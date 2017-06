Las aplicaciones se han convertido en pequeñas herramientas muy útiles y necesarias para nuestro día a día. Gracias al smartphone podemos tener un GPS para viajar o la calculadora científica más completa posible. Pero muchas de estas aplicaciones son de pago. Ya sea porque quieres probar las aplicaciones a fondo antes de comprarlas, o sencillamente porque no puedes o quieres pagarlas, es posible recurrir a tiendas de aplicaciones alternativas a la Google Play Store para conseguir estas apps. Aptoide es una de estas tiendas alternativas más veteranas, ya que lleva desde 2011 ofreciendo la posibilidad de subir y descargar aplicaciones de Android, tanto gratuitas como de pago. Hoy te vamos a enseñar cómo instalarla en tu PC.

Aptoide para Windows y Mac: así puedes instalarlo

A continuación te explicamos los pasos a realizar para poder tener este market alternativo a la Play Store de Google en tu PC, ya sea Windows o Mac. Como verás, es muy sencillo instalar Aptoide en un PC mediante un proceso al alcance de cualquier usuario.

Cómo instalar el emulador y Aptoide

Lo primero que vamos a necesitar es un emulador de Android para nuestro equipo. Tanto si es Windows como macOS tenemos varias opciones posibles. Como decíamos, es recomendable probar las aplicaciones antes en el emulador para asegurarnos de que no tienen malware para nuestro smartphone.

En Windows tenemos una amplia variedad para tener Android en nuestro PC. Algunos de los mejores son Nox y BlueStacks, pero yo personalmente tras haber probado todos me quedo con MEmu, ya que es el que mejor funciona y el que más compatibilidad con aplicaciones me ha dado.

Interfaz principal de MEmu tras su instalación

Si por el contrario tenemos un equipo con macOS, hay otros programas disponibles, aunque aquí tengo que admitir que no he podido probar ninguno, por lo que recaerá sobre vosotros probarlos y quedaros con el que más os convenza. Algunas opciones son por ejemplo el mismo BlueStacks o Droid4X.

El proceso de instalación de estos emuladores es muy sencillo, simplemente tendremos que ir aceptando lo que se nos muestra en pantalla hasta que termine la instalación. No te preocupes ya que no hace falta tener conocimientos avanzados en informática para ello. Un problema que suele pasar con los emuladores a la hora de configurarlo por primera vez, es que el emulador no reconozca correctamente el teclado físico de nuestro equipo y por lo tanto tengamos problemas por ejemplo a la hora de escribir la @ de nuestra cuenta de correo.

Cómo activar el teclado en pantalla en MEmu

Si te sucede esto, trata de activar el teclado en pantalla desde la configuración del propio emulador, o si no, sigue adelante con la configuración ignorando todos los pasos iniciales y en configuración de Android selecciona el tipo de teclado en pantalla y vuelve a registrarte con tu cuenta escribiendo esta vez con el teclado en pantalla.

Una vez tengas ya el emulador instalado en tu equipo, lo próximo será descargar Aptoide. Simplemente necesitas un navegador y activar los permisos para instalar apps externas. Para ello ve a Configuración > Seguridad > Orígenes desconocidos, de esta forma podrás instalar cualquier app que no provenga de la Play Store.

Seleccionamos ES downloader para gestionar la descarga de Aptoide

Si estás usando MEmu, por defecto vendrá habilitada la instalación de aplicaciones desde orígenes desconocidos. El navegador que trae MEmu falla al gestionar la descarga de Aptoide, por lo que es recomendable seleccionar la descarga mediante ES Downloader. Una vez finalice la instalación, podrás encontrar el icono de Aptoide en la pantalla principal del emulador o en el cajón de aplicaciones. Pulsa sobre él y comprobarás que tienes a tu disposición miles de aplicaciones que en la Google Play Store son de pago.

Algunas de las aplicaciones disponibles en Aptoide

Cómo saber si una app tiene virus

Ahora vamos con la otra cara de la moneda, ya que es bastante común que las aplicaciones que nos descarguemos de tiendas que no sean la Google Play Store contengan malware. Es el riesgo que conlleva querer conseguir una aplicación de pago de manera gratuita. Aunque por suerte, no todas las apps piratas llevan virus.

Las aplicaciones y juegos en Android vienen en un formato de archivo que se llama APK, por su extensión que es .apk. Es muy fácil poder comprobar si tiene virus el archivo que nos hayamos descargado (esto sirve para cualquier tipo de documento).

Extraemos el apk de Minecraft Pocket Edition

Lo primero es extraer el archivo .apk de la aplicación que tenemos instalada. Para ello necesitaremos una aplicación como APK Extractor. Una vez instalada, buscamos la app que queremos extraer, pulsamos sobre los tres puntitos, seleccionamos "Compartir" y seleccionamos "Guardar en".

Lo siguiente será ir a la web VirusTotal y subir el archivo de la aplicación. Al instante nos dirá si la app está limpia o no. Hay que tener en cuenta que este servicio no es perfecto, por lo que no puede asegurarte que realmente no tenga nada malicioso. Si aparece el aviso de malware, tampoco significa que sea realmente algo grave para nuestro teléfono.

Resultado del análisis de un archivo APK en VirusTotal

Una vez hayas comprobado que cumple tus necesidades y que te ofrece lo que buscabas, ya sólo tendrás que compartir el archivo que extrajiste con APK Extractor por correo o con alguna otra aplicación desde la que puedas acceder en tu smartphone.