Todos usamos en nuestro día a día WhatsApp para hablar con nuestros familiares y amigos, pero cada vez vemos más su uso incluso como medio de comunicación con compañeros del trabajo o para contactar con clientes. Es en este caso cuando los usuarios se encuentran con un grave problema: aunque tengas un teléfono con doble tarjeta SIM con tu número personal y el del trabajo, no puedes tener dos cuentas, ya que sólo puedes descargarte la app una única vez de la tienda. Por lo tanto, con un teléfono dual SIM podrías enviar SMS y llamadas desde cada tarjeta SIM, pero no podrás enviar mensajes de WhatsApp desde dos cuentas diferentes.

Por suerte, sí que hay una manera de conseguir tener dos cuentas diferentes en un mismo teléfono por medio de aplicaciones que nos permiten duplicar la app de WhatsApp que tienes instalada. Además, no importa la marca o fabricante ya que todos los modelos son compatibles. No es necesario tampoco tener un teléfono dual SIM ni conocimientos avanzados de informática para hacerlo. El único problema sería si tienes un iPhone, ya que entonces sería necesario hacerle Jailbreak para conseguir esto.

En el caso de que tengas un teléfono Xiaomi, Honor o Huawei, no será necesario tampoco descargar ninguna aplicación ya que los fabricantes de estos teléfonos incluyen dentro del propio sistema la opción de duplicar aplicaciones. Al final del artículo te explicamos cómo hacerlo, es un método realmente sencillo, aunque las opciones que te ofrece son más limitadas, y en el caso de los teléfonos de Huawei y Honor te permiten duplicar muy pocas apps.

Las 4 mejores aplicaciones para duplicar WhatsApp

Antes de comenzar, te informamos de que las siguientes aplicaciones no sólo sirven para clonar WhatsApp, puedes duplicar prácticamente cualquier aplicación de tu teléfono como puede ser Facebook, Instagram o incluso juegos como Clash Royale. De esta forma podrás tener varias cuentas o varias partidas.

Para verificar el número de teléfono de la nueva cuenta de WhatsApp será necesario cambiar la SIM, tener otro teléfono disponible o usar uno dual SIM. No es necesario que la SIM esté puesta en el teléfono que quieres activar, ya que podrás escribir el código directamente cuando te llegue al otro teléfono. Eso sí, para realizar llamadas o enviar SMS con dos números diferentes seguirás necesitando un teléfono con doble SIM, no puedes duplicar la app de teléfono y tener dos líneas.

App Cloner

Interfaz de App Cloner

Se trata de la aplicación más completa de todas y además es muy sencilla de utilizar: simplemente debemos seleccionar la app, configurar cómo queremos la copia y darle a crear. Pero para duplicar la app de WhatsApp tendrás que comprar la versión de pago por 3,99 euros. No es una cantidad muy elevada, y sin duda merece la pena la inversión, ya que App Cloner te ofrece una gran cantidad de opciones a la hora de clonar una app.

No sólo nos permite personalizar el icono de la app clonada, sino también modificarla internamente como por ejemplo cambiar el color de la interfaz (podremos dejar de color verde el WhatsApp personal y en azul el del trabajo, por ejemplo), escoger si queremos bloquear la app con contraseña y otras muchas más opciones. Las únicas limitaciones de WhatsApp clonado con App Cloner será el no poder enviar mensajes desde la app de Contactos y no poder realizar una copia de seguridad de las conversaciones en Google Drive.

Parallel Space – Multi Cuentas

Interfaz de Parallel Space

A diferencia de App Cloner, se trata de una aplicación gratuita con opción de pagar para desbloquear ciertas funciones. Permite clonar la aplicación de WhatsApp sin necesidad de pagar, pero con menos opciones que App Cloner.

Una de las ventajas de App Cloner era la posibilidad de modificar el icono, la interfaz o incluso ciertos permisos internos de la app. Parallel Space es más simple, ya que nos ofrece acceder a todas las apps clonadas desde la aplicación o la posibilidad de poner en la pantalla de inicio un acceso directo a la app clonada, pero con un icono diferente.

2Face

Interfaz de 2Face

Esta aplicación se diferencia de las demás en un añadido muy interesante: es gratuita y permite acceder a la aplicación original y duplicada directamente desde el centro de notificaciones de nuestro teléfono. 2Face no dispone tampoco un sistema de configuración y personalización tan completo como en App Cloner, pero sí que puede ser útil para algunos usuarios tener en el centro de notificaciones el acceso a sus dos cuentas de WhatsApp.

Si no te interesa esta función, puedes desactivarla y tener sólo un acceso directo para la segunda cuenta de WhatsApp en el escritorio con el resto de apps. Pero lamentablemente, si tienes un teléfono con Android 7.0 Nougat o superior, la app no carga bien las aplicaciones duplicadas y muestra una pantalla negra al intentar abrirlas.

GO Multiple

Interfaz de Go Multiple

Por último, tenemos la alternativa de los desarrolladores del famoso GO Launcher. Se trata también de una app que te permite duplicar WhatsApp y otras aplicaciones de manera gratuita, pero que tiene mucha publicidad y un sistema basado en monedas para desbloquear diferentes funciones.

Podemos conseguir las funciones de pago de la app por canjeando esas monedas que podremos conseguir jugando a diferentes juegos o descargando aplicaciones. El principal problema de GO Multiple es que, sin las funciones de pago desbloqueadas, algunas veces al abrir una app duplicada nos mostrará un anuncio durante 5 segundos.

Su principal ventaja es poder disfrutar de las funciones premium sin pagar gracias a las monedas, pero esto sólo sería interesante para personas a las que les resulte imposible poder comprar una aplicación en la Google Play Store, ya que App Cloner o Parallel Space son alternativas más interesantes.

Caso especial: Teléfonos Huawei y Xiaomi

Si tienes un teléfono Xiaomi, a partir de MIUI 8.0 tendrás disponible esta función, y en el caso de Huawei es a partir de EMUI 5.0. Puedes comprobar la versión de tu sistema operativo desde el menú de configuración general del teléfono en la sección de información.

Duplicar WhatsApp en un teléfono Xiaomi

En el caso de Xiaomi, simplemente debes ir a Configuración > Aplicaciones duales y seleccionar la app que deseas duplicar. Tras un breve proceso te aparecerá un mensaje indicando que tienes la nueva app en la pantalla principal, y ya simplemente debes registrarte en WhatsApp con el número nuevo.

Duplicar WhatsApp en un teléfono Honor o Huawei

Para los teléfonos Huawei o Honor con EMUI, el proceso es muy similar. La única diferencia es que tendremos que buscar en el menú de configuración del teléfono el apartado llamado Aplicación gemela. Una vez dentro nos aparecerán las apps que podremos duplicar, y simplemente tendremos que activar el duplicado de la app que queramos.