Hace algunos años era una usuaria bastante asidua de un foro de los libros de Canción de Hielo y Fuego. Seguro que muchos lo conoceréis mejor por el nombre de la atroz adaptación que está realizando HBO, Juego de tronos. Antes de que se oyeran los primeros ecos de la serie, un chaval muy simpático y con unas mechas californianas de lo más moderno subió un vídeo a YouTube proclamando que era una audición para interpretar a Jon Nieve. En el vídeo se dedicaba básicamente a sobreactuar más que Jim Carrey en Dos tontos muy tontos, a hacer estampas en el monte de su pueblo, a poner morritos y enseñar chicha y, en resumidas cuentas, a hacer el ridículo de una forma muy gratuita.

Las risas no tardaron en llegar, claro. Pero el mozo contraatacó borrando todos los comentarios mínimamente negativos de su vídeo... que eran la gran mayoría. Al final nuestro buen Jon Nieve rubio se cansó y borró el vídeo. En el foro provocó una tremenda crisis existencial, hasta que un héroe anónimo que sabía mucho de informática se alzó por encima de los demás foreros y anunció que, días atrás, temiéndose la catástrofe, había descargado el vídeo. El insigne internauta salvó aquella magnífica pieza que, de ser de otra manera, hubiera caído en el abismo del olvido. Años después, cualquiera podemos ponernos en la piel de este paladín y bajar vídeos sin problemas desde la plataforma de vídeos más utilizada en internet. Ahora mismo te enseñamos cómo.

Menos batallitas y más soluciones

Total, que tenemos ese vídeo que nos hace removernos de regustillo por dentro y nos lo queremos guardar por las razones que sean: para verlo sin necesidad de estar conectados a una red, para enseñárselo a los coleguitas sin consumir datos, para almacenarlo en tu colección privada o incluso por otros motivos algo menos castos. La cosa es que tú quieres guardarte en un PC para ti un vídeo de YouTube y, ea, ya está. Bueno, podrías recurrir a algún programa como aTubeCatcher, que además de bajarnos vídeos, por el mismo precio nos permite descargarnos el audio aparte. Pero, la verdad, con ciertas cosas prefiero no complicarme demasiado la existencia. Aquí llega la opción fácil.

Dediquemos una sentida ovación para DescargaVideos.TV

Hay páginas que son tan útiles, sencillas y bonitas que al final te transmiten casi tanto cariño como una comida casera cocinada con todo el amor por tu mamá ese día que tan depre estás. DescargaVideos.TV es, sin duda, una de ellas. ¿Has visto un vídeo sin el que no puedes vivir un minuto más? No tienes más que pegar la URL de la página desde donde lo estás viendo y, ¡pum! No te preocupes si tienes la misma habilidad que Sergio Ramos sujetando la Copa del Rey, esto está chupado (y a prueba de torpes).

Pero DescargaVideos.TV mola mucho más de lo que parece. No solo cumplirá su cometido para YouTube, sino para descargarte vídeos de más de sesenta páginas. La contrapartida es que la web tiene que estar en el listado de soportadas, ya que hay algunos medios tan rancios que no permiten que te quedes con sus piezas de coleccionista (a pastar, Atresmedia).

Bienvenido a la herramienta más sencilla para guardarte vídeos de YouTube para ti para siempre

Su funcionamiento se basa en descifrar del enlace de descarga del vídeo alojado en la web de la discordia (en este caso, nuestro consabido YouTube). Es decir, que nos bajamos el elemento desde la propia página original, ya que el enlace está escondido en el código fuente de la misma y DescargaVideos.TV simplemente se encarga de desenredarlo y mostrarlo.

Pero aún hay más. Y es que esta webapp esconde uno de esos detallitos que enamoran. Fíjate en el fondo, con su pulcro veteado de madera. ¿No te hace tilín? Pues lo puedes cambiar por hasta diez diseños diferentes. Que sí, que no es más que una chorrada muy cuqui, pero también es todo un guiño a los usuarios más coquetos.

Nueva fórmula 'No llores más', tu vídeo en dos sencillos pasos

¿Y cómo se utiliza paso a paso esta web?

Como decía Achús en la mítica película Las locas, locas aventuras de Robin Hood, esto está 'mamao'. Copias la URL del vídeo de YouTube que hace que te tiemblen las canillas y lo pegas en la barra enorme que salta a la vista según abres DescargaVideos.TV. Lo pegas y le das al intro o pinchas en la lupa. Tras unos pocos segundos de espera te saltarán las opciones de descarga, cuya calidad final dependerá de la del vídeo original en cuestión. Para bajarlo haz clic sobre el botón naranja con el formato deseado, o bien clic derecho y "Guardar enlace como..." y elige el nombre que más te mole. ¡Y ya está! Sin dolores de cabeza, sin programas, sin líos. Sin complicaciones, como debería ser todo en esta vida. O no. Quizá. Quién sabe.

Ahora que ya lo sabes, no dejes que esos vídeos tan míticos de YouTube caigan en el olvido. Los fans de todos los Jon Nieve rubios del mundo te lo agradecerán.