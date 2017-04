Seguro que a ti también te ha pasado: un día inexplicablemente, no sabes muy bien porqué pero tu ordenador deja de ir como siempre. Quizás fue la instalación de algún driver o de software que aparentemente iba a funcionar bien, o una actualización necesaria de algunos de los componentes de tu equipo, o borraste algún archivo fundamental sin darte cuenta... O peor aún, tal vez se deba a algún tipo de malware instalado en tu computadora que no sabes con certeza desde cuándo está ahí, pero que en todo caso hace que tu ordenador no sea el mismo.

Tranquilo, si eres usuario de Windows estás de enhorabuena porque el sistema operativo de Microsoft cuenta con una herramienta muy útil para solventar este tipo de problemas de forma rápida y eficaz. Se trata de "Restaurar sistema" y en este artículo vamos a enseñarte cómo hacerlo en Windows Vista.

¿Qué es Restaurar sistema?

Es una herramienta implementada en Windows que nos permite restaurar archivos del sistema con ciertas extensiones (por ejemplo .dll o .exe), claves de registro, configuraciones, controladores, programas instalados, nuestros archivos y documentos entre otros a un estado anterior al fallo que hayamos detectado. Esta opción se encuentra disponible en Windows desde Windows ME en adelante y no está incluída en las versiones para los servidores o server.

En general, Windows suele realizar puntos de restauración cuando suceden eventos que él considera relevantes, como puede ser durante la instalación de software o actualizaciones al considerarlos críticos para la estabilidad del sistema. Pero aunque Windows actúe de forma automática, el usuario también puede crear sus puntos de restauración de forma manual o configurarlos de una forma determinada. Lógicamente, a más puntos, más ocupan del disco duro, por ello que los viejos se van eliminando.

Con "Restaurar sistema", el usuario puede elegir un punto de restauración existente o deshacer esta restauración posteriormente. Básicamente, Windows toma un punto concreto establecido en el tiempo y recopila los archivos que han sido modificados para devolverlos a ese estado. Finalmente, reinicia el equipo.

¿Cómo se hace?

"Restaurar sistema" nos permite devolver el equipo a un estado en donde no experimentábamos el problema restaurando la configuración, archivos y programas de ese momento como hemos visto. Obviamente, se eliminará el software y las actualizaciones que se hayan instalado posteriormente.

Para acceder a esta opción tendremos que seguir los siguientes pasos:

Paso 1

Tenemos dos opciones. La primera es ir al botón de Inicio de siempre que encontramos en la esquina inferior izquierda del escritorio y pulsamos sobre él. En la caja de "Iniciar búsquedas" escribimos "Restaurar sistema" y en la lista de programas que encontramos, clicamos sobre "Restaurar sistema". Si no, siempre podemos ir hasta el Panel de Control y en el apartado "Sistema" accedemos a "Configuración avanzada del sistema". En la pantalla emergente podremos encontrarla dentro de la pestaña llamada "Protección del sistema".

Pestaña Protección del sistema de Windows Vista

Paso 2

En algunos casos aparecerá un icono de un escudo, pidiéndonos la contraseña del administrador. Se trata de una medida de seguridad para evitar que usuarios no autorizados realicen modificaciones importantes en el sistema. Prcedemos a introducirla.

Paso 3

El cuadro de diálogo de "Restaurar sistema" nos informa del funcionamiento de la herramienta y nos permite restaurar desde un punto recomendado, elegir otro punto de restauración de forma cronológica o acceder a la creación de un punto del sistema. En nuestro caso, pulsaremos sobre el botón "Restaurar sistema..." y haremos clic en Siguiente.

Restaurar archivos y configuración del sistema en Windows Vista

Paso 4

En la siguiente pantalla veremos una lista de puntos de restauración ordenados por fechas en el que además veremos una descripción del evento sucedido en ese momento. Seleccionamos uno que consideremos que sea previo al problema experimentado -es mejor ser conservador y decantarnos por alguno en el que estemos seguros de que todo iba bien- y pulsamos sobre Siguiente.

Elección del punto de restauración de Windows Vista

Paso 5

Pulsamos en Finalizar y esperamos a que se realicen los cambios y se reinicie el equipo.

Confirmar punto de restauración en Windows Vista

Cuando el ordenador vuelve a encenderse, los archivos, programas y configuración serán exactamente los mismos que en el momento en el que se creó el punto de restauración y habremos solucionado el problema.

Recuerda que es una herramienta muy útil para subsanar cualquier tipo de problema de software de tu ordenador, tanto si eres usuario de Windows Vista como de otras versiones previas como XP o posteriores como Windows 7, Windows 8 o Windows 10, ya que en todas ellas está disponible. Para que no te compliques con las variaciones entre un sistema operativo u otro, nuestra recomendación es que emplees el buscador, el procedimiento es parecido en todos ellos.