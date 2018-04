Cualquier aplicación o juego móvil que se precie tiene básicamente dos maneras de monetizarse y resultar mínimamente rentable para sus desarrolladores. Estos pueden optar por hacer la app en cuestión de pago por lo que deberíamos realizar un pequeño desembolso incluso antes de poder descargar, instalar y probarla, o pueden decidir ofrecer la aplicación de manera gratuita e incluir en ella anuncios en diferentes formatos para poder ganar algo de dinero con su trabajo. Tema aparte son las diferentes compras integradas que podemos encontrar en cualquiera de las dos modalidades anteriores y que también suponen una importante fuente de ingresos para los estudios de desarrollo.

Parece claro que la segunda opción está ganando enteros sobre la primera. Más que nada porque a día de hoy nuestra cultura todavía nos hace llevarnos las manos a la cabeza si tenemos que pagar dos, tres o cuatro euros por descargar una aplicación móvil, mientras no nos parece tan descabellado desembolsar cantidades infinitamente mayores por juegos de PC o videoconsola. Por ello casi todas las apps y juegos que copan las listas de descargas de Google Play o cualquier tienda alternativa incorporan anuncios en diversas formas como banners, vídeos o los denominados interstitials entre pantalla y pantalla.

Diferentes interstitials que aparecen en apps móviles

No hay problema, sabemos que los desarrolladores no viven del aire y necesitan ganar dinero para vivir como cualquier otro humano, no son seres superiores que puedan prescindir de comida o un techo. Sin embargo, sí que resulta un inconveniente que acabemos bombardeados con anuncios invasivos, que dificultan el disfrute de la aplicación y que buscan el clic fácil que nos redirigirá a otra página o descarga. Ahí suele acabar nuestra paciencia.

Dos métodos para eliminar la publicidad móvil en Android

Por ello, en este artículo vamos a intentar explicar de la manera más sencilla posible cómo eliminar la publicidad de cualquier aplicación descargada a nuestro smartphone o tablet Android con el fin de mejorar nuestra experiencia de usuario. Para ello tenemos básicamente dos métodos: uno totalmente legal y promocionado por los propios desarrolladores, y otro bastante más piratilla.

Cómo quitar la publicidad de forma legal

Si has llegado a este artículo, este primer apartado quizás te decepcione un poco, pero no desesperes porque más abajo encontrarás lo que estás buscando: cómo hackear una aplicación para quitarle la publicidad. Pero en primer lugar, vamos a ofrecerte la posibilidad de ser una buena persona y hacerlo de forma legal.

Si de verdad te gusta esa app o ese juego, ¿por qué negarle a su desarrollador una recompensa por su trabajo y esfuerzo? Prácticamente todas las apps gratuitas que contienen publicidad nos ofrecen la posibilidad de eliminar esos anuncios de manera totalmente lícita mediante una compra integrada de unos pocos euros.

Sólo hay que buscar el típico icono de una tienda o un carro de compra en el interior de la aplicación, y seremos redirigidos al área de compras integradas desde donde podemos hacernos con la versión Pro o Premium sin publicidad, además de tener acceso a otras compras como las típicas monedas virtuales, opciones de personalización, mejoras diversas, etc.

A modo de ilustración, vamos a fijarnos en Fight List, un juego casual distribuido por Voodoo, el estudio francés especializado en este tipo de juego simplón, gratuito, pero cargado de anuncios. Si jugáramos sin más veríamos como diferentes zonas del área útil de nuestro teléfono se llenan de diferentes banners y entre pantalla y pantalla nos comeríamos anuncios de otros juegos o algún que otro vídeo promocional. Si somos un poco manazas y pasado el tiempo de espera de rigor, no acertamos con el aspa que cierra dicha publicidad podemos acabar perfectamente en la Play Store descargando otro juego o visitando una web que ni nos va ni nos viene.

Cómo eliminar anuncios mediante una compra integrada

En este caso, en la parte inferior de la interfaz encontramos el icono de un carro de la compra que nos permite hacernos usuarios Premium por el módico precio de 2,99€. También tenemos la posibilidad de comprar packs de monedas del juego y en caso de invertir más de la cantidad anteriormente mencionada, también pasaríamos directamente a disfrutar del juego libre de publicidad. ¿Te parece mucho pagar tres euros por disfrutar de tu juego favorito sin anuncios? Entonces te interesa seguir leyendo.

Cómo deshacernos de molestos anuncios sin pagar un duro

Antes de nada, que conste que lo que vamos a explicar a continuación ni lo apoyamos ni nos parece recomendable. Pero es un hecho que existe y por lo tanto no podemos ignorar la realidad: podemos hackear nuestras apps para quitar los anuncios sin pagar absolutamente nada.

Falsear compras in-app para hacernos Premium

La primera forma de hacerlo es recurrir a alguna aplicación que nos permita hacer exactamente lo mismo que en el paso anterior, es decir, pagar la compra integrada para hacernos usuarios Pro, pero sin realizar ningún desembolso real.

Para ello, hay una serie de aplicaciones capaces de engañar a Google Play haciéndole creer que hemos pagado de nuestro bolsillo la compra in-app pero sin soltar ningún duro. A nuestro parecer, las más recomendables en este campo son AppSara y Leo PlayCard, dos apps que funcionan de manera prácticamente idéntica. Existen otras alternativas igualmente válidas como Freedom o CreeHack, pero éstas requieren permisos root para funcionar.

AppSara 1.8Android Descargar Leo PlayCard 1.2Android Descargar

Simplemente tendremos que descargar e instalar cualquier de las apps mediante su APK (estas apps obviamente no están disponibles en la tienda oficial), abrirla y habilitarla (por defecto viene deshabilitadas o apagadas), y realizar la compra integrada para eliminar anuncios tal como haríamos de forma habitual. Si todo ha funcionado correctamente, algo que tampoco podemos garantizar debido a la naturaleza de estas apps, en unos segundos nos habremos convertido en usuarios Premium sin haber gastado un céntimo de nuestros bolsillos.

Cómo falsear compras in-app con AppSara y Leo PlayCard

Lucky Patcher, el rey de los hacks móviles

Lucky Patcher 7.2.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Aunque la solución anterior es perfectamente válida, hay que tener mucho cuidado porque podemos acabar baneados si nos pillan, algo bastante factible en juegos en los que estamos conectando constantemente con los servidores online. Por ello, recurrir a Lucky Patcher nos parece la mejor alternativa para eliminar los anuncios de cualquier aplicación o juego, una herramienta todo-terreno que sirve para muchas más opciones relativas a la modificación o hackeo de aplicaciones Android.

Como en el caso de las apps mencionadas en el apartado anterior, aquí tampoco encontraremos la aplicación en Google Play. Quizás encuentres apps con el mismo nombre o uno parecido, pero no son ni de lejos la herramienta que queremos descargar.

Proceso de instalación de Lucky Patcher

Además, en este caso, nuestro dispositivo nos pondrá mucha más trabas para instalarla (aparte de tener que habilitar la instalación de apps desde orígenes desconocidos), pues Play Protect intentará bloquearla, avisándonos de que se trata de una aplicación peligrosa que “puede dañar de forma permanente tu dispositivo y costarte dinero”. No hay por qué alarmarse, Google obviamente intenta proteger sus propios intereses y los ingresos por anuncios móviles son uno de ellos. Si desplegamos el aviso, podremos instalar la aplicación igualmente.

Tras la instalación, abrimos la aplicación y nos encontramos con una interfaz muy oscura (¿qué esperabas de una aplicación para hackers como tú?) donde se lista las aplicaciones instaladas en nuestro móvil y elementos que contienen.

Interfaz de Fight List con sus diferentes opciones para eliminar anuncios

Como hemos visto anteriormente, Lucky Patcher ha encontrado que Fight List contiene anuncios que podremos eliminar. La metodología empleada es distinta a la anterior, aquí no vamos a falsear la compra integrada, sino aplicar un parche para poder crear un nuevo fichero APK libre de anuncios que instalaremos sustituyendo el original.

Paso 1: Pincha en el nombre de la app o juego que quieres hackear, en este caso Fight List. Paso 2: Del menú que se despliega, selecciona la opción Menú de Parches. Paso 3: A continuación escoge la única posibilidad disponible, Crear Archivo APK Modificado. Paso 4: Ahora elegiremos la opción APK-SIN-Anuncios de Google. Paso 5: Aparecerá una lista con una serie opciones marcadas por defecto. Nos aseguramos de que el checkbox de Minimizar Tamaño de los Anuncios está marcado y pulsamos sobre Recompilar Aplicación. Paso 6: Lucky Patcher comenzará a parchear la app mediante un proceso que puede durar varios segundos. Paso 7: Se nos mostrará una notificación con el estado de los parcheos, indicándonos cuáles han sido exitosos y cuáles no. Paso 8: Pulsamos sobre Ir al Archivo y a continuación en Desinstalar e Instalar. Paso 9: Confirmamos que queremos desinstalar la versión anterior de Fight List e instalar el APK modificado. Paso 10: Play Protect nos dirá ahora que Fight List es dañina, pero podemos proceder a su instalación de la misma manera que hemos hecho con Lucky Patcher.

Instalación de la versión modificada de Fight List

Y ya está, tendremos instalada en nuestro smartphone una versión hackeada/modificada de nuestro juego favorito, totalmente libre de anuncios. La única pega es que si hemos estado jugando como invitado hasta ahora, perderemos nuestras estadísticas y partidas en curso. En cambio, si somos usuarios registrados, o jugamos mediante nuestro perfil en Facebook, conservaremos todo nuestro progreso. Y todo ello, sin ningún tipo de molesta publicidad. Simplemente observa la diferencia.

Diferencia entre una interfaz con y otra sin publicidad