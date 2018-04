El pasado mes de febrero los Philadelphia Eagles se hicieron con la LII edición de la Super Bowl frente a los New England Patriots. Aunque la temporada regular no comenzará hasta el 6 de septiembre cuando se produzca el kickoff inaugural, todo lo que gira a su alrededor realmente no para de moverse durante la larga offseason. Estar al día de todo lo que sucede, el devenir del Draft y la Combine, los Pro Day, la Agencia Libre, el Draft o los Training Camps será fundamental para todo fan que quiera seguir el calendario de eventos de la mejor manera posible y abrir boca para lo que se avecina tras el verano.

Apps imprescindibles para seguir la NFL

Si eres un auténtico fanático presta atención a las siguientes líneas donde te contaremos cómo ver los partidos de la NFL en directo, cómo seguir toda la actualidad de la competición, jugar a ligas Fantasy o consultar el mercado de traspasos y movimientos con las plantillas de todas las franquicias.

Ver la NFL en directo

Para ver los partidos de la NFL tu mejor opción es descargar NFL Game Pass Europe. Esta aplicación oficial te ofrece a través de Internet los partidos en streaming por un precio que varía cada año, pero que el pasado fue de 180 euros la temporada completa para que te hagas una idea. Es exclusiva para el territorio europeo ya que los yanquis pueden acceder a los partidos en directo a través de la app oficial de la competición.

Algunas opciones de la app NFL Game Pass Europe

Con Game Pass no solo puedes ver los partidos en directo, en realidad puedes acceder a toda la plataforma multimedia de la NFL con resúmenes, programas especializados donde tratan en profundidad el desarrollo de la competición y hasta series de televisión relacionadas con el fútbol americano. Puedes acceder a canales específicos de cada una de las 32 franquicias con vídeos que tratan única y exclusivamente lo que se refiere a esa franquicia. La app está disponible tanto para Android como para iPhone por lo que eso no será un impedimento.

NFL Game Pass Europe 1.2.1Android Descargar NFL Game Pass Europe 1.9.2iPhone Descargar

Existen diferentes planes de suscripción donde la oferta cambia para adaptarse a lo que busca el usuario. Lo que ocurre es que el precio de estos planes y su contenido varía en función del momento. Los precios actuales solo reflejan el coste de contratar el servicio hasta 31 de julio. Los partidos de la preseason no llegarán hasta agosto, pero hasta entonces además de poder ver todos los partidos de temporadas pasadas puedes disfrutar de la cobertura completa y en directo del Draft que se celebra del 26 al 28 de abril. Habrá que esperar a las tarifas definitivas a partir de esa fecha para saber qué cuesta toda la temporada 2018/2019 y lo que cuesta ver los partidos. En cualquier caso, actualmente tienes disponibles dos planes diferentes:

Game Pass Starter

De todo, menos partidos en directo. Puede ser una opción a tener en cuenta para ciertos usuarios, pero tampoco es muy atractiva cuando lo que se busca es ver los partidos. Por un precio relativamente bajo se puede acceder a Live NFL RedZone y NFL Network 24/7, dos de los canales satélite de la plataforma, y ver otros contenidos como la serie documental Hard Knocks producida por la NFL y HBO, o A Football Live, otra serie documental, ambas cosas a través de NFL Films, una librería de contenidos multimedia bajo demanda. Hasta el 31 de julio lo tienes por 14,99 euros.

Games Pass Pro

Una opción más completa para los fans de la zona europea. Ahora mismo puedes ver todos los partidos de la NFL de las temporadas 2017 y 2016 en streaming, tanto los de temporada regular como los playoffs y la Super Bowl, además tienes acceso a toda la cobertura informativa sobre el Draft y las Combine, las jornadas de pruebas que realizan diferentes franquicias a jugadores no profesionales. Además tienes todos los partidos en modalidad Game in 40' desde la temporada 2012. En esta modalidad los partidos son resumidos en 40 minutos. Todo ese contenido además se puede descargar por si quieres guardarlo de forma local, incluso en formato Coaches Film, es decir, a través de diferentes tiros de cámara utilizados por entrenadores y scouts para el análisis táctico de cada jugada. Hasta el 31 de julio lo tienes por 21,99 euros, veremos cuál es la cuota final a partir de ese día para la próxima temporada completa y cuál es exactamente la oferta de partidos disponibles.

La aplicación ofrece notificaciones tanto para avisarte unos minutos antes de que comienza el partido como de resultados para ver directamente en pantalla los finales de cada partido. Tampoco debes preocuparte por el consumo abusivo de datos porque siempre está disponible la opción de que solo permita realizar streaming en directo si se está conectado a una red Wi-Fi.

App oficial de la NFL con toda la información en texto y vídeo

Con la app oficial de la NFL tienes acceso a la información del campeonato sin ver los partidos, una opción donde no tienes que pagar ese coste de ver los partidos, el contenido exclusivo relacionado con ellos o el de acceder a la librería de contenido bajo demanda. Aunque no lo creas es una opción perfecta para seguir el devenir de la NFL ya que está constantemente actualizada. El seguimiento que realizan de la competición es asombroso y como tal la información que son capaces de mostrar. Todo gratis.

Noticias, Draft y las Combine en la app oficial de la NFL

En realidad actúa como un medio de comunicación vitaminado. Está constantemente informando con las últimas noticias y sigue al segundo el desarrollo de los encuentros. Allí podrás disfrutar de todos los partidos en formato texto, de forma pormenorizada y con comentarios de un periodista experto, gráficos y estadísticas. Es habitual que publiquen análisis sobre distintas cuestiones de equipos y jugadores y ofrece una sección específica para el Draft donde ahora mismo se puede ver la cuenta atrás hasta el evento. Hay vídeos y reportajes con potenciales jugadores seleccionables, Mock Drafts, más vídeos sobre muchos de los más de 250 jugadores que entrarán en la subasta de este año ya sean de análisis o highlights con las mejores jugadas de los muchachos... También se puede ver en detalle cómo se realizará el Draft, en qué orden elegirán las franquicias en cada una de las rondas y análisis de expertos sobre qué jugadores y en qué demarcaciones son necesarios en cada franquicia.

NFL 15.2.2Android Descargar NFL 14.6.0iPhone Descargar

Otro de los apartados es el dedicado a equipos específicos. Allí puedes ver todo el calendario de la temporada regular y los resultados desde el año 2011, consultar el roster de jugadores que conforman cada año la franquicia con estadísticas sobre mejores jugadores de la temporada en todas las facetas del juego, ya sean pasadores, bloqueadores, en intercepciones... Puedes ver la emisión de NFL Now, el canal gratuito de información de la NFL y acceder directamente a NFL Fantasy, el juego de tipo mánager de la competición. Y encima es posible comprar tanto entradas de los partidos como productos de merchandising.

NFL Fantasy Football, el comunio yanqui

Una de las cosas más divertidas que cualquier aficionado a la liga profesional de fútbol americano no debe dejar pasar es la Fantasy. Para que nos entandamos, se trata de un juego que podría considerarse como el Comunio de la NFL. Hay multitud de servicios para jugar ligas Fantasy, ya sea con tus amigos o con gente que no conoces. En el caso de esta competición el pasatiempo está tan arraigado que la propia NFL desarrolla su juego oficial para facilitar a todos los usuarios pasar un rato divertido creando sus equipos y compitiendo contra otros usuarios.

NFL Fantasy Football 2.0.43.1Android Descargar NFL Fantasy Football 2.10.17iPhone Descargar

Los usuarios pueden actuar como si fueran realmente dueños o entrenadores del equipo de sus amores. En el juego oficial el seguimiento es en directo por lo que las puntuaciones aparecen al momento y puedes ver las mejores jugadas de los miembros de tu equipo. Puedes realizar el seguimiento pormenorizado del jugador con estadísticas actualizadas en tiempo real y tomar decisiones que ayuden a tu equipo sobre la marcha. ¿Brady se ha jodido el hombro? La app te notifica al momento para que optimices tus posibilidades de victoria. Realiza todo tipo de traspasos, intercambios de jugadores, bajas... El juego permite tener más de un equipo, así que puedes tener varias partidas simultáneas sin ningún tipo de problema.

Por el momento el juego está inactivo dado el momento del año en el que nos encontramos, pero puedes suscribirte para recibir una alerta en cuanto se abra el acceso para la próxima temporada.