.0 a Lollipop 5.0 - imagen 80 / Android 4.2 llegó como una actualización menor del sistema

Poco antes que viera la luz Android 4.2 aparecía el Google Nexus 4, un teléfono fabricado por LG para la empresa de Mountain View con una relación calidad precio atractiva que vio la luz el 13 de noviembre. Fue el primero en ser compatible con esta versión, aunque no se anunció ese mismo día, para el que reservaron la tableta Nexus 10, la primera tableta de 10 pulgadas.

El Nexus 4 fue desarrollado por Google en colaboración con LG

Año 2013

La división Android de Google cambia de dirección. Desde marzo es Sundar Pichai en sustitución de Andy Rubin quien asume el mando, la misma persona que dirige el desarrollo de Chrome y el sistema operativo Chrome OS. Rubin pasó a trabajar en otros proyectos.

El 24 de julio Google anunciaba Android 4.3, que mantenía el nombre de Jelly Bean pese a los rumores sobre Android 5. Salió junto a la tableta Nexus 7 y estaba de hecho diseñado con ella en mente. También pretende consolidar Android como un sistema operativo capaz de hacer correr juegos.

Soporte miltiusuario y de perfiles mejorado

Soporte OpenGL ES 3.0

Compatible con TRIM

Bluetooth Smart

Plataforma Google Games

Servicios de localización Wi-Fi mejorados

La historia de Android: de Apple Pie 1.0 a Lollipop 5.0 - imagen 82 / Android 4.3 Jelly Bean daba soporte oficial a OpenGL ES 3.0

Para no perder la tradición Google anunció la versión 4.3 junto con una actualización de la tableta Nexus 7. Reducía el tamaño de los modelos anteriores y mejoraba de forma importante sus prestaciones, con pantalla Full HD y soporte LTE.

Android 4.4 KitKat

Imagen promocional de Android KitKat

Android 4.4 KitKat ofrece nuevas posibilidades al usuario al tiempo que corrige uno de sus principales defectos: hay muchas versiones y los fabricantes tienen dificultades para adaptar sus productos a los requisitos de las últimas entregas, por lo que muchos usuarios no se actualizan. Pese a los rumores y los vaivenes con el nombre (esta versión fue conocida como Key Lime Pie antes de que Google y Nestlé sellarán su particular acuerdo) no se presentó públicamente hasta el pasado 31 de octubre. Por primera vez Google se alía con una empresa externa para utilizar el nombre de uno de sus productos en la versión del sistema operativo. Una campaña publicitaria conjunta que esperemos no acabe por derretirse en tus manos...

Rebaja de requisitos hardware para corregir la fragmentación de versiones

Compatible con terminales con 512 MB de memoria RAM

Reducción del consumo de batería mediante la optimización de los sensores

Incluye la suite ofimática QuickOffice

Servicios de almacenamiento online integrados: Google Drive, Box...

Soporte para infrarrojos. Usa el móvil como mando de TV

Aplicaciones a pantalla completa, modo inmersivo

Soporte Bluetooth HID a través de GATT y Bluetooth Message Access Profile

Captura de pantalla en vídeo

Google presentó KitKat 4.4 al mismo tiempo que mostraba en sociedad el nuevo Nexus 5, otro smartphonefirmado junto a LG y basado en el modelo de gama alta G2. Sin embargo poco había que ver, pues las filtraciones de las semanas precedentes lo habían dicho prácticamente todo. Es una evolución del Nexus 4 lanzado apenas un año antes.

El Nexus 5 es un terminal de gama alta con procesador Snapdragon de 4 núcleos y 2 GB de RAM

Año 2014

Android amplía sus horizontes en 2014 y se instala en todo tipo de dispositivos: Android TV, smarwatches, Android Auto y otros dispositivos para el entretenimiento como Nexus Player.

A finales de junio, en la conferencia de desarrolladores Google I/O se presentaba oficialmente el nuevo Android L. En esos momentos sólo estaba disponible para desarrolladores y no se conocía cuál sería su nombre final: ¿Lollipop? ¿Lemon Meringue Pie? ¿Lemon Drop? ¿Android 5.0?

Android 5.0 Lollipop

Imagen promocional de Android Lollipop

Finalmente, el 15 de octubre fue desvelado el enigma. La nueva actualización de Android se llamaría Android 5 Lollipop y uno de sus rasgos más llamativos fue la inclusión Material Design, un nuevo lenguaje de diseño que unificará la experiencia de uso en cualquier tipo de dispositivo.

Nuevo diseño basado en Material Design que logra un flujo de trabajo más fluido

Interfaz que se adapta a cualquier tamaño de dispositivo

Mejoras en el apartado visual con efectos y animaciones que proporcionan una interacción más real

Renovado sistema de notificaciones inteligente

Interesante vista multitarea que muestra capas con las diferentes aplicaciones abiertas

Aumento del rendimiento energético (enmarcado en el Proyecto Volta), posibilitando una mayor autonomía de la batería

Función Android Smart Lock, que permite emparejar un dispositivo Android con otro, ya sea un reloj inteligente o un automóvil.

Modo "Invitado" para que puedas prestar el dispositivo sin que otros usuarios tengan acceso a tu información privada.

El entorno de ejecución de aplicaciones ART (Android RunTime) pasa a ser el predeterminado

Soporte para sistemas de 64 bits

Junto a la presentación oficial de Android 5.0 Lollipop se descubrían los nuevos terminales: el phablet Nexus 6, la tableta Nexus 9 y ¡la gran sorpresa! el Nexus Player a modo de centro de entretenimiento que permite utilizar aplicaciones, jugar y reproducir contenidos multimedia en tu TV.

En diciembre de ese mismo año aparecían las primeras actualizaciones del sistema (5.0.1 y 5.0.2) enfocadas a la corrección de errores. En concreto, Android 5.0.1 solucionaba un fallo que se producía tras varios intentos erróneos al desbloquear la pantalla del dispositivo. También incluía mejoras en la seguridad Wi-Fi. Por su parte, Android 5.0.2 corregía la disminución del rendimiento de los dispositivos tras ser reiniciados, mejoraba la gestión de las tarjetas de almacenamiento externo y fallos en la aplicación Alarma.

Detalle de la cámara trasera de un Google Nexus 6 / TechStage editada con licencia CC BY-ND 2.0

Año 2015

No fue hasta marzo de 2015 que estuvo disponible la esperada actualización Android 5.1 Lollipop, con la que se mejoraba el rendimiento del procesador y se aumentaba la autonomía de la batería. A pesar de no incluir grandes novedades sí proporcionaba algunas mejoras:

Soporte nativo para múltiples SIMs.

Mejora relacionada con la gestión del Modo Silencio y las Alarmas.

Acceso a las opciones de Wi-Fi y Bluetooth desde los Ajustes Rápidos.

Posibilidad de ocultar las notificaciones emergentes deslizándolas hacia arriba.

Mejora en la gestión de memoria RAM.

Nuevas animaciones para el Reloj y los iconos de la barra de Ajustes Rápidos.

Soporte para llamadas de voz en alta definición.

Android 5.1 permite una mejor gestión de las alarmas / Android 5.1 permite realizar una mejor gestión de las alarmas

En abril aparecía Android 5.1.1, que sería la última actualización "Lollipop" antes de la llegada definitiva de Marshmallow. Además de la clásica corrección de errores, esta versión optimizaba la velocidad de funcionamiento de los dispositivos.

Android 6.0 Marshmallow

Imagen promocional de Android Marshmallow

El 17 de agosto se anunciaba oficialmente Android 6 Marshmallow. El lanzamiento de la versión 6.0 del sistema se estima para finales del tercer cuatrimestre del año, aunque los desarrolladores ya pueden descargar el SDK. La Developer Preview 3 dispone de un nuevo paquete de fondos de pantalla y una nueva animación de inicio. Algunas de las novedades que incluirá el también conocido como Android M son las siguientes:

Soporte para el USB Tipo-C.

Soporte para la autenticación de huella digital.

Desinstalación rápida de las aplicaciones desde la pantalla de inicio.

Nuevo esquema de gestión de energía llamado Doze.

Mayor duración de la batería cuando el dispositivo está en reposo.

Inclusión de Android Pay que empleará el chip NFC.

Mejoras en Google Now.

Mayor control sobre los permisos requeridos por las aplicaciones.

Capturas de Android 6.0 / Android 6.0 Marshmallow implementa un mejor control de los permisos de las aplicaciones

Año 2016

Durante el Google I/O celebrado en mayo de 2016, la empresa de Mountain View anunció la llegada de la que sería la versión 7.0 de su sistema operativo móvil, conocida también como Android N, por seguir el orden alfabético utilizado para nombrar su producto.

En ese momento comenzó la especulación, como ocurre todos los años, sobre el nombre oficial que recibiría la nueva actualización de Android. Mes y medio más tarde, el 30 de junio de 2016, Google por fin desvelaba ese nombre poniendo fin a los rumores: se anunciaba oficialmente la llegada de Android Nougat.

Android 7.0 Nougat

Android 7 Nougat, traducido al castellano como turrón, es el nuevo sistema Android ya disponible para su descarga. Como siempre viene con numerosas novedades y mejoras tanto en el apartado funcional como el estético que resumimos a continuación: