No fue hasta el año 1994 cuando EA desarrolló el primer juego de FIFA, y en el caso de Konami, hubo que esperar 2 años más hasta 1996 cuando llegó la primera entrega de Goal Storm, nombre que recibió en un principio la saga de fútbol de los japoneses. Posteriormente cambiaría su nombre a International Superstar Soccer Pro y ya en el año 2001 sería renombrado una vez más, ya con el nombre con el que todos conocemos a la saga hoy en día. Fue por la época de Play Station 2 cuando surgió realmente esa rivalidad año tras año entre EA Sports y Konami por conseguir el reconocimiento de ser el mejor simulador de fútbol.

En este artículo vamos a detallar cada una de las características y elementos de ambos juegos, comparándolos para descubrir quién ha sido el mejor en este 2017. En su primera semana a la venta en UK, FIFA 17 vendió 1,1 millones de copias mientras que PES 2017 sólo vendió 50.000. Pero esto no significa nada, que un juego venda más no significa necesariamente que sea mejor. En Metacritic nos encontramos con que FIFA 17 tiene una puntuación de 85 al igual que PES 2017, pero la puntuación recibida por todos los usuarios es de 4,8 para FIFA y 7,4 para PES 2017.

Gráficos, diseño de los jugadores y animaciones

Es cierto que los gráficos no son lo más importante a la hora de valorar un videojuego de este estilo, ya que si no ofreces una buena jugabilidad de nada sirven unos gráficos bonitos. Sin embargo, es lo primero que juzgamos la primera vez que vemos el juego directamente.

FIFA 17

Se abandona el motor gráfico Ignite que debutó en el FIFA 14, ya que Electronics Arts quiere estandarizar el uso de Frostbite en sus videojuegos. Ya hemos visto anteriormente a este motor gráfico ofreciendo unos resultados sobresalientes en la saga Battlefield o Star Wars Battleftont. Ahora le ha tocado el turno a FIFA 17 de estrenarlo y aunque había cierta desconfianza por si serian o no capaces de ofrecer un resultado de calidad por ser su primer año, finalmente han conseguido un aspecto gráfico de gran calidad.

Es cierto que aún se sigue reutilizando parte de Ignite en algunos aspectos del juego, pero no llegan a apreciarse bugs de diseño o errores que destaquen negativamente al unir estos dos motores gráficos. El principal problema de FIFA 17 viene con las animaciones. Sabemos que Frostbite puede ofrecer animaciones de gran calidad porque ya lo hemos visto funcionando en otros juegos, pero en FIFA 17 son demasiado bruscas y no hay una transición suave entre ellas. Probablemente, en la próxima entrega mejoren este aspecto ya que habrán tenido más tiempo para perfeccionarlas.

Cristiano Ronaldo en FIFA 17 / EA Sports

Pro Evolution Soccer 2017

Konami sigue utilizando el motor gráfico Fox Engine que se estrenó con el PES 2014 y que vimos también con Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Sin embargo, apenas hay cambios apreciables a nivel gráfico en la entrega de este año con respecto a PES 2016, sólo la mejora de varios rostros y el diseño de todo lo que tenga relación con los equipos principales de esta entrega como el FC Barcelona o el Liverpool.

En las animaciones PES 2017 sobresale muy por encima de FIFA 17, ya que se ha conseguido que sean muy suaves y naturales al eliminar las transiciones, algo en lo que FIFA 17 falla estrepitosamente. El sistema de físicas también ha sido mejorado, logrando unos movimientos y rebotes para el balón realistas y acordes con la fuerza con la que es golpeado.

Audio y comentaristas

Se trata de otro elemento clave para conseguir una buena ambientación y que junto a unos buenos gráficos y animaciones te hagan sentir que estás controlando un partido de fútbol real en tu televisión.

FIFA 17

Contamos una vez más con los comentarios de Manolo Lama y Paco González. Aunque el ritmo de retransmisión es el adecuado y no se abusa de tramos con silencios, si has jugado a entregas de FIFA de años anteriores es probable que sientas un déjà vu con FIFA 17, ya que muchos comentarios son reciclados. Se han añadido nuevas frases para añadirlas al nuevo modo de juego El Camino, pero en el resto de modos todo sigue muy similar a entregas anteriores.

La banda sonora para los menús tampoco destaca especialmente, no encontrarás muchas canciones famosas o de moda. Pero para compensar estos aspectos negativos con respecto a audio, el sonido de los estadios en FIFA 17 es impresionante. EA Canadá ha viajado por estadios de todo el mundo para capturar el sonido real del ambiente en los partidos, además como tienen la licencia oficial, escucharás cánticos y vítores reales acordes con el equipo que esté jugando.

Estadio del Barcelona en PES 2017 / Konami

Pro Evolution Soccer 2017

PES 2017 cuenta con los comentarios de Carlos Martínez y Julio Maldonado ‘Maldini’ pero falla en lo mismo que FIFA 17: se repiten de entregas anteriores. Encima, a diferencia de FIFA 17, aquí no hay un ritmo fluido, ya que se pueden apreciar cortes, frases formadas por grupos de palabras o incluso que ambos comentaristas hablen a la vez.

La calidad de la banda sonora de PES 2017 podríamos decir que es de mayor nivel que la de FIFA 17. Aunque su número de temas es más reducido, reconocerás canciones de artistas famosos como Justin Bieber. El ambiente en los estadios tampoco llega a cumplir del todo, ya que al no disponer de licencias solemos escuchar cánticos genéricos en la mayoría de los estadios, salvo que juguemos en algunos campos como el del Barcelona o Liverpool, donde realmente sentirás que estás en el estadio.

Jugabilidad y estrategias

La jugabilidad es algo muy personal de cada uno, algunos jugadores suelen preferir un estilo más de simulador y otros más estilo arcade buscando simplemente la diversión. Sin embargo, cada uno ofrece elementos estratégicos únicos que destacan y pueden resultarte más interesantes y divertidos de cara a afrontar ciertos momentos de cada partido.

FIFA 17

EA Sports ha escuchado las críticas de FIFA 16 y en esta entrega su jugabilidad ha mejorado, dejando de ser tan arcade y siendo más táctico, aunque de todas formas la opinión de la mayoría de usuarios sigue coincidiendo en que ofrece un estilo de juego más arcade que PES 2017. Esto se debe en parte por la falta de un sistema de físicas y animaciones tan avanzado como el que ofrece PES.

La principal novedad este año de FIFA 17 han sido las jugadas a balón parado. Se amplían las posibilidades estratégicas en las faltas y se añade la posibilidad de diseñar jugadas de pizarra en los córners, algo que no está disponible en PES 2017. Se ha mejorado también a los porteros, para evitar que no haya partidos donde se marquen un número excesivo de goles, algo que sucedía en FIFA 16.

PES 2017

El nuevo sistema Real Touch junto con las nuevas animaciones y físicas consiguen que sientas realmente que la experiencia de juego es natural y recuerde a ver un partido de fútbol real. Consigue transmitir que cada partido es único gracias en parte también a su inteligencia artificial, que se encuentra muy por encima de FIFA 17, donde todos los equipos juegan de manera muy similar, ya sea el Real Madrid o el Betis.

Estrategias avanzadas en PES 2017 / Konami

Las tácticas avanzadas es una de las novedades a nivel estratégico que se incorpora en PES 2017. Podemos activar durante el juego acciones que cambien la estrategia del equipo, como realizar tiki-taka con jugadores muy cercanos, defensas que se metan dentro del área o presionar arriba entre otras muchas más cosas.

Modos de juego

Al igual que con la jugabilidad, depende del uso personal que le vaya a dar cada uno al juego valorar si es positivo tener un mayor número de modos de juego. Si sólo vas a jugar partidos rápidos con tus amigos en casa o de manera online, o si prefieres un juego que te pueda ofrecer más variedad para jugar durante meses.

FIFA 17

Aquí FIFA gana de largo como todos los años, ya que para el mismo precio, se ofrece un mayor abanico de opciones jugables de todo tipo. Este año se ha incluido un nuevo modo llamado El Camino en el que seremos Alex Hunter, un jugador ficticio que aspira a ser una estrella del fútbol. Tendremos que tomar las decisiones correctas para no quedarnos a medio camino y que termine su carrera antes de lo esperado. Este nuevo modo de juego os puede recordar al Modo Leyenda de PES o Mi Carrera en NBA 2K.

Hunter, el jugador del modo El Camino / EA Sports

Se han añadido nuevas formas de conseguir mejores cartas para FIFA Ultimate Team, mietras que siguen las opciones clásicas y el FUT Draft del año pasado. Como novedad se añade el torneo FUT Champions, en el que deberemos clasificarnos cada semana para la Jornada y competir con otros jugadores para obtener recompensas e incluso la oportunidad de participar en la fase mundial para conseguir premios de hasta 1,3 millones de dólares.

En el modo Carrera Manager se ha implementado este año nuevas opciones centradas en objetivos financieros. Además ahora podremos escoger ser entrenador, director deportivo e incluso presidente de un club. También tenemos Clubes Pro con equipos personalizables de hasta 11 jugadores y divisiones en las que ascender con un nuevo sistema de progreso del jugador.

FIFA dispone de una cantidad enorme de licencias de competiciones y equipos oficiales, incluyendo selecciones femeninas. Este año se han añadido la liga brasileña y la liga japonesa, por lo que aunque no disponga de un editor tan completo como PES 2017, tampoco tendríamos una necesidad imperiosa de usarlo.

En total cuenta con 79 estadios de fútbol de los cuales 49 son auténticos y 30 proceden de la gama de EA Sports de los últimos años. De la Liga Española tenemos el Vicente Calderón, Mestalla y el Santiago Bernabéu. Se cae de la lista este año el Camp Nou del Barcelona tras pasar a ser exclusivo de PES 2017.

PES 2017

Konami sigue sin esforzarse en traer nuevos modos de juego a PES, por lo que un año más quedan por detrás en este aspecto con respecto a FIFA. Además, apenas se han realizado cambios en los modos de juego con respecto a la entrega anterior de PES.

MyClub es el modo más destacable que trata de competir con FUT de FIFA, pero se queda muy por detrás a nivel de opciones, la novedad de este año es el añadido de las casas de subastas. El modo Ser Leyenda sigue igual que en PES 2016 al igual que la Liga Máster, modo en el que sí que se ha mejorado el sistema de traspasos para hacerlo más flexible.

Modo MyClub de PES 2017 / Konami

PES 2017 sigue fallando como todas sus entregas anteriores en la falta de licencias oficiales. Este año han perdido incluso la licencia de la liga española, pero sigue ofreciendo torneos sudamericanos (aunque sin la Copa Libertadores). Para compensar todo esto, Konami nos ofrece un completísimo editor que nos permitirá crear plantillas, escudos y equipaciones, o importar creaciones realizadas por otros usuarios, aunque esto sólo es posible hacerlo en PC y PS4, ya que en Xbox One no se permite transferir los Option Files del editor.

Conclusiones finales

Tanto FIFA 17 como PES 2017 son juegos de fútbol sobresalientes, pero sería difícil adjudicar el premio de mejor juego de fútbol del año, ya que hay características o elementos en los que donde uno falla, el otro destaca. Por lo tanto, depende únicamente de ti y el uso que vayas a darle al juego decidir cuál es el mejor de los dos.

FIFA 17 ha mejorado gráficamente este año bastante gracias al nuevo motor gráfico Frostbite, pero las animaciones bruscas no le hacen justicia a la calidad de los diseños y te rompen la sensación de estar viendo un partido real. A nivel de audio está muy por delante de PES 2017 al ofrecer unos comentaristas que aunque repiten frases de años anteriores, ofrecen una fluidez muy natural en los comentarios sobre lo que está sucediendo en el partido. Los modos de juego hacen de FIFA 17 un juego ideal para gente que quiera algo más que sólo jugar partidos rápidos u online.

PES 2017 ofrece una jugabilidad sobresaliente, las animaciones tan naturales sin transiciones bruscas y la nueva física del balón hacen que esté muy por encima del estilo más arcade de FIFA 17. La inteligencia artificial hace que realmente sientas que cada partido y cada rival es único, y tener muchas estrellas en el equipo no te garantiza la victoria. Sin embargo, el haber perdido licencias de equipos y no introducir ningún añadido destacable en los modos de juego hacen que nos preguntemos por qué Konami no invierte más en una saga tan famosa. Además, si eres jugador de Xbox One no podrás importar las creaciones de equipos de otros usuarios, algo que sí es posible en las otras plataformas.

Deberías comprarte FIFA 17 si eres una persona que prefiere tener un abanico más amplio de modos de juego para no aburrirte de estar siempre jugando a lo mismo, y no tienes problema por sacrificar la jugabilidad que ofrece FIFA 17 aunque tenga unos gráficos superiores.

Deberías comprarte PES 2017 si sólo tienes interés en jugar partidos rápidos con tus amigos y no vas a utilizar los modos de juego que se salgan del estilo más clásico de los juegos de fútbol o si conoces los modos de juego de PES 2017 y son más que suficiente para ti.