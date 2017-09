WhatsApp se ha convertido a día de hoy en una aplicación imprescindible para todos nosotros. Es seguramente la primera app que cualquier persona instala nada más cambiar de teléfono o tras formatear el que tiene. Es cierto que existen otras alternativas con gran popularidad como Telegram que ofrecen funciones más avanzadas. Aun así, WhatsApp continúa siendo la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial con más de mil millones de usuarios activos al día. Sólo hay unos pocos países en el mundo que se escapan de su hegemonía, tal es el caso de Asia, lugar donde suelen ser más populares aplicaciones nativas como LINE en Japón o WeChat en China.

Ya no sólo lo utilizamos para hablar con nuestros amigos o familiares, sino que también cada vez más se usa para temas de trabajo o como medio de asistencia que ofrecen las empresas para que los usuarios contacten con ellos. Es por eso que cada vez es más útil e incluso necesario disponer de varias cuentas de WhatsApp en un único teléfono móvil.

¿Es posible tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono?

Seguramente hayas leído o escuchado a alguien comentar esta posibilidad, y no decían ninguna mentira: sí que es posible tener dos cuentas de WhatsApp en cualquier teléfono móvil. Es muy común que tengamos un número de teléfono para nuestro uso personal y otro para el trabajo, es ahí cuando vemos lo necesario que es poder tener dos cuentas de WhatsApp sin tener que recurrir a cargar con dos teléfonos en el bolsillo.

El proceso es bastante sencillo, por lo que incluso si eres de esas personas que detesta la tecnología porque no se lleva bien con ella no te preocupes, apenas tardarás unos pocos minutos en tener activas dos cuentas de WhatsApp en tu móvil.

Cómo tener dos cuentas de WhatsApp en un iPhone

Todos conocemos la política tan restrictiva que tiene Apple a la hora de dar libertad a los usuarios de iPhone. Pensarás entonces que es imposible duplicar WhatsApp si tienes uno, pero me alegra decirte que sí que es posible y no hace Jailbreak, por lo que no pondrás en riesgo tu teléfono ni la garantía del mismo.

Puedes ver el tutorial sobre cómo duplicar WhatsApp en un iPhone donde explicamos en detalle todo el proceso. Pero a modo de resumen todo es posible gracias a la aplicación Tutuapp, la cual es una tienda de aplicaciones alternativa a la AppStore, al estilo de la famosa Cydia.

TutuApp 1.3 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Una vez tengamos instalada Tutuapp en nuestro iPhone, buscaremos la aplicación WhatsApp++ que es una versión alternativa de WhatsApp pero que permite modificar muchísimos ajustes y dispone de opciones que no encontramos en el cliente oficial.

La única pega de esto es que parece ser que las notificaciones push no funcionan del todo bien, por lo que tendrás que abrir la app para ver si te han llegado mensajes nuevos. Además de que siempre estará ahí la posibilidad de que WhatsApp bloquee la cuenta de ese número de teléfono por usar un cliente no oficial.

Cómo tener dos cuentas de WhatsApp en Android

WhatsApp duplicado en Android

Por el contrario, en Android las cosas son muy distintas a como son en iOS. Aquí los desarrolladores tienen más libertad a la hora de modificar ajustes del sistema o de jugar con las opciones que pueden ofrecer las aplicaciones que encontramos directamente en la Google Play Store.

Aunque en Android sí que hay teléfonos con doble SIM, por desgracia no es posible descargarse dos veces una aplicación para tenerla con dos cuentas diferentes. Si tienes un teléfono con doble SIM sólo podrás aprovecharlo para realizar y recibir llamadas y SMS con ambos números. Por suerte para nosotros, en la Play Store hay un gran número de aplicaciones que nos permiten duplicar otras apps, entre las que se encuentra obviamente WhatsApp que es la que nos interesa.

En este tutorial para tener dos cuentas de WhatsApp en Android explicamos algunas de las mejores aplicaciones que puedes encontrar para duplicar apps como son App Cloner, Parallel Space - Multi Cuentas, 2Face y GO Multiple. El proceso suele ser muy simple con todas ellas: las descargamos y al abrirlas y pasar todo el proceso inicial, nos preguntará por la app que queremos duplicar y al hacerlo ya nos aparecerá en el escritorio su icono. Eso sí, si tienes un teléfono Huawei o Xiaomi, no será necesario hacer nada de esto, ya que la capa de personalización de esos fabricantes incluye ya la opción de duplicar aplicaciones dentro de los menús de configuración.

¿Qué puedo hacer si mi teléfono no es Android ni iPhone?

Conseguir dos aplicaciones de WhatsApp en Windows 10 Mobile

El mercado de los smartphones se reparte principalmente entre Android y iOS, pero es cierto que aún hay miles de usuarios que siguen utilizando un teléfono con Windows 10 Mobile o Blackberry 10, sobre todo como teléfonos de empresa.

En el caso de que tengas un teléfono con Windows 10 Mobile puedes recurrir a instalar la aplicación de WhatsApp Beta. De esta forma tendríamos dos aplicaciones de WhatsApp en nuestro teléfono Windows, aunque WhatsApp Beta podría fallar y tener funciones que no tenga la otra versión aún.

Si tienes un teléfono con Blackberry 10 tendrás que utilizar la app nativa de Blackberry de WhatsApp junto con la aplicación de WhatsApp para Android que deberás instalarte por medio del APK, ya que desde BB 10.2.1 es posible instalar aplicaciones de Android. Aunque te recomendaría ir pensando en cambiar de teléfono ya que WhatsApp dejará de dar soporte a Blackberry 10 a finales de 2017.