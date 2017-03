Super Mario Run es el primer hit de Nintendo en móviles, es el primer juego desarrollado por ellos mismos. No podemos negar que arrasó en todas las tiendas de aplicaciones cuando fue lanzado, llegando a superar los 5 millones de descargas el día de su lanzamiento en la App Store -fue lanzado inicialmente en iOS-. Al puro estilo Super Mario Bros. tendremos que correr por un mundo 2D para salvar a nuestra amada princesa Peach, pasando por las fortalezas de Browser, en un tiempo récord. Para poder disfrutar de la experiencia completa tendrás que pagar un precio de 10€, si no sólo podrás disfrutar gratis de tres mundos de este maravilloso juego.

Para poder instalarlo en nuestro ordenador tendremos que seguir un pequeño tutorial. No hay versión web, ya que se trata de un juego pensado para nuestros dispositivos móviles.

Jugar a Super Mario Run en Windows

Solo podemos disfrutar de este juego a través de un emulador de Android en nuestro ordenador. No es necesario ningún emulador en concreto, aunque sí os recomendamos que utilicéis emuladores de escritorio ya que las extensiones de Chrome están aún muy verdes.

Tanto MEmu como BlueStacks pueden ejecutar este juego sin problemas. Cada emulador trae una versión de Android instalada, por lo que si la aplicación que quieres instalar no es compatible con la versión del emulador no te funcionará. En este caso ambas son compatibles, por lo que no tenemos que preocuparnos. Aunque te avisamos que en ninguno de los dos podrás instalar el juego a través de la Play Store.

Inicio de BlueStacks

Primer paso: instalar el emulador

No hace falta que indagues en la web para encontrar el emulador que deseas, tanto BlueStacks como MEmu están disponibles en Malavida. Si tienes preferencia por alguno descárgate tu favorito, si te da igual, recomendamos que instales BlueStacks. Es el que vamos a usar en este tutorial por las facilidades que presenta para instalar este juego.

Una vez hayas descargado el EXE, instálalo como cualquier otro programa de Windows. Cuando descargas un archivo estos suelen guardarse en la carpeta Descargas, si no lo encuentras ahí, dirígete al directorio de descargas del navegador desde dónde lo descargaste.

Si usas Google Chrome o Mozilla Firefox, pulsa la combinación de teclas Ctrl + J y se te abrirá el directorio de descargas. En Chrome, localiza el archivo y pulsa en “Mostrar en carpeta”; en Firefox, tras localizarlo pulsa en el icono de la carpeta.

Una vez pulsemos en el ejecutable, Windows nos preguntará si queremos dar acceso de administrador al programa, decimos que Sí. Se lanzará una ventana emergente con el instalador, sigue este procedimiento:

Elegir la carpeta donde quieres que se instale el emulador y dar a siguiente.

Aceptar el acceso a la tienda de aplicaciones y el de comunicaciones.

Iniciar sesión con tu cuenta de Google y permitir el acceso a ella.

Dar nombre a tu perfil.

Instalacion de BlueStacks

Segundo paso: configurar el emulador

Una vez hayas instalado BlueStacks, te aparecerá una pestaña de configuración de Android 4.4 para configurar el dispositivo Android emulado. Deberás elegir el idioma al que prefieras que esté el software, después, volver a iniciar sesión en tu cuenta de Google y en la pestaña de Servicio de Google desactivar todos los ticks.

Sección de servicios de Google

El último paso antes de acceder al emulador, es darte un nombre dentro del dispositivo. Una vez lo hayas elegido, te aparecerá una pantalla muy similar a la de inicio de los móviles Android. Sin embargo, esta presenta sólo dos aplicaciones: una es la Play Store y otra llamada Search Apps.

Pantalla de inicio de Bluestacks

Tercer paso: descargar Super Mario Run

En este caso vamos a acceder a Search Apps, al abrirla te aparecerá una nueva ventana con un buscador en la parte superior. Deberás escribir en el buscador “Super Mario Run”, cuando aparezca el icono de la aplicación pulsa sobre ella. Este método no se parece al original, pero es el único válido para instalar el APK de Super Mario Run. Cuando finalice la instalación de la aplicación recibirás una notificación en tu ordenador.

Instalando Super Mario Run en PC

Volvemos a la pantalla de inicio clicando en la flecha de la parte superior derecha. Ya en la pantalla de inicio, pulsamos en la esfera que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y se nos abrirá el cajón de aplicaciones, en el que se encuentra la aplicación recién instalada.

Icono de Super Mario Run instalado

Cuarto paso: jugar a Super Mario Run

La aplicación se abrirá en una pestaña nueva dentro de BlueStacks, solo te queda configurar el juego. Ahora tras una serie de pasos, podrás acceder al juego:

Selecciona idioma. Vincula (o no) tu cuenta de Nintendo. Acepta el contrato de privacidad. Elige una imagen y nombre para tu perfil.

Super Mario Run instalado

Realizados estos sencillos cuatro pasos se iniciará el tutorial del juego, es un poco largo no exasperéis. Cuando acabéis el tutorial podréis disfrutar como si de un móvil Android se tratase y si se te resisten las pantallas, siempre puedes consultar unos cuantos trucos y consejos para Super Mario Run, que nunca van mal cuando se trata de sacarle el máximo partido a nuestro fontanero y sus amigos.