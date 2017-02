Splive Player es uno de los mejores reproductores multiformato para Android, pero no está disponible para Windows ni para otro sistema operativo, tampoco lo está para iOS. Desde la aplicación podremos ver la televisión en directo sin necesidad de tener un adaptador de señal TV. Otra de las ventajas es que podemos ver canales de la televisión de pago de forma gratuita. No obstante, no os preocupéis por la falta de compatibilidad con Windows, pues eso es un tema que se puede solucionar muy fácilmente. Y es que si hacemos uso de un emulador, como ya hemos hecho muchas veces, podremos tener acceso de forma completo al reproductor.

Con Splive Player podremos ver TV de pago y abierta de forma gratuita.

No tendremos mucha complicación ni al usar la aplicación ni al instalarla, aunque ya os aviso que se tardará más en un ordenador que en un teléfono móvil (por el tema de la compatibilidad nativa). En total tardaremos unos diez minutos en configurarlo todo, así que tampoco se tarda demasiado.

Cómo usar Splive Player en PC

Digamos que Splive Player es como el add-on que nos permite ver la televisión en Kodi. Si lo habéis utilizado alguna vez, ya sabréis de qué va. Funciona por medio de listas que crea la propia comunidad. Hay servidores que recogen la señal de los diferentes canales, bien sean de pago o gratuitos y el programa que os traemos hoy es lo necesario para que podamos interpretar esa señal. A diferencia de Kodi, Splive Player es capaz de interpretar también frecuencias de radio.

Todo funciona por medio de listas, tanto la televisión como la radio. Y es que esta es una de las grandes ventajas y al mismo tiempo inconveniente. Gran ventaja porque no hace falta ningún TDT ni decodificador físico, mientras que es una desventaja porque las listas muchas veces no funcionan. Pero no os preocupéis, pues lo más probable es que en cada lista haya varios servidores, por lo que si uno falla tendremos otro. Al principio es un poco lioso, sí, pero nos acabamos acostumbrando.

Lo primero: descargar el fichero APK

Aunque vayamos a hacer uso de un emulador para Windows, necesitaremos el archivo de instalación. Por supuesto es el mismo que usaríamos en Android si así lo quisiésemos. Podéis descargarlo tanto desde Windows directamente como desde el propio emulador (más adelante os enseñamos como instalarlo y configurarlo).

Pasos a seguir

Paso 1: Nos dirigimos a la ficha de Splive Player. Paso 2: Pulsamos sobre el botón Descargar, el verde. Paso 3: Nos llevará a una web de confirmación. Pulsamos de nuevo sobre el mismo botón. Paso 4: Se abrirá Mega y tendremos que descargar el archivo pulsando sobre Descargar sobre el navegador.

Esto es muy importante: si estáis en PC no habrá ningún problema, pero si estáis en un smartphone o en su defecto en el emulador, antes de entrar a Mega tendréis que darle a los ajustes del navegador web que estéis usando y señalar que queréis navegar como si estuvierais en un ordenador, pues de lo contrario os obligará a descargar MEGASync para haceros con el archivo.

Instalar la app en un emulador

En este caso usaremos MEmu, un emulador muy bueno para la ocasión. Es sencillo de usar, ágil y no viene con mucha floritura, lo que impediría su uso bastante. Podéis escoger cualquier otro emulador si ya tenéis uno instalado o si os han recomendado otro, pero MEmu es el mejor dada su sencillez.

La descarga es muy simple y se asemeja mucho a la del APK de Splive Player, por lo que no merece la pena entrar en detalles. La instalación ya sí que es otra cosa, pues requiere más pasos. Lo primero de todo, al ejecutar por primera vez el instalador del emulador, el ordenador nos pedirá acceso de administrador. Tendréis que concedérselo, pues si no el programa no se podrá ejecutar.

Instalación de MEmu en PC

Cuando se haya abierto, seleccionamos el idioma español como vemos en la imagen superior y le damos a Continuar en todos los pasos. Una vez lleguemos al final, cargará la barra de instalación y cuando haya finalizado se abrirá de forma automática MEmu. Dejamos que cargue (la primera vez puede que sea algo más lento) y vamos directos a instalar el archivo que hemos descargado antes.

Aquí tenemos dos opciones. La primera es que hayamos realizado el paso anterior dentro del emulador. La segunda es que lo hayamos hecho desde Windows, por lo que tendremos que pasar el fichero al disco duro virtual de la máquina con Android que hemos creado. Es muy sencillo: en el menú de la derecha hay un botón que pone APK. Lo pulsamos y escogemos la ruta donde esté el archivo. De forma automática este comenzará a instalarse si le damos permiso. Si esto no funciona, tendremos que repetir el paso anterior desde el navegador web propio del emulador.

Ya tendremos Splive TV instalado de forma correcta y lista para usarse. Lo primero que tendremos que hacer es buscar una lista, pues de lo contrario tan solo podremos ver multimedia local, por lo que no podremos ver ningún canal de televisión ni escuchar ninguna frecuencia de radio.