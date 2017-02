¿No os ha pasado nunca que borráis un archivo sin querer? En algunos casos tendremos suerte y estos estarán en la papelera de Windows, pero no siempre será así: puede que tengamos la papelera desactivada, puede que hayamos borrado un archivo directamente desde ella, o puede incluso que hayamos borrado algo desde un pendrive o desde un disco duro externo, por lo que la papelera de reciclaje no nos ayudaría. Es catastrófico llevar varios días haciendo nuestro trabajo de fin de grado y que al final lo eliminemos por error, o que incluso se apague el ordenador de forma inesperada (y que el borrador de Microsoft Word no haya funcionado).

Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, podremos recuperar ficheros borrados. Bien sean de imagen, de vídeo, o incluso un Word. No importa qué tipo de extensión sea. Lo importante es el uso que hayamos dado al ordenador desde que lo borramos hasta que decidamos recuperarlo. Para ello explicaremos cómo funciona un PC a la hora de deshacerse de un fichero.

Cómo funciona el borrado de archivos digitales

Cuando borramos un archivo, realmente no lo eliminamos, sino que le decimos al sistema operativo que no sirve para nada, por lo que puede reescribirlo cuando lo necesite. Es como si tenemos dos casilleros, uno con folios importantes y otro con hojas usadas. Las usadas las usaremos más adelante para escribir encima, pero no borraremos lo que hayamos escrito hasta que lo necesitemos, pues sería absurdo perder tiempo en ello (quizás nunca los necesitemos).

Si queremos recuperar un archivo borrado, tendremos que ser muy rápidos, pues el tiempo en este caso es oro.

Cuando tengamos que escribir sobre esos folios tendremos que tratarlos para poder reusarlos. Hablando en plata, los archivos que borramos no se eliminarán del todo hasta que sobrescribamos información sobre ellos. El disco duro es como los dos casilleros, tenemos el número de hojas que hay, por lo que tenemos que reutilizarlos.

Disco duro dañado

Esto deja una respuesta muy clara: cuanto más utilicemos el ordenador, menos posibilidades tenemos de que los archivos sigan ahí. Cada vez que usemos el ordenador se crearán archivos temporales, lo que se conoce como caché. Esta caché, desgraciadamente, será la que, en gran parte, haga que no quede rastro de los archivos que deseamos recuperar. El ordenador usará el espacio de los archivos borrados para almacenar, entre otras cosas, esta caché, que no es más que, por ejemplo, las imágenes con las que nos topamos mientras navegamos, o información temporal que crean ciertos programas como Word para no perder el trabajo.

Lo mismo se aplica a los pendrives o a los discos duros. Por suerte en estos casos es mucho más sencillo recuperar la información, pues el ordenador no está usando de forma constante estos medios. Las probabilidades de recuperar información de estos periféricos es mucho más alta.

Cómo rescatar archivos borrados sin querer

Programa Recuva para recuperar archivos borrados por error

No es lo mismo recuperar ficheros desde un pendrive, desde un disco duro externo, o desde el propio disco duro interno del ordenador. Cada uno de esos medios funciona con un formato distinto, y es por ello que la información se trata de manera distinta. Para cada uno de los casos se suele usar un programa o método distinto, pero en este caso usaremos un programa que es capaz de funcionar tanto en pendrives y discos duros como en cualquier otro tipo de memoria externa, por ejemplo la SD de tu cámara de fotos o del móvil, por lo que es ideal para poner en práctica esto que hemos explicado. Es muy sencillo, pero procurad no usar mucho el ordenador mientras se completan los pasos.

Eso sí, vaya por delante que no es la única herramienta disponible para la misma tarea, ya que hay muchas alternativas como EasyRecovery, DiskDigger, GetDataBack, Disk Drill, Wondershare Data Recovery, EaseUS Data Recovery…

Pasos a seguir

Paso 1. Instalamos Recuva, que es el programa que usaremos. Cuando haya finalizado la instalación, lo ejecutamos. Paso 2. Seleccionamos el tipo de archivo que queremos recuperar. Paso 3. Elegimos la ubicación del fichero (la carpeta de documentos, la papelera, etcétera). Paso 4. Pulsamos sobre Iniciar. Paso 5. Cuando acabe tendremos una lista con los elementos que ha podido recuperar. Marcamos los que queremos guardar. El resto seguirán ahí pero podrán no ser recuperables en el futuro. Paso 6. Escogemos la ubicación donde se guardarán los archivos. No podrá ser la misma en la que estaban antes de ser borrados, y es muy importante que sea así.

El Asistente de Recuva es muy sencillo de usar, como podemos ver. No hará la guía, pues el programa nos lo indicará todo, pero es recomendable seguir los pasos para no hacer las cosas mal (el último, por ejemplo, es esencial, pues podríamos estropearlo todo si no lo cumplimos).

Cómo borrar completamente un archivo

Por otro lado, con este programa también podremos borrar archivos de forma segura. Para borrar un archivo sin posibilidad de recuperación no basta con eliminarlo de la papelera y ya, como hemos visto. Cuando se quiere borrar un archivo de forma completa, por ejemplo, se recurre a un software que sobrescriba hasta siete veces los ficheros de todo el medio. Aunque esto es una práctica antigua, aún se sigue usando, aunque solo se reescribe dos veces, y es la base de muchos programas de borrado seguros. Los discos duros de Bárcenas, por ejemplo, sufrieron lo que se conoce como el Método Gutmann.

También se le llama el método de las 35 pasadas, y es que lo que hace es escribir sobre el contenido original 35 veces, ni más ni menos. Pero esto ya no es necesario, pues con programas como Recuva podremos realizar un borrado totalmente seguro y completo de aquello que queramos. No hará falta deshacernos de un disco duro completo (y de lo que ello conlleva, es decir, el disco duro), pues con tan solo usar esta aplicación habremos completado la tarea.