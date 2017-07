WhatsApp, propiedad de Facebook desde hace tres años, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares y usadas hoy en día. Eso no ha impedido que, desde la aplicación, hayan puesto trabas a la opción de enviar fotos fake (falsas). Una función de la que se llegó a abusar incluso a través de un personaje que se hizo famoso: el negro del WhatsApp. Seguro que más de uno habréis recibido la fotografía trucada de este personaje. Una imagen fake (falsa) que a primera vista parecía una cosa, pero que una vez abierta mostraba al negro del WhatsApp. Sin embargo, desde la aplicación tomaron cartas en el asunto y ya no es posible enviar y recibir imágenes cuya vista previa no tiene nada que ver con su interior. Y esto es válido para conversaciones y grupos de WhatsApp. Pero vayamos por partes.

Todo empezó con las imágenes fake

Pero, ¿qué es una imagen fake y en qué consiste? El truco consistía en enviar una imagen de un tamaño superior a la miniatura estipulada por WhatsApp, por lo que la aplicación se limitaba a recortar la parte central de la misma. Cuando cualquiera de nuestros contactos abría la foto, se llevaba una sorpresa. El contenido de la imagen no tenía nada que ver con la vista previa. Ese fue el punto de partida de las imágenes de broma.

No obstante, se acabaron las bromas de este tipo a través de WhatsApp. Desde hace meses, los algoritmos de la aplicación detectan y analizan las fotografías en ambos formatos: vista previa y al completo. Estos algoritmos -sucesión de instrucciones que conforman un modelo de solución para determinados problemas- escogen el recorte y editan la foto final. La imagen trucada pasa a la historia. Al menos, en teoría.

Todavía se puede conservar el efecto sorpresa y enviar imágenes fake vía WhatsApp en Android, aunque ya te advertimos de que no es lo mismo. La alternativa más popular y cercana consiste en descargar aplicaciones que nos dejen jugar con la altura de las imágenes, aunque sea con ciertas limitaciones.

Photo Magic for WhatsApp

Con esta app se puede lograr un efecto parecido, especialmente si le dedicas un poco de tiempo a la imagen seleccionada y a la composición:

Descargamos Photo Magic for WhatsApp. La aplicación precisa Android 2.3 o versiones superiores.

Pantalla principal Photo Magic for WhatsApp

Una vez instalada, nos aparece una pantalla dividida en tres casillas, donde insertaremos distintas imágenes.

Clicamos la opción "Select Photo" y añadimos las imágenes que nos interesen en las respectivas casillas. En el centro, agregaremos la que aparecerá en la vista previa y será la primera que verán nuestros contactos cuando reciban el mensaje. En las otras dos casillas, añadiremos las que permanecerán ocultas. Estas últimas se verán solo cuando se abra la foto en su totalidad. En nuestro caso, hemos repetido la misma imagen arriba y abajo para dar un efecto de continuidad al mensaje.

Imágenes añadidas a Photo Magic for WhatsApp

Ya hemos diseñado nuestra imagen fake y seleccionaremos ok para confirmar el trabajo hecho.

Finalmente, enviaremos la imagen a nuestros contactos seleccionando la función "Send Magic Photo".

La foto de broma se guardará en nuestro móvil, dentro de imágenes de WhatsApp, por lo que la podremos repescar y reenviar siempre que queramos.

No esperes los mejores resultados. Las imágenes trucadas que se envían ahora no son tan visuales ni atractivas como sus predecesoras. Una vez abrimos el mensaje, la composición final no resulta nada natural: la aplicación enseña las imágenes separadas entre sí, distribuidas por zonas (superior, centro e inferior) y a veces deformadas. Por eso, es fácil que se pierda el hilo y la broma no se acabe de entender. Aun así, esta aplicación tiene algo positivo: WhatsApp envía la foto trucada con una imagen previa y otra en el interior. Por lo tanto, se mantiene el efecto divertido que dejará boquiabiertos a nuestros contactos.

Además, si tienes algo de maña puedes tratar de editar tu imagen previamente, separándola en partes y calculando las medidas exactas de la miniatura en WhatsApp. Es lo más aproximado que conseguirás al efecto que buscas por el momento.

Pantalla inicial de la aplicación Z-Photo Fake

Z-Photo Fake for Chats

Además de Photo Magic, hemos descubierto otras apps como Z-Photo Fake for Chats. Esta aplicación permite añadir texto al usuario e incorporar dos imágenes: la que irá en la miniatura y la que, en teoría, aparecería una vez enviada la foto fake por WhatsApp. El problema es que el destinatario recibe la imagen trucada desplegada, por lo que se pierde el efecto sorpresa esperado:

En primer lugar, descarga Z-Photo Fake for Chats.

Una vez instalada, se nos abre una pantalla con tres recuadros que nos piden elegir una foto en miniatura. Podemos escoger cualquiera de la galería o realizarla en ese momento, si elegimos el recuerdo de la izquierda, donde aparece una cámara fotográfica.

Creando la imagen fake con Z Photo Fake

A continuación, nos van a pedir que incluyamos un texto y así lo haremos.

Después, nos faltará añadir la imagen que aparecería en el interior del mensaje.

Imagen fake finalizada mediante Z Photo Fake