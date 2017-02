TubeMate es una aplicación que si bien es un poco vieja, funciona genial para descargar vídeos de YouTube (podemos hacerlo tanto con el vídeo en sí como con el audio de forma exclusiva en diferentes tipos de calidad). Igual que podemos usarla para la web de Google también podremos descargar vídeos de DailyMotion, Facebook o Vimeo, entre otras webs. Esta es una de esas aplicaciones que no están en la Play Store porque no cumplen con las condiciones de la Play Store. Su uso no es ilegal, pero podría serlo si nos lucramos de forma directa con los vídeos o audios que saquemos de la aplicación.

Así que entendemos que si has llegado a nosotros es porque no has encontrado la aplicación en el market oficial de Android. No te preocupes, pues te ayudaremos a descargar TubeMate.

Cómo descargar el APK de TubeMate para PC

Los pasos que debemos seguir para hacernos con TubeMate son muy sencillos. Básicamente tendremos que obtener el enlace de Mega y el resto será coser y cantar. Para esto no necesitaremos ni una cuenta en Mega, ni en Google ni en Malavida. Por supuesto la Play Store no la usaremos en ningún caso pues la aplicación no está disponible como bien os hemos indicado.

Pasos a seguir

Paso 1. Buscamos la review de TubeMate. Paso 2. Ahora tendremos que pulsar sobre el botón verde que pone "Descargar". Paso 3. Se abrirá una nueva página, pero aún no hemos salido de Malavida. Ahora tendremos que buscar nuevamente el mismo botón verde. Paso 4. Se abrirá una nueva pestaña en Mega, un servidor de descarga de ficheros. Una vez cargue la web, tendremos que darle al botón gris que pone "Descargar con el navegador". No tendremos que pulsar el botón rojo que pone Descargar con MEGAsync, pues entonces se descargará un programa y no el APK que nosotros queremos. Automáticamente se descargará el archivo.

Y ahora, ¿cómo puedo abrir TubeMate?

Este archivo APK no lo podremos ejecutar directamente sobre Windows, sino que tendremos que usar un emulador de Android, pues la extensión .apk es propia del sistema operativo libre que lleva como mascota a Andy. Hay varios emuladores de Android para Windows, aunque los más conocidos son BlueStacks y MEmu (este último destaca por su simpleza y buen funcionamiento).

Cómo instalar TubeMate en Windows

Lo dicho: instalamos el emulador que más nos guste (la instalación es sencilla, como cualquier otro programa). Una vez este programa esté instalado, tenemos que pasar el APK al emulador. En el caso de MEmu tenemos un botón en el menú lateral derecho que pone APK; ese es el que deberemos usar. Si no queremos usar este método o si nuestro emulador no lo permite tendremos que repetir el paso anterior (descargar el APK) en el navegador web del emulador. En este último caso podemos empezar desde el paso número cuatro si queremos.

Cómo se usa la aplicación

TubeMate es muy sencillo de usar: tendremos un web browser que usaremos para buscar el vídeo que queramos descargar. Si abrimos el menú lateral izquierdo (podemos abrirlo con el botón situado en el menú superior) tendremos acceso a los dominios compatibles con esta aplicación.

Descargar vídeos de YouTube en TubeMate

Una vez hayamos elegido el vídeo que queramos descargar, le damos al botón que tiene una flecha mirando hacia abajo de color verde. Se abrirá una ventana flotante y nos preguntará en qué formato queremos descargar el vídeo. Esto es, formato de audio y formato de vídeo, cada uno de ellos en varias resoluciones o extensiones.

Si desplazamos el dedo desde la parte izquierda de la pantalla hacia la derecha tendremos acceso al menú de elementos descargados o en proceso de descarga. Desde ahí mismo podremos reproducir los archivos, ir al sitio web desde donde fue descargado, extraer el audio en caso de que sea un vídeo, mover a la tarjeta SD, a otra ubicación, renombrar el archivo, eliminarlo o eliminarlo de la lista.

Las webs soportadas por este programa son muchas (10 páginas en total). Si queremos descargar un vídeo de Facebook, por ejemplo, tendremos que añadir el paso de iniciar sesión a la lista de pasos, pues si no tenemos cuenta en la red social no podremos acceder a su contenido.