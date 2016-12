Overwatch es el gran triunfo que Blizzard necesitaba para volver a cobrar relevancia. No es que la hubiera perdido, en cualquier caso. Cuando eres el estudio encargado de desarrollar y mantener World of Warcraft, la saga Diablo o la saga Starcraft hay una probabilidad bastante alta de que seas muy relevante de por sí. Sin embargo, parecía que el lustre de la compañía se estaba desvaneciendo con los años. Con este título no sólo lo han recuperado, sino que han conseguido poner otro pie en el cada vez más popular mundo de los eSports, que ya congregan a millones de personas alrededor del mundo para presenciar competiciones de sus juegos favoritos.

Para quienes no sepan exactamente qué es Overwatch, podemos definirlo como un juego de disparos en primera persona -first person shooter o FPS- multijugador en el que los jugadores son colocados en dos equipos de seis personajes, cada uno con habilidades únicas que lo hacen especial. Adicionalmente el juego contiene cuatro clases de personaje: Tanque, Defensivo, Apoyo y Ataque.

Como comentábamos algo más arriba este título ha supuesto que Blizzard aporte algo más al mundo de los eSports. Es por eso que se han organizado dos competiciones en torno al juego: la Overwatch League y la Overwatch World Cup.

Overwatch World Cup, un duelo entre países

La Overwatch World Cup es un evento que se celebró durante la última BlizzCon los días 4 y 5 de noviembre de 2016. Funcionaba como un campeonato mundial de fútbol: había una fase de grupos de la que saldrían dos equipos por cada uno, que después se cruzarían en una fase eliminatoria hasta que sólo quedase un vencedor.

Los equipos se organizaron como si se tratase de selecciones nacionales de cualquier deporte. Se invitó a participar a los equipos de Australasia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur y Estados Unidos. En cambio, otros equipos como Francia, Suecia, Alemania, España, Suiza o Rusia tuvieron que ganarse su presencia en el evento a través de una fase clasificatoria.

El trofeo acabó por llevárselo Corea del Sur, que barrió a Rusia en la final con un contundente 4 partidas a 0. España quedó primera en la fase de grupos, pero cayó eliminada en cuartos -espera, esto me suena de algo...- compitiendo contra Finlandia.

Overwatch League, los mejores equipos compiten para ganar

En palabras de Mike Morhaine, presidente y cofundador de Blizzard Entertainment, "La Overwatch League no sólo será la cima de la competición en este juego, sino que además dará la oportunidad de hacer carrera a los jugadores más habilidosos (…). Estamos creando una liga accesible para los fans y jugadores, a la par que sostenible y emocionante para los participantes".

Que se iba a acabar creando una competición que iba a ir más allá de un evento de un día era algo que se veía venir. Los esfuerzos de Blizzard para conseguir una campaña de marketing fuerte que colocase al juego en todas partes han sido tremendos. Algo como una competición regular no sólo ayuda a expandir la capacidad comercial del juego, sino que supone un reclamo importante para cualquiera que desee entrar en el mundo de los eSports.

Para la Overwatch League se ha ideado un sistema de franquicias. Cada una de ellas tendrá que tener de forma obligatoria una sede en una ciudad de la región en la que participan, siendo ellas las que firmen a los jugadores en los eventos demostrativos que se organizarán y a los que se invitará a los mejores jugadores de las clasificaciones. Cada jugador fichado recibirá un contrato y un salario mínimo garantizado que la franquicia debe pagarle.

Logo de la Overwatch League

La organización de la competición será muy similar a la de las ligas de baloncesto. Por un lado habrá una liga regular que determinará una clasificación. Después se celebrarán unos play-offs para determinar quién de todos los clasificados es el mejor equipo. Tras la fase eliminatoria, el que quede en pie ganará el evento.

Se espera que la Overwatch League comience entre septiembre y diciembre de 2017.