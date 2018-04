Cada año está lleno de tradiciones y la de hacer la declaración de la renta es una de las más emotivas. Un momento de contrición personal donde afrontamos nuestros miedos más profundos, y que tiene influencia directa sobre nuestra cuenta corriente y sus números. Creo que hay pocos motivos durante el año que inviten más a celebrar que el encuentro anual con Montoro, y si que se lo digan a Messi y Cristiano. El periodo de presentación de la declaración de la renta del ejercicio 2017 comenzó el pasado 4 de abril y durará hasta el 2 de julio. Tienes todo este tiempo para presentar tu declaración pero ¿cómo hacerlo?

Desde el año pasado los trámites pasan por Renta Web, la página creada por la Agencia Tributaria para que los ciudadanos realicen las gestiones oportunas. Este año sin embargo hay dos novedades. Por una parte la eliminación del envío de borradores por correo dado su bajo uso, y por otra parte el lanzamiento de una app móvil para presentar la declaración, con lo cual ya puede hacerse directamente desde Android o iPhone. ¿Quieres saber cómo?

Lo primero: obtén el número PIN

Para poder obtener el borrador mediante el móvil o vía Renta Web necesitas indistintamente tener un certificado o DNI electrónico, una clave PIN o un número de referencia, cualquiera de las 3 cosas. Es un requisito imprescindible ya que sin ello no podrás identificarte correctamente y acceder a la plataforma. Hay que tener en cuenta que la información fiscal de cada persona es información privada y cualquier sistema de seguridad es poco para salvaguardar su integridad.

Certificado o DNI electrónico

El certificado o DNI electrónico es una firma digital que se instala en tu navegador web y que asegura tu correcta identificación a la hora de hacer trámites administrativos. Con ello te evitas desplazamientos para realizar todo tipo de trámites, desde pagos hasta consultas de datos fiscales o la presentación de la declaración de la renta como haremos nosotros. El DNIe posee su propia firma digital, pero necesitas un lector externo para utilizarlo en tu PC y que el certificado no haya caducado, lo que ocurre en cualquier documento de este tipo tras 5 años por real decreto.

Cl@ve PIN

Mediante esta opción accedes al borrador utilizando tu DNI asociado a una clave de identificación personal que posteriormente se valida mediante un mensaje de texto móvil. Requiere un registro previo que se puede hacer presencialmente en una oficina o bien a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Ojo porque según el tipo de registro podrás entrar inmediatamente o no. Si eliges el registro sin certificado electrónico tendrás que esperar hasta que la Agencia Tributaria envíe a tu dirección física una carta de invitación con un código de verificación CSV. Solo en ese momento podrás completar el registro en la plataforma. Hasta ese momento no podrás activar tu usuario en la plataforma de Cl@ve PIN. Si el registro es presencial en una oficina o con certificado electrónico el registro se completa al instante. Como en el caso anterior puedes realizar otros trámites administrativos además de los relacionados con tu declaración de la renta.

Número de referencia

Una tercera opción, también mediante SMS. En este caso se solicitan los datos de la casilla 440 de la Renta 2016, si eliges esta opción te toca recuperar la declaración de ese ejercicio. En este caso habrá que indicar número de DNI y los datos de esa casilla. En el caso de los no declarantes en ese ejercicio se puede indicar aunque te pedirán el IBAN de una cuenta bancaria de la que seas titular. Mucha gente desconoce el dato, por lo que directamente se recomienda el registro en la plataforma Cl@ve y la posterior petición del número de referencia.

2 métodos para obtener el borrador

Este año existen dos formas diferentes de obtener el borrador de la declaración de la renta como hemos visto. Hasta el año pasado se podía solicitar el envío por correo ordinario del borrador, pero dado que el servicio estaba en horas bajas Montoro ha decidido ahorrar y eliminarlo de las opciones disponibles. Por tanto tienes dos opciones, la nueva app móvil y la web.

Usando la nueva App de la Agencia Tributaria

Este año la agencia tributaria es más guay que nunca y han creado una app donde también puedes obtener el borrador por si lo de Renta Web no te convence o no eres muy amigo de los ordenadores. Sin embargo existen algunos problemas.

El primero y fundamental es que no se pueden realizar modificaciones, si lo intentas eres redirigido a Renta Web. Por tanto si decides presentar la declaración por este método debes tener claro que presentarás el borrador que Hacienda te ofrezca tal cual, no hay posibilidad de cambiar sus datos. También tendrás que recurrir a Renta Web en el caso de que haya algún problema con tu borrador o dato incompleto. No se pueden realizar cambios patrimoniales o familiares ni disfrutar de posibles ventajas por ello, tampoco atiende a deducciones autonómicas que podrían ser importantes como ayudas por hijos, hijos en edad escolar, alquiler de vivienda, titularidad de inmuebles, ganancia de patrimonio, nacimientos, defunciones, cambios de estado civil...

Por otra parte, el diseño de la app invita a confirmar directamente el borrador, lo que puede ser un problema para los usuarios más inexpertos que podrían dejar de beneficiarse de ciertas deducciones. Por tanto, no es recomendable su uso dado que fomenta la aceptación apresurada de los borradores y con ello podemos salir perdiendo. De hecho es el sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) el primero que no recomienda su uso por este motivo. Siempre quedará la duda de si este diseño busca la utilidad o el beneficio de la Agencia Tributaria confiando en la ignorancia de los usuarios.

Paso 1

Agencia Tributaria 2.0.2Android Descargar Agencia Tributaria 2.0.1iPhone Descargar

Si aún con todo quieres probar, lo primero a hacer evidentemente es hacerte con ella. Está disponible en Android y en iPhone desde el pasado 15 de marzo, mismo día en que se publicaron los datos fiscales de los contribuyentes.

Paso 2

Ventana de identificación de la app de la Agencia Tributaria

Una vez instalada y abierta te pedirá que te identifiques, aunque también hay una opción para continuar sin hacerlo. Como lo que queremos es obtener el borrador y presentar la declaración, lo de la identificación es un paso imprescindible. Sin eso solo podrás realizar otros trámites.

Identificación en la app de la Agencia Tributaria para ver el borrador

Las opciones de identificación disponibles son exactamente las mismas que en Renta Web: Número de referencia, Cl@ve PIN o Certificado electrónico. Utilizaremos el sistema de Cl@ve PIN. Al hacerlo verás un mensaje de acuerdo de licencia donde se te explica la función de la aplicación y cómo usarla, que puedes instalarla hasta en 5 dispositivos, que te servirá a partir de ese momento para realizar cualquier petición de número PIN y algunas cuestiones de seguridad. Una vez seleccionado toca poner el número de tu DNI, el código y el número PIN.

Acceso a la app de Hacienda mediante Clave PIN

¿No tienes código o PIN? Pulsa en la opción No Tengo PIN y serás automáticamente redirigido hasta la tienda de apps de tu sistema operativo para descargar la app de Cl@ve PIN.

Cl@ve PIN 1.9.2Android Descargar Cl@ve PIN 1.8.1iPhone Descargar

¿Intuitivo verdad? La App de la Agencia Tributaria y esta que nos ocupa ahora están ligadas directamente. Una vez tengas Cl@ve PIN instalada toca activar la app como paso intermedio. Para ello te solicitarán tu DNI y su fecha de validez. Si se trata de un DNI permanente deberás completar el formulario con el IBAN de una cuenta bancaria.

Activación de la app Clave PIN

Una vez rellenes los campos y pulses sobre Enviar recibirás un código PIN mediante SMS. Tienes 10 minutos para introducirlo y con ello activar la app de Cl@ve PIN. Al hacerlo recibirás automáticamente un nuevo número PIN. A partir de este momento siempre que necesites un número PIN para acceder a tu cuenta de Cl@ve PIN podrás utilizar la propia app.

Activación exitosa de Clave PIN

A continuación regresa hasta la app de la Agencia Tributaria e introduce tus datos del DNI, el código y el PIN. Automáticamente entrarás en tu cuenta y se te dará un número de referencia.

Paso 3

Acceso correcto a la app de la Agencia Tributaria para ver el borrador

Te pedirán datos de tu cónyugue, aunque también podrás indicar que se trata de una renta individual o que lo harás más tarde.

Paso 4

Opción para identificar cónyuges al hacer la declaración desde el móvil

Una vez dentro accede a Renta 2017. Allí hay varias opciones para ver datos fiscales, estado de la tramitación o consultar anteriores declaraciones, aunque lo que te interesa es la primera opción de todas, Presentar declaración.

La primera opción permite consultar el borrador de la Renta 2017 y presentarlo

Si todo es correcto accederás automáticamente al borrador de tu declaración. Recuerda que desde aquí solo puedes aceptarlo y presentar la declaración de forma definitiva, si necesitas realizar cambios o hay errores te toca visitar Renta Web.

Borrador de la declaración en la app de la Agencia Tributaria

Utilizando Renta Web

Como probablemente acabarás en Renta Web por unos motivos u otros, viene bien repasar cómo funciona. La página creada por el ministerio para obtener el borrador de la declaración a través de Internet es la opción más sensata para realizar este trámite junto con la de acudir directamente a la oficina. Lo que hay que hacer es acceder a esa web y buscar la opción Renta 2017, que como es lógico aparece destacada en la portada en estas fechas. Una vez dentro del apartado específico para Renta 2017 busca en el menú de la parte izquierda la opción Servicio de tramitación borrador / declaración (Renta WEB).

Tipos de acceso e identificación de Renta WEB

En este momento te saltará una ventana emergente para que indiques qué método de identificación quieres usar. En nuestro caso utilizaremos la Cl@ve PIN para acceder a nuestro borrador, pero recuerda que necesitas estar registrado previamente. Revisa al inicio del artículo cómo hacerlo.

Selección de método para obtener el PIN

Existen 2 opciones diferentes de obtener el número de referencia. Una vez indiques tu DNI y selecciones la opción que quieres deberás rellenar unos datos u otros. Si marcas la tercera opción eres redirigido automáticamente a la plataforma Cl@ve para que te registres y puedas usar cualquiera de las dos opciones anteriores:

App Cl@ve PIN : con esta opción utilizas nuevamente la app Cl@ve PIN de la Agencia Tributaria, por tanto debes tenerla descarga en tu móvil. Está disponible en Android y en iPhone. Una vez abierta debes solicitar un PIN para regresar posteriormente a la web e introducir el código y el PIN que da la app.

: con esta opción utilizas nuevamente la app Cl@ve PIN de la Agencia Tributaria, por tanto debes tenerla descarga en tu móvil. Está disponible en Android y en iPhone. Una vez abierta debes solicitar un PIN para regresar posteriormente a la web e introducir el código y el PIN que da la app. Mediante navegador y SMS: al seleccionar esta opción solo tendrás que indicar la fecha de validez o de emisión si se trata de un DNI permanente y pulsar sobre "Obtener PIN". En ese momento recibirás un mensaje de texto en tu teléfono con el PIN solicitado, que tendrás que introducir en la web. Ojo porque el código sólo es válido durante 10 minutos, después tendrás que pedirlo nuevamente.

Notificación de envío de SMS al móvil del usuario

Una vez dentro debes pulsar sobre la opción Borrador/Declaración (Renta WEB) y accederás directamente a tu borrador.

Servicios disponibles a través de Renta WEB

Aquí está tu borrador al completo. En la parte superior tienes todas las opciones disponibles para consultar tus datos incorporados al borrador, posibles errores, opciones de navegación rápida por todas las páginas y botones para guardar los cambios que realices. A partir de este momento solo te queda sacar tu papeleo y comprobar que todo es correcto para aceptar el borrador o realizar los cambios necesarios. Y si tienes dudas lo de siempre, acudir a tu asesor más cercano.

Borrador de Hacienda visto a través de Renta WEB

Cuando termines con los datos solo tienes que buscar en ese menú de la parte superior el botón Presentar Declaración. En ese momento aparecerá una ventana emergente para que confirmes algunos datos básicos. Puedes elegir entre realizar una predeclaración no definitiva o la presentación inmediata. También puedes indicar qué declaración exactamente vas a presentar, si se trata de la tuya o de la de algún otro miembro de tu familia y algo importante, el sistema de pago y la cuenta corriente, necesario tanto si te ha salido a pagar como a devolver.

Ventana final para presentar la declaración de 2017

Cómo saber si la declaración te sale a pagar o a devolver

¡Por cierto! Es el momento perfecto para aclarar una de esas dudas de novato más típicas: si la cantidad final te sale negativa, ¡Hacienda te devuelve ese dinero! Siempre que lo reclames claro, ya que si no lo haces el estado se queda con ese dinero. Si por el contrario la cantidad es positiva te toca pagar, aunque eso sí, solo si estás obligado a presentar la declaración. Recuerda que no es necesario presentarla si tus ingresos anuales no superan los 22000 euros.