Si te gusta el mundo de los videojuegos y estás familiarizado con él seguro que has leído en más de una ocasión las palabras shooter y FPS. Son dos términos muy utilizados en la industria y entre la comunidad de jugadores, así que es imprescindible saber exactamente a qué se refieren si no quieres perder el hilo de las conversaciones. Sigue leyendo este artículo donde te explicaremos con pelos y señales qué son los juegos shooter y juegos FPS, qué diferencias tienen respecto a otros juegos, cuándo y dónde nacieron rastreando su origen y en qué circunstancias se utiliza un término u otro.

Shooter, FPS y Tercera persona: ¿qué son?

Shooter es el anglicismo que reciben todos los juegos de disparos en general. Se trata de un género de juegos donde controlas a un personaje que porta un arma con la cual debes eliminar rivales para avanzar durante la partida. En español se traduce popularmente como juego de disparos aunque no se corresponde con una traducción literal. Dentro de este género se engloban otros muchos subgéneros, pero todos comparten la posibilidad de usar un arma, generalmente de fuego, pero también de cualquier otro tipo, o la opción de atacar a los rivales con alguna otra cosa contundente como martillos, hachas o cuchillos.

FPS por su parte es el acrónimo de First Person Shooter, que traducido al español es algo así como "tirador en primera persona". Es el nombre que recibe uno de los subgéneros de los shooters. La particularidad de este subgénero es el punto de vista de la cámara en primera persona, es decir, que observas la acción desde la misma perspectiva en que lo haría el personaje que controlas. Lo habitual es ver los brazos del protagonista empuñando el arma seleccionada en ese momento y algún tipo de mirilla siempre sobreimpresa en pantalla para poder apuntar a los objetivos.

Resident Evil emplea perspectiva en tercera persona

Como contraposición a los shooters en primera persona o FPS están los shooters en tercera persona, en los que la perspectiva de juego es trasera o cenital y por tanto puedes ver al completo el cuerpo del personaje. Este tipo de juegos en la gran mayoría de las ocasiones es englobado en otros subgéneros de acción distintos a los shooters, dado que suelen combinar las armas con elementos propios de juegos de exploración, RPG o plataformas.

Ojo con los FPS de vídeo: ¡no te confundas!

Una aclaración. FPS también es el acrónimo de frames per second, que es la cantidad de frames por segundo de una señal de vídeo. En el mundo de los videojuegos este concepto es muy utilizado ya que muchos shooters ofrecen distintas configuraciones de la señal de vídeo para ganar en imagen, realismo y jugabilidad. Cuando te des de bruces con el término asegúrate del contexto en el que lo están utilizando para no confundir churras con merinas.

Clasificación según perspectivas

Posiblemente no te hayas percatado, pero al tratar los FPS hemos dividio los juegos de tipo shooter en función de la perspectiva de cámara que utilizan durante la partida. Existen dos tipos principales de shooters si los clasificamos según este criterio:

: como hemos visto son los llamados juegos en primera persona donde el tiro de cámara toma la psición de lso ojos del personaje. Se pierde perspectiva, pero se gana en emoción e intensidad. Suele ser el sistema de control más complejo y a su vez el más efectivo una vez se logra dominar. Con la llegada de los cascos de realidad virtual este tipo de shooters ven abierto todo un nuevo mundo de posibilidades y experiencias. Third person shooter: son los juegos llamados "en tercera persona". Reciben ese nombre porque la perspectiva de cámara permite ver al personaje al completo, de modo que puedes apreciar todo su cuerpo y movimientos. Ofrece muchos más detalles del entorno a primera vista, pero se pierde algo de realismo y su correcta implementación suele ser un buen foco de problemas entre desarrolladores.

Clasificación según dinámica de juego

En función de la naturaleza y dinámica del juego podemos establecer otros dos grupos principales. ¿Eres partidario de un estilo de juego realista o por el contrario prefieres los modos de juego arcade?

: son los shooters más realistas. Tratan de hacer uso de físicas lo más cercanas posibles a la realidad para dar una experiencia de juego fidedigna respecto a lo que ocurre en realidad en un campo de batalla. Normalmente están ambientados en conflictos bélicos, ya sean históricos o inventados, del pasado o en el futuro. Lo importante en estos casos es que el comportamiento de los personajes, el escenario o las armas sea muy realista. Tienen un componente estratégico bien definido. Aquí tendrás que estar atento al viento que modifica la trayectoria de las balas, al despliegue de las tropas enemigas o a la potenciación de tus armas como elementos personalizables. Arcade: los shooters de tipo arcade dejan a un lado el realismo puro y duro para ofrecer un modelo de juego más dinámico y espectacular. Normalmente huyen del realismo en su estricto sentido de la palabra e incorporan todo tipo de elementos fantásticos que aportan otra sensación al juego. Ejemplos perfectos de shooter de tipo arcade aparecidos recientemente son Overwatch o Fortnite por ejemplo.

Número de jugadores

Por la naturaleza del genero, los shooters pueden ser tanto para un jugador como multijugador disfrutando de la experiencia con amigos o desconocidos. En los comienzos del género el modo un jugador era imperante, avanzando a lo largo de una historia. Actualmente, con la proliferacion de títulos multijugador y el avance de las conexiones ese modo historia, aunque no ha sido eliminado, ha perdido protagonismo frente a los modos multijugador que te permiten enfrentarte a 3 amigos o a 100 sin moverte de casa y ofreciendo una experiencia de juego totalmente nueva.

Historia de los shooters y FPS

Los juegos de disparos y en primera persona que antes vieron la luz fueron Maze War y Spasim (abreviación de Space Simulation), ambos en marzo de 1974 y creados por Jim Bowen. Spasim fue el primer título multijugador que vio la luz y permitía hasta 32 jugadores de forma simultánea. Estaba desarrollado para la red de ordenadores PLATO. Sin embargo, deberían pasar aún 18 años más para que viésemos el primer shooter propiamente dicho como lo conocemos ahora más allá de estas experiencias prehistóricas. Fue en 1992 cuando aparecía Wolfenstein 3D. Un año más tarde, la misma empresa desarrolladora id Software lanzaba Doom, posiblemente el clásico más conocido de todo el subgénero.

Wolfenstein 3D, shooter de 1992

Duke Nukem 3D llegaría en 1996 de la mano de GT Interactive y 3D Realms con un lenguaje macarra que hizo las delicias del público masculino. Ese mismo año vería la luz Quake, revolucionando el apartado gráfico con su uso pionero del 3D y poniendo las bases de los modos multijugadores actuales. Dos años después se lanzó Rainbow Six, otra franquicia que hoy en día es sinónimo de disparos. Fue posiblemente el primero en ofrecer una experiencia de juego táctica real de clara inspiración militar.

Los juegos de disparos fueran desarrollados originalmente para PC, aunque ya a finales de la década de los 90 aparecían títulos para consolas que alcanzaban el nivel suficiente para enganchar al público. Allá por el año 2000 aparecería otro clásico del género, Half Life, y un año después una de las grandes aportaciones de Microsoft al género, Halo.

El caldo de cultivo perfecto para Call of Duty

En el año 2002 apareció la primera entrega de otra de las sagas ya clásicas en estos de pegar tiros, Battlefield. Y si estás familizarizado con los shooters seguramente las palabras Call of Duty te dirán algo. La primera versión de esta saga apareció en octubre de 2003 creada por el estudio Infinity Ward aunque ya con Activision invirtiendo en el proyecto, y no fue hasta 2007 cuando se consolidó como lo que es hoy en día. El lanzamiento de Modern Warfare ese año supuso una auténtica revolución y aupó a sus creadores al olimpo de los FPS gracias sobre todo a los modos multijugador.

Durante los siguientes años el goteo de shooters para PC fue constante, pero ningun nuevo título ha logrado desbancar a la saga de Activisión hasta práctcamente nuestros días. Farcry y Crysis, sucesivas versiones de Halo o Battlefield, Portal, Bioshock o Left 4 Dead (que traería definitivamente la moda de matar zombis hasta nuestras pantallas) han ido apareciendo año tras año granjeándose su propio público, pero aun lejos del impacto de COD y las sucesivas entregas.

PUBG es el shooter de moda

La última de las revoluciones en materia de shooters está en los juegos Battle Royale, o mejor o dicho en los títulos que incorporan este modo de juego. Este tipo de shooters retan a 100 jugadores a encerrarse en una isla en la que ser el último con vida para ganar, un sistema multijugador online que está causando furor con titulos como Fortnite o PUBG, posiblemente la última de las revoluciones populares en materia de shooters FPS.