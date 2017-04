Sí, ya sabemos que se pierde la magia de hojear y de meter la nariz para empaparte del olor de la tinta y el papel pero seamos prácticos: los ebooks nos permiten llevar una gran cantidad de libros cómodamente, es una alternativa más barata en cuanto a adquisición de ejemplares, somos medioambientalmente sostenibles al usarlos y por qué no decirlo, tenemos una gran cantidad de literatura disponible gratis a nuestro alcance. Actualmente podemos encontrar unos cuantos formatos de libros electrónicos: AZW, PDF, MOBI, PRC, FB2, HTML, TXT, LRF, DjVu, CBA... Sin embargo, si hay una extensión predominante por su popularidad y lo estándar de su uso, ésa es ePub.

¿Qué es el ePub?

El ePub -acrónimo que viene del inglés electronic publication– es un formato estándar de documento para su visualización en libros electrónicos. Se denomina estándar al haber sido creado por el IDPF, el International Digital Publishing Forum.

De este modo, su contenido puede ser adaptado a cualquier dispositivo de lectura de forma automática, es decir, redimensiona el documento de forma dinámica en función del tamaño de la pantalla, llegando incluso a ser visualizados en gadgets no específicos para la lectura como smarpthones y tablets. Así mismo, este contenido también puede ser leído en ordenadores mediante software de Adobe. Algunos de los formatos mencionados más arriba, entre los que se incluye el ePub, contienen un sistema de protección restrictivo en cuanto a uso y copia llamado DRM.

A día de hoy, por su categoría de estándar existe la posibilidad de convertir documentos a ePub desde cualquier formato, así como su envío a cualquier dispositivo lector electrónico. Para ello podemos encontrar bastantes opciones en Internet, aunque os recomendamos Calibre.

eBook, la nueva literatura

¿Cómo pasar los ePubs al eBook?

Tras localizar el título deseado de nuestra completa lista de webs que veremos más adelante y descargarlo en nuestro ordenador, el paso siguiente es pasarlo a nuestro libro electrónico. Nuestra recomendación para no complicarte es usar el software Calibre como hemos visto, disponible tanto para Windows como para Linux y Mac. Aunque no cuenta con una interfaz demasiado moderna, es la herramienta más intuitiva y potente para gestionar nuestra biblioteca y el traslado de datos.

Cuando lo instalamos, tendremos que proceder a configurarlo seleccionando idioma, carpeta de ubicación de nuestra biblioteca y modelo, si bien posteriormente podremos modificarlo acudiendo a Ajustes. En Calibre encontraremos tres menús: el genérico en la barra superior, como cualquier otro programa de Windows, el de acceso rápido a las principales acciones situado justo más abajo y un último menú a la izquierda, cuyo objetivo es poder filtrar nuestra biblioteca por autores, idioma…

A continuación, pulsamos sobre “Añadir libros”, buscamos la carpeta donde hayamos descargado los libros, que por defecto será “Descargas” y clicamos sobre “abrir”. Veremos el libro en la interfaz de Calibre. Finalmente, conectamos el eBook a nuestro ordenador, hacemos click con el botón derecho y pulsamos sobre “Enviar al dispositivo”.

Como ves es fácil, sencillo y para toda la familia.

Interfaz de Calibre

¿Cómo puedo convertir otros formatos a ePub?

Como hemos mencionado anteriormente, en Internet podemos encontrar libros digitalizados en formatos tan variados como PDF, DOC, HTML, TXT... extensiones que podrían leerse en función de tu dispositivo, pero cuyo redimensionamiento y propiedades podrían no ser los adecuados.

Por ello siempre que sea posible buscaremos las obras en ePub y si no damos con ellas, no hay problema porque igualmente podremos convertirlas para poderlas leer en un smartphone, tablet o libro electrónico. Si anteriormente has elegido Calibre es porque sñi tienes un ebook. Con este software concreto puedes realizar todas las tareas relativas que sete ocurran, y la conversión de formatos no es una excepción.

Supongamos que tenemos un libro en otro formato como puede ser PDF. Una vez añadido a nuestra biblioteca como hemos mostrado en el apartado anterior, tendremos dos opciones: o vamos al icono del menú superior llamado “Convertir libro” o le damos al botón derecho del ratón y marcamos la opción “Convertir libros”, lo que nos permitirá cambiar la extensión de un solo archivo o de varios a la vez. En ambos casos, el procedimiento es igual. Aparecerá una ventana donde en la esquina superior derecha podremos seleccionar el formato de salida, entre otras muchas tareas.

Y ya está, ya lo tendremos adaptado a ePub, el formato estándar que nos permitirá disfrutar de la obra desde cualquier dispositivo de forma óptima.

Usuario leyendo un ebook

¿De dónde descargar ePub gratis?

Aunque se pueden encontrar casi todas las obras en Internet, nosotros hemos querido recopilar una serie de webs de confianza con un amplio catálogo disponible para descargar ePub gratis y de forma legal. Básicamente, podemos encontrar dos tipos de webs: las librerías especializadas o incluso editoriales, que cuentan con una sección de libros gratis, en algunos casos de forma temporal o por promoción y webs sin ánimo de lucro –si bien siempre aceptan donaciones– donde encontramos una impresionante biblioteca de ePubs disponibles que respetan la propiedad intelectual al ser obras exentas de DRM.

Antes de nada, seguro que notarás una ausencia notable en nuestra lista, concretamente la de Amazon. Y es que el gigante propiedad de Jeff Bezos también cuenta con su sección gratuita dentro de su tienda Kindle donde podemos descargar sus libros una vez creada una cuenta Amazon y completando el proceso de compra, que se llama así aunque tenga coste cero. Sin embargo la extensión de sus libros electrónicos es AZW, la propia de Amazon para sus lectores Kindle, por tanto quedan fuera. Además, si optas por Amazon y su AZW es importante que conozcas otra web: Hundred Zeros, un increíble proyecto que avisa de los libros del catálogo de Amazon que se vuelven gratuitos en Amazon España.

Seguimos con los gigantes, esta vez con la empresa que prácticamente es sinónimo de Internet: Google y su Google Books, una plataforma desde la que podemos ir a la sección "Gratis" y descargar decenas de miles de libros a coste cero en muchísimos idiomas, principalmente de autores poco conocidos. Para descargarlo, únicamente requeriremos una cuenta de Google, es decir, la del correo electrónico de gmail. Un cliente perfecto para hacer esto en tu PC es Google Books Downloader.

La casa del libro constituye una de las librerías de referencia online en lengua castellana. Dispone de una gran variedad de libros en general tanto en formato físico como electrónico, pero además también tiene una sección de ebooks gratis llamada "ebooks para todos". Para adquirir un ePub gratis tendrás que estar registrado. Una vez creada tu cuenta, simplemente pulsa sobre "Leer gratis" y la descarga comenzará de forma automática.

El libro tradicional aún perdura

En Lektu podemos encontrar tanto libros de pago como gratis –su fondo actual es de 240 títulos– en su sección gratuita. Como principales ventajas: todos están en español y hay audiolibros. La descarga es muy sencilla una vez hayamos accedido haciéndonos una cuenta o desde Facebook, Twitter o Google: simplemente haz click sobre el ebook y en la pantalla siguiente pulsa en descargar.

Otra plataforma de venta de libros –eso sí, esta vez únicamente en formato digital– de gran afluencia es 24Symbols, donde se incluye una sección de libros gratis entre los que podemos encontrar grandes clásicos, pero también obras relacionadas con el emprendimiento y las ciencias sociales. Puedes registrarte o acceder directamente mediante tu cuenta de Facebook. Desde allí, entra a "Books>Free" y desplázate hasta encontrar un libro interesante, clica sobre él y podrás leerlo inmediatamente.

Desde Canadá nos llega Kobo, una tienda que vende tanto ebooks como readers y que cuenta con un amplio abanico de obras en formato electrónico en la que podemos encontrar una sección de ePubs gratis muy interesante con grandes clásicos como Edgar Allan Poe, autores conocidos como Sandra Barneda y desconocidos que no puedes perderte. En la sección, pulsa sobre el libro que te interese leer, añádelo a tus libros e inicia sesión –ya sea con cuenta de Kobo, con una de Google o con Facebook– para poder empezar su lectura.

En la sección de dominio público de Feedbooks también hay subida una interesante colección de libros gratis para que podamos descargar, tanto clásicos como actuales, eso sí, en su mayoría desconocidos. En el menú superior pulsa sobre "Dominio público". Desde ahí, puedes desplazarte por las páginas o filtrar con el menú de la izquierda. Clica sobre la obra a descargar y accede a su sinopsis. Ya sólo te queda darle a descargar y ¡a leer!

Planetalibro es otra web espectacular si eres amante de la lectura pero no quieres o puedes gastar dinero. Más de 9000 obras tanto en formato ebook como en audiolibro clasificadas por temática, autores o título. Podrás descargarlos gratis y de forma legal o leerlos desde la nube, pudiendo crear tu propia biblioteca vinculada a tu perfil de Facebook. Aunque en su mayoría son clásicos de la literatura y el ensayo, puedes encontrar algunos títulos actuales. El funcionamiento no puede ser más intuitivo: pulsa sobre un ebook y alli aparecerán todas las opciones, como compartirlo en redes sociales, adquirirlo mediante lectura del código QR para tu tablet o smartphone, descargarlo o guardarlo en tu nube-biblioteca. Para ello, tendrás que tener una cuenta.

Lector Cybook Opus Bookeen

Puede que el diseño de Libroteca sea caótico y digno de principios de siglo XXI, pero cuenta con 52043 libros -en formato Word, PDF, ePub o TXT entre otros- gratis para descargar, así que es sin duda alguna una web a tener en cuenta. Como única limitación, no podrás descargar más de 40 títulos por día. Está compuesta por todo tipo de obras carentes de derechos de autor, ya sean grandes clásicos o autores desconocidos. Además, conviene visitarla con frecuencia ya que se actualiza constantemente. La web dispone de varios menús desde donde puedes buscar por título o los libros más descargados, seleccionar el formato y proceder a su descarga sin necesidad de registro, a la vieja usanza: botón derecho y guardar archivo en tu equipo.

La iniciativa de Ganso y Pulpo por su parte es curiosa, atractiva y excéntrica a partes iguales, su diseño da buena cuenta de ello. Y es que si os interesa la literatura de 1850 a 1940, ésta es vuestra web. Aquí podréis encontrar obras libres de derechos en ePub. Si bien su catálogo no es muy extenso, sí que es muy interesante. Su especialidad son los relatos cortos de revistas y antiguas publicaciones, vamos, la crème de la crème para los filólogos. Navega por sus títulos en orden alfabético, por autores o escribe un título, a continuación clica sobre él y dale a descargar. Facilísimo.

Como su nombre indica, Wikisource es un proyecto similar al de Wikipedia: podrás encontrar una gran biblioteca de clásicos libres de derechos en formato PDF y ePub, así como la bibliografía completa del autor y su biografía. Además, aunque no puedas descargarlos, también hay relatos y fragmentos cortos de obras escaneados, toda una joya. Sin necesidad de registrarse, busca un autor o una obra y descárgala.

Proyecto Gutenberg

Para terminar no podiamos dejar pasar la ocasión de hablaros de Proyecto Gutenberg. Esta iniciativa nació en 1971, cuando los ereaders eran más una quimera que otra cosa, con el objetivo de crear una base de datos de libros de dominio público –por extinción de derechos o por autorización expresa del autor-, así que podemos considerar al Proyecto Gutenberg como el padre de todo esto. En la actualidad, cuenta con 54.470 títulos en todos los idiomas. De aspecto algo rudimentario –su diseño recuerda a una página vetusta de la wikipedia-, accedes a su catálogo en español y ya solo es clicar sobre el que te interese. Entonces selecciona el formato en el que quieres descargar y si quieres guardarlos en algún servicio de la nube como Drive o Dropbox y ya está, sin necesidad de registrarse.

¿Cuál es tu experiencia usando webs de descarga de ePubs? ¿Conoces otras webs con un amplio catálogo? Deja tu opinión en los comentarios.