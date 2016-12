El avance de la tecnología y las conexiones a Internet cada vez más rápidas han revolucionado nuestra forma de consumir de contenidos audiovisuales. No hay ninguna duda sobre ello, sólo hay que ver la cantidad ingente de servicios de televisión a la carta o plataformas para ver películas y series online por streaming que han aparecido a lo largo de los últimos años. Tenemos servicios de la calidad de YouTube donde podemos disfrutar de millones de vídeos subidos por usuarios de todo el mundo, tenemos a Netflix y HBO librando una interesantísima batalla por la supremacía de la televisión por streaming y también a Twitch para la transmisión en directo playthroughs de videojuegos y competiciones de eSports. Sin olvidarnos de otras plataformas menos legales donde podemos ver en directo cualquier tipo de evento deportivo.

Tanta oferta puede llegar a resultar abrumadora, sobre todo porque todos estos contenidos no están centralizados en el mismo lugar y para escoger el programa de TV, película, serie o partido que queremos ver en cada momento, tenemos que estar continuamente alternando entre aplicaciones y plataformas, algunas de las cuales requieren una suscripción de pago, y por lo tanto, puede que no tengamos acceso a ellas.

Visita la web oficial de Stremio para descargar las aplicaciones oficiales

Y ahí es donde entra Stremio, un servicio P2P nacido en 2012 pero popularizado hace algo más de un año como la alternativa más seria al difunto Popcorn Time. Bajo el lema de All You Can Watch – Todo lo que eres capaz de ver, pretende centralizar en una sola aplicación todo lo que necesitamos para organizar y disfrutar de todas nuestras películas, series y canales de televisión favoritas. Viene a ser como un mediacenter al más puro estilo Kodi o XBMC en el que todos los contenidos están en el mismo lugar para que no tengamos que alternar entre HBO para ver el último capítulo de Westworld, Netflix para terminar la segunda temporada de Narcos o YouTube para descubrir de qué va aquello del vídeo del caraanchoa del que todo el mundo está hablando.

¿En qué consiste Stremio?

Obviando sus entresijos y la organización de su interfaz que funciona básicamente igual que cualquier otra plataforma para ver pelis y series en streaming, y que explicaremos unas líneas más abajo, este servicio se basa en un concepto claro y sencillo: tú eliges el contenido y él te muestra cómo y dónde verlo, ya sea a través de streams oficiales (que pueden requerir una suscripción) o add-ons desarrollados por la comunidad de usuarios.

Add-ons disponibles para ver Westworld online mediante streaming

Ese es precisamente el concepto clave de este servicio y que tanto potencial le otorga: los add-ons. Los hay tanto oficiales, como los de YouTube, Netflix, HBO o Twitch, o comunitarios, como Popcorn Time o Juan Carlos Torrents, extensiones que nos permiten ver películas y series por streaming a través de torrents encontrados en webs como Kickass, YTV o EZTV.

Como veis, con el uso de add-ons, la capacidad de expansión de Stremio es prácticamente infinita. Además cualquier proveedor de contenido audiovisual puede crear su propio add-on para incorporar sus vídeos a esta plataforma que no sólo pretende ser una agregador de contenidos, que lo es, sino también un lugar para la interacción de usuarios y contenidos audiovisuales llevados al siguiente nivel.

Cómo funciona el cliente de escritorio de Stremio para PC

El aspecto del cliente de Stremio para Windows (también está disponible para Mac y Linux, y se espera el lanzamiento de sus aplicaciones móviles Android e iOS en breve) no difiere demasiado del de cualquier otro servicio similar, ya sea un programa de escritorio o una aplicación online. Una vez descargado e instalado el programa, tendremos acceso a una interfaz sencilla desde la que podemos entrar en diferentes pestañas para explorar su contenido:

Descubrir: básicamente un cajón de sastre donde encontrar todos los contenidos audiovisuales disponibles, categorizados por películas, series, TV y YouTube, y clasificadas a su vez en diferentes géneros. Pinchando sobre cada carátula tendremos acceso a una breve sinopsis, datos técnicos de la producción, el tráiler oficial y la posibilidad de añadir el contenido a nuestra biblioteca. Cuando cliquemos sobre la peli o serie en cuestión tendremos la opción de escoger qué add-on usar para su visionado.

Pestaña Descubrir de Stremio

Panel: es nuestra zona personal. Aquí tendremos acceso a cualquier vídeo que hayamos pausado o dejado a medias, recibiremos notificaciones sobre la publicación de nuevos capítulos de nuestras series favoritas y nuestros canales de YouTube preferidos y podremos acceder a recomendaciones personalizadas basadas en nuestros gustos y contenidos consumidos anteriormente.

El Panel personal de usuarios de Stremio

Biblioteca: es nuestra colección personal de películas, series, emisoras de televisión en directo y canales de YouTube que hemos marcado en algún momento como favoritos, para tenerlos todos centralizados en el mismo lugar y accesibles instantáneamente para no tener que bucear entre los contenidos infinitos de la plataforma.

Biblioteca con todas nuestras series favoritas

Calendario: una sección muy útil para seguir la actualidad de los contenidos añadidos a nuestra biblioteca para no perdernos ningún capítulo nuevo de nuestras series favoritas (es importante verlos tal cual se publican para no comerte ningún spoiler) o ningún vídeo nuevo de nuestros youtubers de cabecera.

Calendario con las fechas de lanzamiento de nuevos capítulos

Además, como no podía ser de otra manera, también dispone de una herramienta de búsqueda con la que podremos buscar contenidos que no nos han aparecido en la pestaña de Descubrir ni en nuestras recomendaciones personalizadas, ya sean películas de los años 50, series obsoletas o canales de YouTube que no conoce prácticamente nadie. Podremos realizar las búsquedas por título, actor, director o incluso guionista. Si existe, está en Stremio.

¿Qué le hace diferente a otros servicios de streaming?

Vale, hasta ahora todo lo que te hemos contado sobre no parece demasiado diferente al Netflix de turno, con una salvedad: la cantidad de contenidos es inmensa, es como tener Netflix, HBO, YouTube y Twitch dentro de la misma aplicación.

Pero además de por la inmensidad de su catálogo, Stremio destaca sobre todo por lo que se suele ya llamar su curación de contenidos y la forma que tiene de combinar sugerencias y recomendaciones, algo que personalmente no había visto hasta la fecha.

Recomendaciones personalizadas de series y películas en Stremio

Por ejemplo, si añades Juego de Tronos a tu biblioteca de favoritos esperarías recibir recomendaciones de otras series de fantasía medieval u otras megaproducciones de HBO, pero esta plataforma va un paso más allá recomendándote otros contenidos relacionados que bien pueden ser de YouTube o canales de televisión en directo que quizás estén emitiendo en ese momento un programa sobre la serie. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si has marcado como favorito algún canal de televisión deportivo: puedes recibir recomendaciones de películas o documentales sobres deportes que quizás te puedan interesar.

En definitiva, todas estas características, un catálogo infinito, la posibilidad de ver cualquier contenido audiovisual en HD, con o sin subtítulos, la opción de reproducir los contenidos en una televisión a través de Chromecast y la centralización de diferentes servicios de películas y series en streaming, hacen de Stremio una aplicación esencial para los más seriéfilos y cinéfilos y un todo-en-uno para nuestro entretenimiento audiovisual.