Se suele utilizar mucho en el mundo de la tecnología la expresión de ‘quien golpea primero, golpea dos veces’. En el mercado de las aplicaciones para smartphones hemos visto que esto se suele cumplir con bastante frecuencia, pero, sin embargo, en el mundo empresarial no siempre es así. Google es un claro ejemplo de una empresa que entró en un mercado ya establecido, con rivales de gran calibre y aun así consiguió arrebatarles el mercado y colocarse hoy en día como el buscador más utilizado en todo el mundo y una de las empresas con mayor presencia en Internet debido a su infinito número de servicios online.

Es difícil de creer que una empresa cuya idea nació hace 22 años y que fue formalizada como tal hace apenas 19 años haya logrado todo esto, sorprende más cuando sabemos que surgió de una ocurrencia para un proyecto de investigación de un par de estudiantes de postgrado. Una empresa que nació con el objetivo de ofrecer un método más práctico de buscar en internet y que hoy en día se ha expandido a otros sectores como el de la medicina y la salud o en el que están apostando muy fuerte para los próximos años: la inteligencia artificial y el machine learning.

Aunque la historia de Google no tenga un recorrido histórico de tantos años como por ejemplo sucede en el sector del automóvil, donde encontramos veteranos con más de 100 años de experiencia. Sí que hay muchas cosas que contar sobre ellos. En este artículo reuniremos todos y cada uno de los eventos y sucesos más importantes desde que nació la idea de explorar las propiedades matemáticas de la World Wide Web por parte de Larry Page en colaboración con su compañero de estudios Sergey Brin.

Los años 90, el nacimiento de la gran G

Todo comienza en el verano de 1995, cuando Larry Page con 23 años visitó la Universidad de Stanford en California, como parte de un grupo de potenciales futuros estudiantes. Fue ahí cuando conoció a Sergey Brin, que por aquel entonces tenía 24 años, y fue quien se ofreció a mostrarle el campus. Larry Page entró finalmente en Stanford, fue entonces cuando como estudiantes de un postgrado en Ciencias de la Computación comenzaron a trabajar en el Stanford Digital Library Project (SDLP). El objetivo del SDLP era desarrollar tecnologías que permitieran disponer de una biblioteca digital única, integrada y universal.

Fue entonces cuando Page y Brin comenzaron a trabajar en un algoritmo para la búsqueda de datos. Este algoritmo sería el que posteriormente, en un proyecto de investigación que buscaba comprender la estructura basada en links de la World Wide Web como si de un enorme gráfico se tratara, se acabaría convirtiendo en los inicios del famoso buscador de Internet. Terry Winograd, el que fuera su supervisor del proyecto por aquel entonces, los animó con la idea y el propio Larry Page años después dijo que fue el mejor consejo que había recibido en su vida (quién sabe cómo sería el mundo de la tecnología si se hubieran echado para atrás y no hubiera acabado naciendo ni el buscador ni Google como empresa).

El éxito reside en replantearse lo que ya existe

Google no fue el primer buscador de Internet ni tampoco de los primeros que aparecieron, de hecho, ya había bastante competencia en dicho sector para cuando Page y Brin comenzaron a desarrollar su proyecto. Sin embargo, todos los buscadores pecaban en lo mismo porque funcionaban de la misma manera: basaban el orden de sus resultados en el número de veces que aparecía la palabra buscada en la página web. Por lo tanto, si creábamos una web donde el término ‘gatitos’ apareciera cientos de veces, cuando alguien fuera a buscar ‘gatitos’ en el buscador, nuestra página web aparecería de las primeras, aunque realmente no fuera ni una página de calidad ni lo que esperaba encontrar el usuario al realizar dicha búsqueda.

Yahoo! ya en 1998 comenzaba a saturar su portal de búsquedas y noticias

En marzo de 1996 fue cuando BackRub, el nombre que recibió inicialmente el buscador, comenzó a rastrear todo Internet y a indexar páginas web. Lo que diferenciaba a BackRub del resto de buscadores era el algoritmo que Page y Brin habían desarrollado, conocido como PageRank. Este algoritmo se basaba en el principio de que las páginas que tuvieran más links para ir a ellas desde otras webs categorizadas como altamente relevantes serían las páginas que más probabilidad había de que tuvieran contenido de calidad y por lo tanto que fueran lo que el usuario quería encontrar al utilizar el buscador. BackRub fue escrito en Java y Python, y aunque posteriormente funcionaba gracias a varios equipos Sun Ultra e Intel Pentium con Linux, la primera base de datos estaba en un Sun Ultra II con 28GB de disco duro. Este primer equipo estaba montado dentro de una caja creada con piezas de Lego. ¿Adivináis de qué colores eran las piezas? Exacto, los mismos que hoy en día dan color a las letras del logo de Google: amarillo, rojo, azul y verde.

Un año después, en 1997, BackRub empezó a ganar popularidad en el campus de Stanford. Fue entonces cuando se plantearon cambiarle el nombre a su buscador por Google, nombre que proviene de un juego de palabras con el término ‘googol’ que es como se refería en el mundo de las matemáticas al número 1 seguido por 100 ceros. De esta forma, reflejaban su misión de almacenar y organizar esa inmensa cantidad de información que hay por todo Internet. Originalmente, el sitio web de Google estaba alojado en los servidores de la Universidad de Stanford, por lo que la URL para acceder era google.stanford.edu. No fue hasta el 15 de septiembre de 1997 cuando se registró de manera oficial el dominio google.com.

Aparecieron los primeros 100.000 dólares

Los dormitorios de Page y Brin actuaban como centro de datos y la oficina desde donde continuaban trabajando en mejorar el funcionamiento del algoritmo PageRank. Pero esta situación no era sostenible, por lo que decidieron aventurarse en la búsqueda de inversores para poder financiar la tecnología que tenían entre manos. Fue cuando apareció Andy Bechtolsheim, uno de los fundadores de Sun Microsystems, que vio el potencial que tenía Google y decidió darles un cheque por valor de 100.000 dólares a nombre de Google Inc.

Larry Page y Sergey Brin en el garaje de Susan Wojcicki

Esto habría sido una gran noticia salvo por un pequeño problema, no existía aún ninguna empresa registrada a nombre de Google Inc., por lo que no era posible cobrar el cheque hasta que no crearan de manera oficial su propia empresa. Tras reunir dinero gracias a donaciones de amigos y familiares, el 4 de septiembre de 1998 se formalizó la empresa con localización en el garaje de Susan Wojcicki, amiga de Page y Brin, en Menlo Park, California. Susan Wojcicki es hoy en día la Directora Ejecutiva de YouTube.

Para finales de 1998, Google indexaba alrededor de 60 millones de páginas y aunque el buscador seguía marcado como que estaba en fase beta, comenzaron a aparecer artículos que colocaban a Google como mejor buscador que otros competidores como Hotbot o Excite.com, y aseguraban que era más innovador que los sobrecargados portales como Yahoo!, AOL o MSN. Fue en este año cuando Yahoo! protagonizó la que sería considerada como una de las peores decisiones en la historia de la tecnología. Page y Brin contactaron con ellos con la intención de venderles el algoritmo del PageRank, ¿el precio? Un millón de dólares. Sí, un único millón de dólares fue el precio que habría tenido que pagar Yahoo! para hacerse con la piedra filosofal de los buscadores de Internet y de prácticamente Internet en general. Yahoo! rechazó la propuesta, por lo que Google tuvo que continuar buscando financiación para seguir creciendo.

En 1999 la empresa se muda a Mountain View en California tras recibir 25 millones de dólares de dos importantes inversores: Sequoia Capital y Kleiner Perkins Caufield & Buyers. Poco a poco fueron llegando nuevos clientes que se interesaron en utilizar el buscador de Google para sus portales online. Clientes de gran calibre como AOL/Netscape que los escogió para su buscador, logrando que alcanzaran la cifra de más de 3 millones de búsquedas al día. Para el 21 de septiembre de 1999 decidieron eliminar la etiqueta de versión beta de la página principal de Google.

El minimalismo de Google del año 1999 contrastaba con las webs de la competencia

Años 2000, Google como algo más que un simple buscador

Recordemos que apenas han pasado 4 años desde que Larry Page y Sergey Brin se conocieran en la Universidad de Stanford y comenzaran a desarrollar su proyecto de crear un nuevo estilo de buscador que difería por completo de los que había en ese momento. Con la llegada del nuevo siglo, Google comenzó su expansión para dejar de ser simplemente un buscador. En los próximos años se crearán multitud de nuevos servicios, se cerrarán muchos de esos servicios y se comprarán también empresas con ideas de mucho potencial y que Google quería hacer propias para poder explotar e incorporar a su algoritmo de búsqueda.

En mayo del año 2000 se publican las primeras versiones de Google en otros idiomas que no sean el inglés: francés, alemán, italiano, sueco, finlandés, español, portugués, holandés, noruego y danés. Unos meses después, en septiembre, se añaden los idiomas de chino, japonés y coreano. Para entonces Google permitía buscar entre más de mil millones de direcciones URL. A la gente le encantaba usar Google, ya que a diferencia del resto de webs como por ejemplo MSN, ofrecía un diseño minimalista y muy simple, que contrastaba con lo popular en aquellos años de saturar la web de información y publicidad, llegando a resultar confuso para una persona que no tuviera del todo claro cómo funcionaba Internet o dónde debía pulsar para realizar una búsqueda.

Se comienza a rentabilizar los resultados del buscador

Se suele decir que cuando no pagas por algo que se te ofrece aparentemente gratis, es que tú eres el producto. A la gente le gustan las cosas gratuitas, principalmente cuando están relacionadas con la tecnología. Pero tampoco nos gusta tener que aguantar banners de publicidad por toda una web que entorpezcan la experiencia de navegación, por lo tanto ¿cómo conseguía sus ingresos Google? Hasta entonces se habían apoyado económicamente hablando principalmente en las inversiones recibidas y en los acuerdos que firmaban para ser el buscador de otros portales web. Pero en octubre del año 2000 presentaron AdWords, el sistema con el que conseguirían ingresos (y en gran cantidad) directamente con su buscador, sin necesidad de depender de terceros.

La web de MSN en el año 2000, saturada de información

A diferencia de la competencia, AdWords no se basaba en banners de publicidad para mostrar en su web ni entre sus resultados de búsquedas. El sistema fue muy ingenioso ya que consistía en la venta de palabras, de esta forma se conseguía que la página de resultados cargara a gran velocidad además de conseguir ingresos, todas las partes salían beneficiadas. La venta de palabras clave se realizaba por medio de una subasta que se basaba en el precio que estaba dispuesto a pagar el comprador y los clics que se harían sobre el anuncio, comenzando siempre el precio por 0.05 dólares el clic.

Sin embargo, este sistema de vender palabras clave no fue inventado por Google, sino por Goto.com, web que posteriormente adquirió Yahoo! y que se convertiría en Yahoo! Search Marketing. Pero era Google quien se estaba ganando la simpatía de millones de usuarios que iban descubriendo el mundo de posibilidades que ofrecía Internet.

Expansión de la empresa en todos los sentidos

En marzo de 2001, Eric Schmidt es designado como gerente de la junta directiva. Apenas unos meses después, en agosto, se convierte en el CEO de Google, puesto que mantendrá hasta el año 2011, dejando a Larry Page como Presidente de Producto y Sergey Brin como Presidente de Tecnología. Schmidt fue el hombre de negocios encargado de ayudar a los hombres de las ideas a hacer de Google una de las empresas más grandes del mundo. Será uno de los principales responsables de las alianzas, compras y relaciones que tendría Google en los próximos años.

En julio se lanza Google Imágenes, ofreciendo la posibilidad de buscar entre más de 250 millones de imágenes. Por increíble que parezca, la necesidad de añadir una búsqueda de imágenes a Google surgió por Jennifer López. Eric Schmidt escribió en 2015 un artículo hablando sobre cómo había evolucionado el mundo tecnológico, en dicho artículo contó que después de los premios Grammy del año 2000, donde Jennifer López vistió un vestido muy llamativo de color verde, aumentó considerablemente el número de búsquedas en Google relacionadas con el vestido. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la gente solicitaba poder buscar directamente imágenes, y no tener que buscar imágenes usando un buscador de texto.

Para diciembre ya estaban indexando más de 3 mil millones de webs y en 2002 llegaron a ofrecer el buscador en 72 idiomas diferentes (incluido el klingon). El primer producto de hardware de la empresa llegó en febrero de ese mismo año: el Google Search Appliance, el cual hoy en día aún sigue existiendo, aunque mucha gente desconozca de su existencia ya que iba dirigido principalmente al sector empresarial. El Google Search Appliance era un dispositivo con forma de caja amarilla que había sido ideado para que las empresas conectaran sus propios servidores y realizar búsquedas de sus documentos y archivos.

Unidad de Google Search Appliance que se vende hoy en día para empresas

Fue en este año cuando Brin y Page volvieron a contactar con Yahoo! para intentar venderles la empresa, lo que incluía el algoritmo del PageRank. Una vez más, el CEO de Yahoo!, Terry Semel por aquel entonces, rechazó pagar 3 mil millones de dólares por Google (recuerda que en 1998 el precio era únicamente de 1 millón). ¿Por qué rechazó la compra? Porque Yahoo! iba a adquirir el motor de búsquedas Inktomi para poder desarrollar ellos mismos su propio algoritmo con el que competir con Google sin necesidad de invertir tantísimo dinero.

En plena moda de los blogs, Google compra Pyra Labs en el año 2003, creadores de la plataforma de blogs Blogger, una de las más populares por aquel entonces cuando todo el mundo quería crearse su propio blog para hablar de lo que quisieran. Aún hoy en día Blogger sigue siendo una de las herramientas más sencillas y fáciles para crearte tu propio blog o página web en Internet. En diciembre se lanzó Google Print, lo que posteriormente se convertiría en la búsqueda de libros que tiene integrada el buscador de Google.

Google sale a bolsa y se mudan al Googleplex

El primer intento de Google con las redes sociales llegó en enero del año 2004 con Orkut, donde al estilo de las redes sociales actuales, podíamos mantener el contacto con nuestros amigos o crear comunidades de usuarios de diferentes temáticas. Orkut estuvo activo hasta el año 2014, aunque su principal éxito estuvo en Brasil, India, Paraguay, Pakistán e Irán, donde se convirtió en una red social bastante popular.

Fue en abril de 2004 cuando nació Gmail, el que desde el año 2012 es el servicio de correo electrónico más utilizado en todo el mundo, superando a Hotmail/Outlook. Como anécdota curiosa que poca gente conoce, Gmail era el nombre que recibía el servicio de correo electrónico de Paws, compañía del dibujante estadounidense Jim Davis y creador de Garfield. Por lo que utilizaban Gmail para referirse a su correo Garfield Mail. Sin embargo, tuvieron que cambiar su nombre por e-garfield sin recibir nada por parte de Google ya que no poseían el dominio Gmail, sino que se trataba de un subdominio de garfield.com.

Gmail como email de Garfield antes de ser Google mail

Precisamente, en 2004 fue cuando se estableció el lema ‘Don’t be evil’ como marca de la compañía con la publicación de un manifiesto escrito por los fundadores de Google que argumentaban que prohibían los conflictos de intereses, que exigían objetividad y una ausencia de parcialidad. Este lema realmente surgió en el año 2000 y fue Paul Buncheit el que lo dijo por primera vez en un meeting sobre valores corporativos. En sus comienzos, el ‘Don’t be evil’ ayudó a que la gente tuviera una mejor imagen de Google, pero con los años este lema se ha vuelto contra ellos y mucha gente lo ha utilizado para burlarse y criticar ciertas políticas de empresa o acciones que han realizado.

En marzo de ese año, Google se muda a la que será su central hasta el día de hoy, el conocido como Googleplex, ubicado en Amphitheatre Parkway en Mountain View, California. El nombre de Googleplex es un juego de palabras que viene de googolplex, un número que es equivalente a un 1 seguido por un googol de ceros. Finalmente, el 19 de agosto del año 2004, Google debuta en la bolsa de Wall Street con un precio de 85 dólares por acción, pero llegó a ponerse rápidamente en 100,34 dólares por acción. Hoy en día el precio de las acciones de Google supera los 1.000 dólares.

Google Maps, uno de los servicios más famosos y utilizados por todos hoy en día. Llegó en febrero del año 2005, la idea de Maps surgió de una manera similar a Google Imágenes, ya que se dieron cuenta de que los usuarios buscaban direcciones y resultaba bastante molesto hacerlo por medio de links a páginas webs. Por lo tanto, ofrecer un mapa donde poder encontrar las calles y locales que buscaras era la solución ideal. Un poco más tarde, en junio, se presentó también Google Earth.

Google estaba valorada en cerca de 52 millones de dólares en el año 2005, convirtiéndose en una de las compañías más importantes del mundo. Recordemos que sólo habían pasado 10 años justo desde que Larry Page y Sergey Brin se conocieran en el verano de 1995 en la Universidad de Stanford. En agosto de 2005 Google anunció la venta de 14.159.265 acciones para recaudar dinero (este número es otra referencia matemática, esta vez referida a la parte decimal del número π = 3,14159265). De esta forma, se duplicarían las reservas de efectivo de Google a 7 mil millones de dólares que utilizarían para realizar futuras adquisiciones e inversiones.

Google y su insaciable ansia de crear nuevos servicios

Hemos ido viendo como poco a poco Google iba expandiéndose más allá de ser el buscador favorito de la gente. Se suele decir que la información es poder, y Google sabía que cuanta más información reunieran de Internet y del uso que le daba la gente, más poder tendrían, lo cual se traducía en una mayor cantidad de ingresos. Por lo tanto, en los próximos años veríamos un auténtico boom en el desarrollo de nuevos servicios y plataformas con las que tratar de satisfacer necesidades de los usuarios y a la vez reunir sus datos de uso.

En el 2005 se lanzó el lector de noticias Google Reader, el cual existiría hasta que en el año 2013 fuera sustituido por Google Play Kiosko, tras la unión de Google Currents y Play Magazines. También llegó la primera versión de Gmail para dispositivos móviles (ya estaban empezando a nacer los primeros abuelos de los smartphones y sólo faltaban 2 años para que fuera presentado el primer iPhone) y por último tenemos Google Transit, el servicio de información de transporte público, que posteriormente se acabaría integrando dentro de Google Maps.

La que fue una de las adquisiciones más importantes (y de más éxito) en la historia de Google llegó en 2006. En el mes de octubre se hizo oficial la compra de YouTube por 1.650 millones de dólares. Aunque apenas tenía 29 meses de vida, ya disfrutaba de una media de 30 millones de usuarios únicos al mes. Para que te hagas una idea de la magnitud de estas cifras, el buscador de Google sólo tenía 7 millones de visitantes únicos al mes por aquel entonces. Hoy en día YouTube tiene nada más y nada menos que más de mil millones de usuarios, lo cual se traduce en millones de dólares de ingresos por publicidad y en infinidad de gigas de información sobre qué vídeos consumen los usuarios, a qué hora, desde qué lugar, dispositivo, etc.

Diseño original de YouTube en el año 2005

En febrero de 2007 se abre Gmail a todos los usuarios (hasta entonces sólo podía accederse por medio de una invitación de otro usuario) y justo un año después, ya con el iPhone reescribiendo las reglas sobre qué debía ser un teléfono móvil, publicaron su primera app para iOS: My Location. Este sería el primer acercamiento de Google Maps a los smartphones usando los puntos de conexión WiFi y datos de red para ubicarnos, ya que por aquellas fechas el iPhone no incluía GPS integrado.

Septiembre del año 2008 fue un mes muy importante en la historia de Google ya que fue cuando se lanzó el navegador Chrome, el cual es hoy en día el navegador más utilizado del mundo y que os invito a saber más sobre su historia. Además, fue cuando T-Mobile anunciaría el G1 o también conocido como HTC Dream, el primer teléfono móvil que utilizaba el sistema operativo Android, el cual saldría a la venta durante el mes de octubre de ese mismo año. Habían pasado 3 años desde que en julio de 2005 Google comprara Android Inc. por 50 millones de dólares.

Desde 2010 hasta nuestros días, Google como dueño y señor de Internet

Google continúa con su estrategia de publicar servicios para prácticamente cualquier necesidad que pueda tener un usuario en Internet, ya sea usuario de la calle o profesional. Vimos por ejemplo la llegada de Google Wave, un servicio que buscaba conectar grupos de personas para que pudieran colaborar y conversar fácilmente, o la llegada de Google Buzz, otro intento de conquistar el mundo de las redes sociales. También se presentan nuevos sistemas operativos en el año 2010 para los mercados que estaban empezando a aparecer como Google Chrome OS, que en un principio estaba pensado únicamente para Netbooks (aun cuando hoy en día nos encontramos el Pixel Book que monta un procesador Intel Core i7) o también Google TV, que estaba desarrollado sobre Android y Chrome, pero que sería sustituido por Android TV en el año 2014.

En mayo de 2011 se ponen a la venta los primeros Chromebooks de Acer y Samsung, hasta el año 2013 no veríamos a Google lanzando su propio dispositivo conocido como Pixel. Es en este año cuando llega Google+, otro intento más de tratar de conquistar las redes sociales y que aún a día de hoy sigue existiendo aun cuando el principal uso que se le da es para temas de SEO, ya que las publicaciones de esta red social se verán favorecidas a la hora de aparecer en puestos superiores al realizar búsquedas en Google.

Diseño del primer teléfono módular de Google basado en Project Ara

En 2011 también se hizo efectiva la compra de Motorola Mobility por 12.500 millones de dólares, una cantidad que sorprendió bastante a todo el mundo ya que Motorola no estaba precisamente pasando por su mejor momento. Apenas 3 años después, venderían la división de móviles de Motorola a Lenovo por 2.350 millones de dólares, quedándose Google con todas las patentes que poseía Motorola, que era lo que realmente les interesaba. Entre esas patentes estaba Project Ara, un proyecto en el que llevaba Motorola varios años trabajando para realizar el primer teléfono modular que permitiría cambiar el hardware del dispositivo fácilmente. Para 2015 se anunció una prueba piloto en Puerto Rico con los primeros dispositivos, pero sin embargo se acabó cancelando para finalmente en septiembre de 2016 anunciar que abandonaban Project Ara.

Un futuro omnipresente para Google

Google alcanzó por primera vez la impresionante cifra de 50 mil millones de dólares en ingresos en el año 2012, superando considerablemente los 38 mil millones que habían generado el año anterior. Según el informe anual de Interbrand, Google ha sido la segunda marca más valiosa del mundo en los años 2013, 2014, 2015 y 2016, con una valoración de 133 mil millones de dólares, sólo superada por Apple Inc. En el año 2013 habían pasado únicamente 15 años desde que la empresa había sido creada, y ya era la segunda marca más valorada del mundo.

La Manager de Ingeniería de Google, Rachel Potvin, reveló algunos detalles curiosos sobre el código del buscador de Google, el cual tiene más de 2 mil millones de líneas de código y que está contenido en un repositorio disponle para los 25.000 ingenieros de Google. Sin embargo, la fórmula del éxito que es el algoritmo del PageRank se guarda de manera separada y sólo unos pocos empleados pueden acceder a él. Regularmente se hacen copias de seguridad en 10 datacenters de Google, ya que cada día los ingenieros realizan más de 25.000 cambios en el código. Actualmente Google es la página más visitada globalmente de Internet, y la empresa tiene en el top 100 otros servicios propios como YouTube o Blogger.

Uno de los dispositivos que más repercusión mediática han tenido en los últimos años han sido las Google Glass, las cuales fueron presentadas durante el Google I/O del año 2012. Se mostraban como la evolución de nuestros teléfonos móviles, ya que podríamos prácticamente hacer y ver lo mismo pero utilizando únicamente la voz y gestos. En el año 2014 comenzaron a vender las primeras unidades por 1.500 dólares, pero en 2015, tras la presentación de las Microsoft HoloLens, se abandonó el proyecto hasta que en julio de 2017 se anunciaba la recuperación de las Google Glass pero orientadas exclusivamente para el sector empresarial.

Nuevo modelo de Google Glass orientado exclusivamente al mercado empresarial

Con unos ingresos y prestigio de este calibre, Google ha continuado invirtiendo y adquiriendo empresas con las que poder ampliar los sectores en los que tienen influencia. En 2014 compraron DeepMind Technologies, una compañía especializada en la Inteligencia Artificial. En la actualidad Google está apostando fuertemente por todo lo relacionado con la IA y el Machine Learning. Hemos visto cómo están aplicando estos conocimientos para algunos de sus servicios como Google Maps o incluso las cámaras de fotos de sus teléfonos móviles Pixel.

En 2015 Google realiza la mayor reestructuración de su empresa hasta la fecha, pasando a ser la propia Google una filial de Alphabet, al igual que otras áreas de Google que no tenían relación con el buscador como eran Fiber (responsable del desarrollo de fibra óptica) o Google X (el laboratorio de investigación que creó las Google Glass o está desarrollando su coche autónomo). El propio Larry Page justificó esta decisión diciendo lo siguiente:

La compañía está funcionando bien a día de hoy, pero creemos que se puede gestionar de forma mucho más eficiente si desarrollamos aquellos negocios que no tienen demasiada relación de forma completamente independiente.

Alphabet hoy en día es una de las compañías más importantes del mundo, con más de 50.000 empleados repartidos en 70 oficinas de más de 40 países. En el año 2016 cerraron con un incremento del 20% en los ingresos, llegando hasta los 90.270 millones de dólares. Aun con los cientos de millones que invierten en comprar nuevas empresas y proyectos, los beneficios también tuvieron un incremento del 20% alcanzando los 19.480 millones de dólares. Google se ha convertido en el dueño y señor de Internet, pero no se conforman con ese reconocimiento, por lo que en los próximos años, ahora como Alphabet, veremos infinidad de productos e innovaciones que harán de nuestro día a día mucho más fácil y cómodo de llevar adelante, aunque no hay que olvidar nunca una cosa a la hora de tratar con la tecnología: cuando no pagas por un producto o servicio, el producto eres tú.