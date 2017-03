Nos ha pasado a todos. Metemos la mano en el bolsillo o el bolso y tras unos segundos de búsqueda un sudor frío recorre nuestra espalda. No está, no encuentras tu móvil. ¿Lo habré dejado en otra habitación? ¿Estará en el abrigo? ¿En la guantera del coche? Intentamos hacer memoria pero ya nos vamos anticipando para lo peor. Tranquilo, que no cunda el pánico. Afortunadamente tanto si tu móvil es Android o un iPhone, existen herramientas que te permitirán encontrarlo.

Perder un móvil es una experiencia traumática, no sólo por el valor material del terminal, sino por la importancia personal de la información que contiene y la privacidad de nuestros datos. Tanto si crees que has perdido tu móvil en este momento como si no, éste es uno de los tutoriales que tienes que tener a mano por si un día sucede la desgracia.

Aunque la herramienta para localizar un móvil perdido funciona de forma similar tranto en Android como en iOS, la interfaz y la forma de activación difiere bastante, por lo que explicaremos paso a paso cómo localizar un móvil perdido ya sea Android o si se trata de un iPhone. Es importante recordar que para que esta función sea efectiva se requiere que el dispositivo esté encendido y con batería, de lo contrario la señal que recibiremos será la de su última ubicación disponible.

Cómo localizar un Android perdido

La herramienta empleada para localizar un smartphone Android se llama Administrador de dispositivos Android y es necesario que lo hayamos activado previamente en nuestro móvil. Se trata de una función incorporada a nuestra cuenta Google, por lo que se vinculará a nuestra dirección de correo electrónico Gmail que empleamos para descargar apps en la Google Store.

Ajustes de ubicación en Android

Lo primero de todo será tener activada la Ubicación. Para ello, en nuestro smartphone Android vamos a la app de Ajustes (es la que tiene el icono de engranaje) y en la pestaña Personal pulsaremos sobre Ubicación, que activaremos en caso de que no esté marcada. Ahora nos dirigimos a Ajustes> Google > Seguridad y marcamos tanto Ubicar este dispositivo de forma remota como Bloquear el dispositivo y borrar los datos de forma remota. Esto nos permitirá tanto localizar el móvil como bloquearlo y borrarlo telemáticamente si se diera el caso.

Y ya está, ya podremos localizar un móvil perdido o robado. En caso de que hayamos extraviado un smartphone Android y queramos conocer su ubicación iremos a un ordenador, smartphone o tablet con conexión a internet y en el navegador (puede ser Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera, Safari, etc. ) buscaremos Administrador de dispositivos Android.

Administrador dispositivos Android

Para acceder al Administrador de dispositivos Android deberemos meter nuestra dirección de Gmail y su contraseña correspondiente. En ese momento veremos en un mapa la situación actual de nuestro móvil y aparecerán las posibilidades de que éste emita sonido, de su bloqueo y del borrado de datos. De este modo, con la señal sonora podremos descubrir su ubicación de forma precisa si nos encontramos físicamente próximos y en caso de que no tengamos esperanza, procederemos a bloquearlo y/o borrarlo.

Cómo localizar un iPhone perdido

Como en el caso anterior, si queremos localizar un iPhone perdido lo primero de todo será activar la opción Buscar mi iPhone, localizada en Ajustes > iCloud > Buscar mi iPhone y activar las opciones Buscar mi iPhone y Enviar última ubicación, por si el nivel de la batería del iPhone es muy bajo o nulo. Esta opción viene englobada en la nube de Apple iCloud, por lo cual también requeriremos una cuenta de iCloud, un requisito complementario a nuestro ID de Apple que los usuarios de iOS emplean para descargar apps desde la App Store.

Ajustes de Buscar mi iPhone

Una vez realizadas estas premisas, ya podemos localizar un iPhone perdido o robado. Simplemente tendremos que acudir a cualquier ordenador, tablet o smartphone (da igual que sea de Apple o no) con conexión a internet y acceder a la web de iCloud. Entonces introducimos nuestro email y contraseña vinculados a nuestra cuenta iCloud y pulsamos sobre Buscar mi iPhone.

Buscar mi iPhone

En ese instante veremos la ubicación de nuestro iPhone (y cualquier otro dispositivo Apple vinculado a esa cuenta iCloud) y aparecerán las opciones de que emita sonido, bloquearlo y borrarlo. Con el sonido lo encontraremos fácilmente si por ejemplo estaba debajo del sofá. Si tenemos esperanzas de encontrarlo, lo mejor es bloquearlo de forma que sólo se pueda acceder a él mediante una contraseña propia. Por el contrario, si estamos seguros de que no vamos a recuperar, lo mejor será borrarlo por completo.

Esperamos que este tutorial para localizar un móvil perdido haya sido de tu ayuda. Si tienes cualquier comentario o duda, por favor, háznoslo saber en los comentarios.