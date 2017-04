¿Te has parado a pensar alguna vez lo que sería vivir sin música? Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido no habrían podido definirlo mejor en su cuarto tomo del cómic Blacksad: El infierno, el silencio. Tan categórico como malrollero. Un mundo sin música es un lugar oscuro y frío, escalofriante. Bueno, siempre hay excepciones, como el universo paralelo en el que solo existe reguetón y canciones de Kiko Rivera. Ese sí que sería un paraje chungo en el que vivir. El ser humano necesita intrínsecamente la música para subsistir, aunque en ese caso la evolución nos hubiera llevado a arrancarnos los tímpanos.

Esa necesidad que tenemos de música nos pica y nos sacude en cualquier momento y lugar. Si no hay ninguna coplilla en el aire y la necesitamos, nosotros mismos la entonamos. Y cuidado si hay una botella de anisete cerca. ¿Pero qué pasa cuando estamos viendo un vídeo y la música nos deja tan alucinados que necesitamos guardarnos ese temazo para siempre jamás? Te ayudamos a darle una nota de color a tu existencia para que pongas banda sonora a tu vida directamente desde YouTube.

Sí, sí, pero... ¿Cómo consigo música de YouTube?

No sé si a vosotros os ha pasado, pero para mí es muy común. Voy andando por la calle y oigo una melodía que me toca la patata. O esquivando zombis en un centro comercial. O viendo la tele. O en una clase de ciclo en el gimnasio. ¡Por Tutatis! ¿Qué canción es esa? ¡La ne-ce-si-to! Si no la reconozco saco mi ajado móvil, enciendo el SoundHound y... ¡pum! Ahí está, la pieza del puzle que le faltaba a mi vida. Y también me ocurre mogollón de veces cuando estoy viendo vídeos de YouTube, cuando ese audio me cautiva y es menester que la guarde en mi particular cajita de Pandora. Hacerte con estos audios es más sencillo de lo que crees. Atento.

YouTube MP3 Online es la respuesta

Aunque existen diversos programas y aplicaciones que te pueden solucionar la papeleta, como es el caso de aTube Catcher, hemos decidido ir a lo más fácil y rápido, porque la vida y es lo suficientemente complicada como para liarla todavía más. La web que os traemos se compone de una herramienta tan chupada de utilizar que bien podría estar hecha para tontos. Sin ofender.

YouTube MP3, a un pasito de obtener tu temazo más deseado

El funcionamiento de YouTube MP3 no requiere darle muchas vueltas al coco. Abres la página y pegas la dirección del vídeo de YouTube donde hayas escuchado tu "¡temazo, tía!" y pinchas en el botón de "Convertir vídeo". La herramienta de conversión tardará más o menos en función de tu velocidad de conexión y lo que pese el vídeo elegido, pero en general es casi tan rápido como un apretón. Una vez transformado, la pantalla cambiará ligeramente y aparecerá un resumen con el título y la duración del archivo. Cuando hagas clic en "Descargar" ya podrás dar botes de alegría: tu "¡temazo, tía!" ya está en tu PC. Más rápido y mortal que Sharon Stone en aquella infame película de los 90.

Tan fácil como pegar el enlace y descargar el audio, sin marear la perdiz

Esto es tan fácil que tiene que tener alguna pega

Pues no, la publi si acaso. Y si nos ponemos tiquismiquis, que las características del audio dependen de la fuente original que se reproduzca en el vídeo de YouTube elegido. Todas las descargas se realizan en alta calidad con un mínimo de 128 kbit/s, pero de donde no hay no se puede sacar por mucho que excaves, está claro. Pero este es un caballo regalado con una dentadura de lujo: no necesitas instalar nada y funciona desde cualquier sistema operativo que estés empleando, ya que todo el proceso se lleva a cabo desde sus propios servidores. Vamos, que a este olmo le puedes pedir peras.

J.R.R. Tolkien decía que la música le parecía cosa de magia élfica. Pues esa es, más o menos, la impresión que me causa esta herramienta tan chachi piruli que tantos "¡temazo, tía!" me ha dado. Y ahora que ya la conoces, ni un minuto más sin música.