Hace poco Netflix incluyó una función para descargar series o películas en local. No está disponible en todos los títulos, por supuesto, pues depende del tipo de contrato que tenga la compañía con cada una de las productoras, pero la mayoría de la librería sí que permite hacer uso de esta novedad. El problema es que tampoco se podía hacer desde todos los dispositivos. En móviles, por ejemplo, sí era posible descargar contenido, pero en Windows 10 no lo era hasta ahora. Esto es así porque decidieron no lanzar la actualización al mismo tiempo en todos los sistemas operativos (algo que por desgracia es muy común).

No teníamos más que buscar una serie o película cualquiera de Netflix (las originales de la plataforma son compatibles con la descarga en local siempre) para ver que esta función está capada. Ahora, si tenemos la última versión de la tienda de Windows 10, comprobaremos que podremos hacernos con una copia para disfrutar del contenido de forma offline. Imaginad la cara de muchos cuando se anunció que Netflix iba a permitir descargar el contenido en Android y iPhone, para luego descubrir que no se podía desde W10.

Bajar pelis y series de Netflix a tu PC

Lo primero es tener la actualización, la 6.19.100.0 concretamente. Puede ser que no tengamos esta opción aun teniendo la última versión. En este caso tendremos que esperar. Para comprobar si tenemos la actualización o no, un buen método es abrir el menú "hamburguesa" (el menú de la esquina superior izquierda) y ver si hay algún elemento en la lista que ponga "Mis Descargas". De todas formas, la primera vez que abramos la aplicación después de actualizar nos va a salir un mensaje bastante grande que nos avisa de que esta función ahora está disponible. Si no es así, toca esperar.

Descarga de contenido en local de Netflix en Windows 10

Como vemos en la imagen superior, no tenemos más que buscar nuestra serie o nuestra película favorita e ir a Información (el icono con una "i"). Aparecerá un botón en la esquina superior derecha (en el caso de las series) desde donde podremos bajar un fichero al disco duro. Si lo pulsamos comenzará un proceso de descarga en segundo plano, no sin antes, claro, preguntarnos en qué calidad queremos bajar aquello que hayamos elegido. Mientras podremos continuar viendo cualquier otra cosa.

Descarga de un capítulo en Netflix para Windows 10

La descarga podremos comprobarla desde el propio título. Si todo está bien hecho, veremos cómo carga una barra de descarga por encima de la descripción de la serie o película. En ese nuevo apartado podremos ver cuánto tiempo estimado queda y cuál es el capítulo que se esté descargando (en caso de que sea una serie o un programa de televisión).

Espacio ocupado por las descargas de Netflix en W10

Las descargas que hemos realizado podremos verlas desde el menú "hamburguesa" que mencionábamos antes, así como también podremos ver el espacio que ocupa todo aquello que hayamos descargado. Desde ahí mismo también podremos borrar todo con un solo click (para cuando ya hayamos consumido todo el contenido, claro). Por otro lado, también hay una categoría llamada "Disponibles para descargar" desde donde podremos acceder a todo el contenido compatible con la descarga. Desde Configuración (se accede desde el menú de los tres puntos) podremos cambiar la ubicación donde se guarda todo.

¿Se pueden copiar películas de Netflix?

La respuesta es no: la aplicación encripta los ficheros para que no se pueda reproducir sino con el propio Netlflix. Es una pena, pero si no la piratería haría de las suyas (pagamos justos por pecadores). Cualquiera podría descargar lo que sea, coger un USB, subirlo a Internet en algún servidor de streaming y comenzar a ganar dinero. No obstante, tampoco podemos coger los ficheros descargados con nuestro Netflix y copiarlos en el ordenador de otra persona. Se podría si en ambos estuviese la misma cuenta, pero si no es el caso, no se podrá.