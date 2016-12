Las características de las conexiones de datos actuales junto a las capacidades multimedia con las que cuentan los smartphones en la actualidad han hecho que la comunicación móvil pueda ir un poco más lejos. Si hace unos años todo el mundo alucinaba con WhatsApp y similares y la posibilidad que ofrecía de enviar mensajes ilimitados a través de tu tarifa de datos o de una red WiFi, hoy eso está ya más que asumido como normal. Y es así porque hace tiempo que aplicaciones para emitir en directo o para establecer llamadas de vídeo desde un móvil están a la orden del día: sólo necesitas un móvil con cámara y una buena conexión a Internet.

¿Qué es Houseparty?

Se trata de una aplicación que permite establecer llamadas de vídeo y voz con uno o más contactos a través del smartphone. Puedes hacerlo simple y rápidamente, con sólo dar un toque en la pantalla para invitar a tus amigos a unirse a las salas. En este vídeo hay una pequeña demostración de cómo funciona:

Aunque uno pueda pensar más en Skype y sus llamadas de vídeo y voz, lo cierto es que el sistema de Houseparty también se asemeja a Periscope. Pero bueno, sin ser exactamente eso porque como ya sabes ésta se trata de una app para emitir en directo y no para hacer chats grupales en vídeo. Lo que ocurre es que no pretende ser tan seria como Skype, busca ser más espontánea y atractiva para un usuario que esté buscando una forma de comunicarse rápida e informal. Y no es que Skype sea una mala opción para ello, todo lo contrario, pero no pretende venderse así. En realidad pretende acercarse más al perfil de usuario de Snapchat.

Y bueno, mencionábamos a Periscope y no ha sido en vano. Esta aplicación es la única que permite emitir en directo a través de Twitter, en lo que ya ha venido a llamarse hacer un Periscope. Tanto la red social del pajarito como Facebook se percataron del potencial que tenía la emisión de contenido en vivo cuando vieron el auge que adquiría Meerkat, una app que hacía exactamente lo mismo que Periscope. Pues bien, al equipo que desarrollaba esta app les cortaron las alas cuando los bloquearon en Twitter por lo que decidieron lanzarse a otras cosas y fue entonces cuando surgió Houseparty… así que sí: Houseparty es obra y gracia del equipo de Meerkat.

¿Cómo se usa?

El funcionamiento es sencillo, muy sencillo. Para que te hagas una idea lo más complicado es configurar un perfil de usuario con contraseña, correo y todo eso. Una vez hecho ya te puedes lanzar a crear salas de chat donde invitar a tus contactos utilizando un mensaje de Facebook Messenger, WhatsApp, SMS u otros medios sociales; si tienen la app, pueden entrar al instante.

Paso 1: regístrate como usuario. Paso 2: verifica tu número de teléfono para que quede claro que eres de verdad. Paso 3: busca a tus amigos entre los contactos de la app e invítales a unirse.

Pues eso, que para hablar con tus amigos en grupo y con vídeo ya sabes qué puedes descargar. Y ojo, que está causando furor.