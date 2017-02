You TV Player, también conocido como You Play Player, es una app para Android con la que podremos ver contenido multimedia gratis, bien sea desde un canal de YouTube o un canal de televisión (sí, del país que sea). Como si queremos ver incluso una película o un capítulo concreto de una serie. Es un programa muy completo en cuanto a multimedia. Podemos separar el contenido por categorías: infantil, Mundo y Cultura, Deportes, Entretenimiento, etcétera. Lo mejor de todo es que también podremos ver cada uno de esos canales en HD, si tenemos la conexión suficiente, claro.

You TY Player es una de las mejores opciones para ver películas, series o programas de televisión de forma gratuita y sin anuncios.

El problema, tal y como ya hemos comentado otras veces, es que solamente es compatible con dispositivos Android, por lo que "nunca" (entre comillas) podremos ejecutarlo sobre otro sistema operativo. Entre comillas, digo, porque sí que hay un truco para poder ejecutarlo en Windows, macOS y Linux.

Cómo descargar el APK de You TV Player

You TV Player no está disponible en la Play Store, la tienda oficial de Google (si encontráis una app con ese nombre, tenéis que saber que no es la oficial ni tiene las mismas funcionalidades), así que para hacerte con su APK tendrás que recurrir a markets alternativos, como la propia Malavida desde donde enlazamos a la web oficial de la aplicación. Para descargar el fichero de instalación tampoco necesitaremos estar en un dispositivo Android (aunque recordad que para ejecutar esta aplicación si necesitaréis un Android, o bien de forma nativa, o emulado, vosotros elegís).

Pasos a seguir

Paso 1. Entramos en la ficha de You TV Player. Paso 2. Le damos al botón verde que pone "Descargar". Si estamos en la versión para ordenador estará situado encima del texto, mientras que si estamos en la versión para dispositivos móviles estará debajo de él. Paso 3. Se abrirá una nueva web y nuevamente tendremos que pulsar sobre el botón verde cuyo texto reza "Descargar". Automáticamente el fichero APK se comenzará a bajar..

Si estamos directamente sobre un emulador de Android para PC podremos ejecutarlo. Si no, tendremos que pasar el archivo al programa (puede ser MEmu, BlueStacks o el que queramos) para poder instalarlo. No obstante, también podríamos repetir el proceso dentro del emulador.

Cómo usar You TV Player en un PC Windows

Una vez tengamos el APK descargado tendremos que hacer más cosas, aparte de, por supuesto instalarlo. Hablamos, por ejemplo, de tener una cuenta creada.

Cómo ejecutar e instalar la app

Como os adelantamos anteriormente, la única forma de ejecutar cualquier aplicación de Android en Windows (en este caso You TV Player) es usar un emulador. Podemos usar el que más nos guste siempre y cuando tenga Android 3.0 Honeycomb o superior, por lo que en general es compatible, en este caso, con todos los emuladores disponibles. Hay muchos, y muy buenos, pero yo personalmente me decantaría por MEmu por encima de BlueStacks.

Emulador de Android MEmu para Windows

Sea cual sea nuestra decisión, una vez tengamos el emulador elegido, lo instalamos como cualquier otro programa de Windows y luego instalamos el APK que hemos descargado anteriormente. En su momento ya explicamos cómo instalar You TV Player en un PC, igual que también os contamos la forma de usar su aplicación gemela You Play Player en una SmartTV, aunque básicamente es lo mismo.

Cómo registrarnos o iniciar sesión

Para poder ejecutar la aplicación sí que necesitaremos registrarnos (o iniciar sesión en caso de que ya hayamos usado la aplicación antes). Personalmente os recomiendo hacerlo con la cuenta de Facebook, al menos en caso de tener una, pues evitaremos el proceso de estar rellenando el formulario de registro.

Iniciar sesión en You TV Player

Para ello simplemente pulsamos sobre el botón azul que pone Iniciar sesión con Facebook y automáticamente Facebook nos pedirá permiso para ceder nuestros datos a You TV Player. De no tener Facebook instalado o de no tener ninguna sesión de Facebook abierta nos pedirá primero iniciar sesión con nuestra cuenta de la red social.

Con esto tendremos todo completado: tanto la descarga de You TV Player, la instalación como la configuración. Tan solo tendremos que usar la aplicación y disfrutar de ella, pues ya os aseguro que lo haréis. Merece la pena descargarla y probarla, pues el contenido que podemos encontrar en ella es más que suficiente.