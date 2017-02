Instagram es una muy buena herramienta, pero una de las grandes pegas es que no podemos descargar lo que subimos. Esto es así incluso aún siendo nosotros los propios creadores del contenido. En Facebook por ejemplo sí que tenemos la opción de descargar cualquier cosa (incluso nosotros podemos elegir si nuestros amigos pueden hacerlo también). Por ello hoy explicaremos cómo descargar cualquier vídeo de Instagram aún cuando la aplicación oficial no lo permite. Tened en cuenta que descargar este contenido no es ilegal, aunque sí podría serlo si hacemos un mal uso de él (por ejemplo si nos lucramos), pero no es el caso.

Cómo descargar vídeos de Instagram en Android

Desde Android es muy fácil, pero en iOS no tenemos ninguna aplicación para hacerlo de forma nativa, pues Apple se las ha ido cargando todas poco a poco y desde 2016 no tenemos ninguna. Los desarrolladores del sistema operativo de la manzana mordida se toman muy en serio el tipo de aplicaciones que quieren en su market. No obstante, sí que podremos hacerlo mediante una página web.

Descarga de vídeos e imágenes con Instagrab para Android

Usaremos Instagrab, una aplicación muy buena para descargar cualquier imagen o vídeo que encontremos en la red social. Anteriormente esta aplicación, así como otras tres nos permitían descargar vídeos e imágenes desde iOS, pero como decimos Apple las borró de la App Store por incumplir sus términos (la Play Store también es muy restrictiva, pero tiene algo más de margen). Tenemos otros métodos, como veremos más adelante (el método de iOS, por ejemplo, también puede usarse como método universal), pero para Android es el mejor de todos, pues es el que lo hace de forma nativa.

Pasos a seguir

Descargar Instagrab. La aplicación simula muy bien la apariencia de Instagram para que nuestra experiencia como usuario sea lo más cómoda e intuitiva posible. Abrimos la aplicación, le damos al botón verde que tenemos en la esquina superior izquierda de cada multimedia y ya tendremos el vídeo o la imagen descargada. Podremos ir a la pestaña de Descargas y dentro tendremos una lista con todo lo que hemos descargado, separado por vídeos e imágenes. Lo mejor de todo es que podremos descargar imágenes/vídeos que incluso no sean nuestros.

En el caso de Instagram para Android no tenemos límite de descargas, solamente tendremos el límite que imponga nuestro almacenamiento (es decir, cuando llenemos la memoria).

Cómo descargar vídeos de Instagram en iPhone

Como ya os adelantamos, para hacerlo en iOS tendremos que hacerlo desde el navegador web. La aplicación web que usaremos se llama DreDown y podremos usarla desde cualquier sistema operativo que tenga navegador web, especialmente iOS, desde donde no podremos hacerlo de otra forma a no ser que hagamos jailbreak, pero eso es meterse en un lío muy grande para algo tan simple como es descargar un vídeo o imagen de Instagram.

Pasos a seguir

Copiar enlace de vídeo de Instagram

En Instagram, obtenemos el enlace del vídeo que queremos descargar. Lo conseguiremos desde el menú individual del vídeo, el que está señalado con tres puntos cuando seleccionamos el multimedia. Se abrirá un menú contextual y tendremos que seleccionar Copiar URL. Si hemos realizado este paso correctamente debería salirnos un mensaje verde en la parte superior de la pantalla que ponga Enlace copiado en el portapapeles.

Procesado de vídeo en DreDown

Abrimos Safari o el navegador web que queramos usar y entramos en la sección de Instagram de DreDown. Pegamos la URL que obtuvimos en el primer paso, es decir, la URL del vídeo que queramos copiar. Pulsamos sobre DreDown! para que se procese la petición. Encontraremos un mensaje nuevamente en verde si todo está bien hecho.

Obtendremos una URL para descargar el vídeo, no tendremos que pulsar sobre ese enlace, sino copiarlo. Para ello hacemos una pulsación larga para que se desprenda el menú contextual. Una vez se abra pulsamos sobre Copiar. Instalamos Documents 5. Lo abrimos y pulsamos sobre el icono del navegador web (en el menú inferior).

Descargar enlace de DreDown con Documents5

Pegamos el enlace que obtuvimos en la web DreDown. Documents5 reconocerá el vídeo y nos permitirá descargarlo. Ahora tendremos el archivo y podremos hacer con él lo que queramos, pero no aparecerá en la galería, aún.

Cómo mover a fotos el vídeo descargado de Instagram

En la pestaña de Documentos de esta aplicación encontraremos el fichero descargado. Pulsamos sobre editar y seleccionamos nuestro vídeo. En el menú inferior (el mismo que antes) encontraremos un botón que pone Mover. Una vez nos pida la ruta, tendremos que ir a atrás, para salir de la carpeta de Documentos. Ahora entramos en Fotos y podremos mover el archivo.

Resumen de pasos para iOS

Si, sí, es mucho texto pero si lo resumimos es muy fácil. Se puede reducir en 4 pasos, los más importantes:

Pegamos el enlace del vídeo de Instagram en DreDown. Copiamos el enlace generado al cortapapeles. Instalamos Documents5 y pegamos la URL. Descargamos el vídeo.

Este último proceso, tal y como detallamos al comienzo, es universal (con el matiz de que en Android no tendremos que usar Documents5), por lo que también es apto para Android en caso de que no queramos instalar ninguna aplicación. Con cualquier de los dos métodos encontraremos lo que buscamos: descargar los vídeos que queramos de Instagram.