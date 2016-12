Cualquier aventura que se precie necesita de un elemento con el que poder controlar tu progreso conforme avanzas en ella. Incluso tareas más banales como la construcción de una estantería o incluso la preparación de algo tan sencillo como unos huevos fritos necesita una serie de pasos a seguir, una lista de comprobación. Todo esto nos sirve para saber si nos queda algo por hacer, si nos hemos olvidado de conseguir algún elemento o si por el contrario ya tenemos toda una fase de una tarea completada y podemos pasar a la siguiente. Como ya hemos comentado, toda acción conlleva una serie de pasos necesarios.

De algo así es de lo que vamos a hablar hoy. Si en algún momento de tu infancia jugaste a los antiguos títulos de Pokémon de Game Boy, si viste la serie de televisión o, simplemente, fuiste fan del fenómeno de una forma u otra, entonces estás familiarizado con el concepto Pokédex.

Para ponerlo en perspectiva, la Pokédex es como esa lista de tareas de la que hablábamos. Con ella podremos controlar los pokémon que aún no hemos capturado y los que sí, además de tener acceso a información sobre ellos en cualquier momento.

¿Qué es exactamente la Pokédex?

Quedarse sólo con la definición que acabamos de dar sería simplista. Una pokédex es eso y más. Sí, efectivamente sirve para tener una mejor gestión de los pokémon que tenemos en nuestro poder y que aún no hemos capturado, pero hay más características que destacar aparte de la evidente.

En primer lugar vale la pena comentar su almacenamiento. Aunque la lista de pokémon consta de 151 monstruitos se pueden guardar hasta 250, contando con los que tendrás repetidos -si bien se puede comprar espacio extra-.

Estos pokémon son sólo los de primera generación. En la actualidad existen 7 generaciones de estos bichos, cada una con más de 100 nuevos monstruos que capturar. Por ahora desde Niantic sólo se han centrado en la primera, que es la que nos tendremos que encargar de capturar en Pokémon GO.

Vista de la Pokédex de Pokémon GO

¿Cómo consigo la Pokédex?

He aquí la parte interesante: para conseguir la Pokédex sólo tienes que empezar una partida de Pokémon GO. No hace falta ningún otro requisito. Captura a tu primer pokémon y ya la tendrás en marcha.

Cuando captures uno de estos monstruitos verás que aparece identificado por dos parámetros: su nombre y su número. Cada pokémon tiene uno asignado que lo sitúa dentro de la lista, de forma que sea más fácil y rápido encontrarlo e identificarlo. Hay que tener en cuenta que los llamados pokémon legendarios no cuentan para completar la pokédex, ya que no se pueden conseguir en el juego. Probablemente en YouTube encontraréis vídeos como este que veréis a continuación, pero vale la pena aclarar que quienes los tienen es mediante hacks o algún otro tipo de trampa:

Teniendo en cuenta que, como dijimos antes, existen 7 generaciones de pokémon, si cada año Pokémon GO incorpora una nueva podríamos tener juego para al menos 7 años -si bien esto son rumores según podemos leer en CNET-. Y no sólo eso, sino que la Pokédex se estaría renovando de forma casi constante. Conseguir a todos los Pokémon podría suponer un enorme esfuerzo suponiendo que esto sea así.

Cómo usar la Pokédex correctamente

Como ya hemos comentado, en la Pokédex encontarás un registro completo de la lista de pokémon que podrás capturar en Pokémon GO. Cuando tengas uno de ellos aparecerá automáticamente en tu lista.

¿Qué hacer cuando ya tienes entradas en la Pokédex? Pues muy sencillo: puedes entrar en ella, pulsar en cada pokémon que tengas y recibir información sobre él: sus ataques, el tipo al que pertenece, sus puntos de salud, sus estadísticas físicas... todo lo que quieras saber está ahí.

La ficha detallada de un pokémon también sirve para hacer que evolucionen. Para ello necesitamos caramelos y polvo de estrellas. No es necesario decir que son necesarias grandes cantidades de los mismos para hacerlo. Puedes recoger caramelos y polvo de estrellas en pokeparadas, cuando abres un huevo pokémon, cuando capturas un pokemon o mediante transacciones incluidas en el juego. Por lo demás, queda sólo como guía de consulta del universo Pokémon GO.