Una vez más vemos cómo se vuelve a repetir la historia: de repente empiezas a leer en internet noticias sobre algo con un nombre en inglés que no entiendes, YouTube te sugiere que veas vídeos relacionados con eso e incluso verás cómo tus hijos o amigos hablan de ello y hacen cosas sin sentido que no comprendes. Tras haber sobrevivido al Mannequin Challenge, al Ice Bucket Challenge (aunque este vino bien para dar a conocer a la sociedad la esclerosis lateral amiotrófica y sus efectos), Harlem Shake y otras muchas más modas en la red. Llega ahora The floor is lava, el nuevo reto viral que todo el mundo se divierte haciendo y grabando para después publicarlo en las redes sociales.

La pareja Kevin Freshwater y Jahannah James publicaron un divertido vídeo en Instagram jugando a este juego y podemos decir que fueron los principales responsables de que ahora todo el mundo esté subiendo vídeos a YouTube sobre reacciones de la gente a este juego o reto.

¿En qué consiste el reto 'The floor is lava'?

Probablemente intuyas de qué trata este nuevo viral, ya que todos de pequeños en alguna ocasión siempre hemos jugado con nuestros hermanos o amigos fantaseando a que el suelo es lava y teníamos que evitar tocarlo. El reto es en resumidas cuentas similar, pero con el añadido de que ahora en pleno 2017 tenemos móviles que permiten grabar todo lo que sucede.

El reto consiste en lo siguiente: una persona del grupo pone la cámara de vídeo de su teléfono a grabar (si los demás no se dan cuenta de ello mejor, ya que así la reacción de sorpresa será mayor) y grita: ‘The floor is lava!’, o en español: ‘¡El suelo es lava!’ y entonces las otras personas tienen 5 segundos para encontrar un lugar al que subirse y no tocar el suelo.

Puede parecer algo un poco estúpido (y en cierto modo no podemos negar que lo es) pero la realidad es que resulta muy divertido ver a tus amigos tratando de encontrar un lugar al que subirse y grabar sus caras de nervios por la cuenta atrás. Además, como cualquier cosa que no sea el suelo sirve para salvarte, se dan situaciones muy cómicas.

Por lo tanto, si estás de vacaciones en la playa ya sea con tus amigos o con familiares sin saber qué hacer. Puedes comenzar a fastidiar a tus amigos y grabarles en su día a día jugando a The floor is lava cuando no se lo esperen, ya sea en la calle o haciendo la compra en el supermercado, seguro que os reiréis mucho.

Cómo jugar a 'The floor is lava' con tu móvil

Siempre que surge un reto viral de este tipo, los desarrolladores se aprovechan y hacen aplicaciones o juegos relacionados con dicho reto. El caso más reciente lo hemos visto con la moda del Fidget Spinner que todos los niños (y no tan niños) llevan siempre consigo últimamente. Nos encontramos con juegos como Fidget Spinner Simulator que se han lanzado para Android y iOS.

The Floor is Lava, huye de la lava ascendiendo

Capturas de The Floor Is Lava

Se trata de un juego del estilo endless jump bastante sencillo pero que te enganchará muchísimo. Básicamente consiste en controlar a un muñequito con forma de cubo que tiene que ir saltando a la derecha o izquierda rápidamente para superar la lava que va ascendiendo poco a poco. Si te equivocas y pulsas en el lado que no hay apoyo, pierdes.

Puede parecer un juego aburrido y que no merezca la pena ni descargarlo, pero te garantizo que si tienes algún amigo con el que poder competir a ver quién llega más alto, os dará igual la calidad del juego y competiréis por ser el que más puntos consigue. Lo puedes descargar tanto en Android como en iPhone.

The Floor is Lava 1.0iPhone Descargar The Floor is Lava 1.8Android Descargar

Desafío de lava - The Floor Is Lava

Capturas de Desafío de lava

Similar al anterior pero del estilo endless run como el clásico Temple Run y ofreciendo unos gráficos en 3D. El estilo de juego y el escenario recuerdan mucho a Urban Surfers, ya que tendremos que ir saltando sobre coches y autobuses, pero como añadido para la dificultad de vez en cuando aparecerá una cuenta atrás en la pantalla y si para cuando termine no estamos en una zona elevada, la lava nos quemará y perderemos.

Cada día que entremos al juego nos darán monedas de regalo. Además, durante cada partida deberemos recoger las que aparecen por el escenario. Cuando tengamos suficientes podremos adquirir nuevos personajes con los que jugar. Puedes probarlo en tu teléfono Android.