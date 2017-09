Seguramente hayas visto en la tele, escuchado en la radio o leído en algún periódico, información relacionada con Bitcoin. Normalmente tiene que ver con asuntos de seguridad informática como ataques de robo de datos o secuestro de ordenadores mediante ransomware, donde se recurre a esta moneda virtual para chantajear o exigir rescates por la información robada. Debes saber que Bitcoin es una más de todas las criptomonedas o criptodivisas que existen (aunque, eso sí, fue la primera en aparecer). Te contamos qué es, por si todavía no tienes el concepto muy claro, y las monedas virtuales más extendidas en la red.

¿Qué es una criptomoneda?

Acostumbrados a tratar con dinero del de toda la vida, el concepto de moneda virtual se nos puede escapar un poco del entendimiento. El dinero que manejamos a diario en cualquier comercio o negocio que llevemos entre manos está avalado por el banco central de un estado que responde a él con lo que se llama patrón oro, respaldando así el valor de una divisa en una cantidad de oro.

Con las criptomonedas nos encontramos que son descentralizadas, no están respaldadas por ningún gobierno ni las avala un emisor central. El usuario se conecta a una red a través del cliente propio de la moneda virtual en cuestión que maneja la contabilidad y las transacciones, protegidas por lo que se llama cadenas de bloques o blockchain… pero no hay edición física de la moneda. Se adquiere esta moneda como pago por bienes o servicios, comprándola en una casa de cambio que la ofrezca, intercambiándola con otro usuario o a través de lo que se conoce como minería. Supone un problema para la banca tradicional ya que no la controla.

En principio se puede usar en todo tipo de plataformas y servicios que lo admitan funcionando en esto igual que otra moneda: supón que vas a una tienda y quieres pagar en dólares. Sólo podrás hacerlo si se acepta esta moneda.

Las monedas virtuales son cada vez más utilizadas para pagar en Internet

Diferentes criptodivisas

Aquí están algunas de las más importantes del mundo, empezando por Bitcoin, la primera en aparecer y la más conocida de todas:

Bitcoin : la red Bitcoin se introdujo en 2009 y rompió con el principio fundamental de las formas de pago tradicionales. Su autoría se atribuye a Satoshi Nakamoto, la persona o grupo de personas que crearon el protocolo. Está basada en una red entre pares (peer to peer) donde todos sus participantes están al mismo nivel, tal y como explica la guía digital de 1and1, y además el código del software es libre y abierto, por lo que cualquiera puede verlo y modificarlo.

: la red Bitcoin se introdujo en 2009 y rompió con el principio fundamental de las formas de pago tradicionales. Su autoría se atribuye a Satoshi Nakamoto, la persona o grupo de personas que crearon el protocolo. Está basada en una red entre pares (peer to peer) donde todos sus participantes están al mismo nivel, tal y como explica la guía digital de 1and1, y además el código del software es libre y abierto, por lo que cualquiera puede verlo y modificarlo. DeepOnion : ha nacido en este 2017 y utiliza la red Tor. En septiembre de este año se habían emitido 3,2 millones de unidades, habiendo una oferta monetaria de 5,2 millones de dólares. Se dice que es totalmente anónima y que los pagos son imposibles de trazar. A la vez se ha intentado que los tiempos de confirmación en los pagos sean más rápidos que en Bitcoin por lo que se aceleran las transferencias.

: ha nacido en este 2017 y utiliza la red Tor. En septiembre de este año se habían emitido 3,2 millones de unidades, habiendo una oferta monetaria de 5,2 millones de dólares. Se dice que es totalmente anónima y que los pagos son imposibles de trazar. A la vez se ha intentado que los tiempos de confirmación en los pagos sean más rápidos que en Bitcoin por lo que se aceleran las transferencias. Ether : nace del protocolo Ethereum, concebido en principio como una versión mejorada de Bitcoin que intenta suplir sus limitaciones. Estas serían la custodia sobre la blockchain, los límites de retiro de divisa, contratos financieros y lo referente a mercados de juegos de azar y similares.

: nace del protocolo Ethereum, concebido en principio como una versión mejorada de Bitcoin que intenta suplir sus limitaciones. Estas serían la custodia sobre la blockchain, los límites de retiro de divisa, contratos financieros y lo referente a mercados de juegos de azar y similares. Monero : en su día ya hablamos de Monero. Apareció en 2014 y está considerada como la más privada y segura de todas. Utiliza CryptoNote, un protocolo diferente al de Bitcoin, y aunque las transacciones se registran en una blockchain no se revela emisor, receptor o cantidad real. De hecho, la cantidad que se muestra siempre es inferior a la verdadera.

: en su día ya hablamos de Monero. Apareció en 2014 y está considerada como la más privada y segura de todas. Utiliza CryptoNote, un protocolo diferente al de Bitcoin, y aunque las transacciones se registran en una blockchain no se revela emisor, receptor o cantidad real. De hecho, la cantidad que se muestra siempre es inferior a la verdadera. Ripple: de esta criptomoneda nacida en 2012 se habla de si puede desbancar a Bitcoin e incluso de si llegaría a cambiar el sistema financiero. Su propósito es el de ofrecer a usuarios del sector financiero realizar movimientos de capital de la misma manera en la que se intercambia información online.

No obstante no son las únicas: SolarCoin, PeerCoin, Lisk, Namecoin, Dogecoin, Factom… y más que continuarán apareciendo, sobre todo por la complicada trazabilidad de las operaciones que se llevan a cabo con ellas y por la ausencia de comisiones y aranceles que se asocian a las operaciones bancarias tradicionales.

Las criptomonedas rompen el modelo tradicional de operaciones financieras

Ventajas y desventajas de Bitcoin y otras monedas virtuales

A pesar de que cada vez son más las tiendas y servicios que aceptan este método de pago, sigue siendo polémico por, como decíamos al principio, haberse asociado a actividades ilícitas. ¿Significa eso que únicamente las utilizan delincuentes? Evidentemente no, pero estos aprovechan las ventajas que en cuanto a anonimato ofrecen.

Las ventajas que nos ofrecen estas monedas virtuales las encontramos en una mayor seguridad contra la inflación, la libertad de pagos, el bajo coste que implica manejarse con ellas, la comodidad de pagar con sólo saber la dirección del destinatario del pago o la seguridad de los datos del usuario.

Sin embargo su uso también tiene algunas desventajas: el reducido número de usuarios, la falta de regulación legal, la imposibilidad de recuperar una clave privada de un monedero virtual, el riesgo de deflación, la fluctuación de su valor y el proceso continuo de desarrollo al que están sometidas.