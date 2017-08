Una de las principales diferencias entre los dispositivos Android y iOS es que en los dispositivos de Apple, no hay ranura SD ni doble SIM. Esto se traduce en que nunca vas a poder aumentar el almacenamiento y por supuesto, tampoco podrás usar tu iPhone con dos números distintos, lo que constituye un enorme hándicap para muchos de nosotros. Y es que es terriblemente cómodo poder contar con dos tarjetas en un mismo móvil que nos permitan diferenciar, por ejemplo, nuestra línea profesional de la personal.

Sin embargo, sí que hay un pequeño resquicio para poder diferenciar ambos ámbitos de nuestra vida en nuestro iPhone. Por increíble que parezca, puedes tener dos cuentas de WhatsApp en un solo iPhone, eso sí, requerirá que tengas dos números de teléfono para que sea posible. A continuación te demostramos paso a paso cuál es el procedimiento a seguir.

Dos cuentas de WhatsApp en iOS

Antes de nada, algunas premisas: para tener dos WhatsApp en un iPhone no es necesario hacer jailbreak a tu dispositivo, así que tranquilidad porque no vamos a alterar nada de iOS. Además, para hacerlo más sencillo que en otros tutoriales para lo mismo que puedes encontrar en Internet, no vas a necesitar ni cuenta de desarrollador, ni ordenador, ni Cydia Impactor ni cable USB.

De hecho se trata de un proceso bastante sencillo y rápido en el que únicamente requerirás otro número de teléfono para poder operar con dos cuentas de WhatsApp. Básicamente lo que haremos será instalar una app modificada de WhatsApp llamada WhatsApp++. Y tranquilo, porque a diferencia de otras instalaciones que caducan en una semana, esta tiene validez de un año.

Pasos a seguir para instalar WhatsApp++ en iPhone

Desde tu iPhone, accede a TutuApp. ¿Para qué sirve esta web? Básicamente es una plataforma de aplicaciones similar a la App Store, como pueden ser Cydia o Zestia, que ofrecen apps no oficiales entre las que podemos encontrar aplicaciones muy populares pero en su versión "vitaminada", como es el caso de Spotify++, Facebook++ o WhatsApp++, precisamente la que estamos buscando.

Instalación WhatsApp++ 1

Descargaremos TutuApp en versión regular para iOS, que es la gratuita. La versión pro cuesta 12,99 dólares al año. Inmediatamente se iniciará la descarga en nuestro escritorio.

Instalación WhatsApp++ 2

Como se trata de una app no oficial, tendremos que otorgarle permisos para ejecutarse. Vamos, decirle al dispositivo que confiamos en ella. Para eso vamos a Ajustes> General> Gestión de dispositivos y pulsamos sobre "Guangzhou Yingnuo Information". Tendemos que darle a "Confiar".

y pulsamos sobre "Guangzhou Yingnuo Information". Tendemos que darle a "Confiar". Ahora ya podemos acceder a la aplicación TutuApp. Entramos y procedemos a buscar WhatsApp++. Como verás, la apariencia es bastante similar a la App Store y el procedimiento de descarga es exactamente el mismo. Para localizar la app podremos o buscarla en la barra de búsquedas o pulsar sobre ella en la portada, donde probablemente la encontraremos en la sección de "populares". Clicaremos sobre "Download".

Instalación WhatsApp++ 3

En cuestión de segundos, WhatsApp++ se habrá instalado en el dispositivo y estará listo para ser usado. Como ves, no es necesario usar iTunes ni certificados ni nada que dificulte el proceso. Una vez esté operativo, descubrirás que la app es idéntica a la original, salvo por algunos detalles que te explicaremos más adelante.

ni nada que dificulte el proceso. Una vez esté operativo, descubrirás que la app es idéntica a la original, salvo por algunos detalles que te explicaremos más adelante. Como cuando instalas WhatsApp, es momento de darle permisos para acceder a nuestros contactos, cámara, introducir foto y nombre de perfil. Por supuesto, también nos pedirá un número de teléfono . Esta es la clave de toda la explicación.

. Esta es la clave de toda la explicación. Introducimos el número de teléfono que deseemos, en nuestro caso la segunda línea adicional. La app nos enviará un mensaje con un código de seguridad que tendremos que replicar en el casillero para verificar que somos nosotros.

Instalación WhatsApp++ 4

Y ya está, ya tienes dos WhatsApp en un iPhone empleando dos líneas de teléfono. Fácil, ¿verdad?

¿Qué esconde WhatsApp++?

Como hemos comentado anteriormente, la apariencia de WhatsApp++ es una copia exacta a la original, al igual que su funcionamiento. Sin embargo, si miramos más detenidamente descubriremos que esta aplicación es un WhatsApp vitaminado, con más opciones de configuración de las existentes en la app oficial.

Para ello, dentro de la app pulsaremos sobre el engranaje de "configuración" y justo debajo del perfil veremos el menú “WhatsApp++ Settings”, con opciones de configuración que incluyen el color del texto, el envío ilimitado de fotos, personalización del tema y grandes ventajas a la hora de ajustar la privacidad. Como ves, está en inglés, pero no es muy complicado.

Configuración WhatsApp++

Por ejemplo, podremos activar el doble check de verificación de lectura para saber cuándo han leído nuestros mensajes y a la vez desmarcar el doble check para el receptor. Una gran diferencia respecto al original, donde si desmarcamos la opción de lectura, ni ven cuándo lo leemos ni nosotros vemos cuándo nuestros mensajes son leídos.

Algunas desventajas de WhatsApp++

Desgraciadamente, no es oro todo lo que reluce y WhatsApp++ no es una excepción. Habrás visto que se trata de una aplicación no oficial sobre un servicio oficial, que además está en poder del imperio de Mark Zuckerberg. Como tal, antes de dar este paso queremos que conozcas toda la letra pequeña.

Al ser una app instalada de la plataforma TutuApp, si esta sufre cualquier percance, la app dejará de funcionar. No obstante, en cuanto se reestablezca el servicio, podrías repetir el proceso de instalación sin problema.

Con TutuApp, WhatsApp++ dura un año , una gran diferencia respecto a los 7 días de Cydia Impactor empleando un certificado de desarrollador gratuito. Como en el caso anterior, pasado el año puedes reinstalar la app.

, una gran diferencia respecto a los 7 días de Cydia Impactor empleando un certificado de desarrollador gratuito. Como en el caso anterior, pasado el año puedes reinstalar la app. Las notificaciones push no funcionan demasiado bien , vamos, que a veces llegan y a veces no. Así que tendrás que abrir WhatsApp++ de vez en cuando.

, vamos, que a veces llegan y a veces no. Así que tendrás que abrir WhatsApp++ de vez en cuando. Si usas una línea para WhatsApp++ , ya no podrás usar ese número para otro dispositivo. Para que nos entendamos: puedes tener dos WhatsApp en un iPhone porque usas dos cuentas distintas pero no puedes tener una misma línea de teléfono en varios WhatsApp diferentes.

, ya no podrás usar ese número para otro dispositivo. Para que nos entendamos: puedes tener dos WhatsApp en un iPhone porque usas dos cuentas distintas pero no puedes tener una misma línea de teléfono en varios WhatsApp diferentes. Existe el riesgo de que WhatsApp te bloquee como usuario al usar una app que no es oficial.

Así que una vez informado del procedimiento y sus limitaciones, ahora es cosa tuya hacerlo o no. En todo caso, se trata de una herramienta utilísima, fácil y rápida para tener dos WhatsApp en un iPhone.