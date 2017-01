Lucky Patcher es una herramienta con la que podremos hackear (entre comillas) aplicaciones y juegos para Android. Su uso más común es para saltarse la verificación de las aplicaciones premium o para comprar monedas de juego de forma gratuita. Por supuesto no es compatible con todos los juegos o aplicaciones, pero sí con un gran número de ellas. Otra de las funciones más buscadas a la hora de instalar esta aplicación es eliminar la publicidad de las apps que usemos más frecuentemente. Lo hace de una manera muy sencilla: crea un APK con la nueva información y al instalarlo tendremos la aplicación parcheada.

Cómo crackear cualquier app sin ser superusuario

En un principio Lucky Patcher requería root sí o sí, pero ahora no es obligatorio, pues está diseñada de tal manera que las funciones root las hagamos nosotros manualmente. Me explico mejor: si somos root tendremos acceso a ciertas funciones extras, mientras que si no lo somos tendremos que, por ejemplo, desinstalar el APK sin parchear e instalar el nuevo manualmente.

Lo primero que veremos al iniciar la aplicación es un listado de las aplicaciones que tengamos instaladas. Cada aplicación aparecerá en un color diferente. Esta es la leyenda:

Verde: tiene licencia.

Amarillo: aplicación con parche específico.

Azul: contiene anuncios.

Violeta: en la lista de arranque.

Rojo: no se puede parchear o quitar la licencia.

Naranja: aplicación del sistema (tendremos que tener cuidado con estas aplicaciones).

Cómo hackear los juegos o apps compatibles

Parchear juego con LuckyPatcher

Este es quizás el reclamo más grande a la hora de instalar la aplicación: hackear juegos para comprar monedas gratuitas. Con estos doce pasos podremos hacerlo, no nos llevará más de diez minutos (os dejo capturas de pantalla para acompañar el proceso):

Abrir Lucky Patcher y buscar la aplicación a la que queramos quitar los anuncios. Pulsamos sobre Abrir menú de parches. Nos saldrá un recuadro flotante y haremos click sobre Crear APK modificada. Ahora en este otro recuadro flotante tendremos que pulsar sobre APK reconstruida para emulación InApp y LVL. Seleccionamos los tres checkbox en caso de que haya alguno desactivado. Le damos a Reconstruir la aplicación. Si falla algún proceso es normal, mientras estén los tres primeros completos está todo correcto. En el menú inferior encontraremos un botón que pone Reconstruir & Instalar, lo pulsamos. Entramos en la siguiente ruta: Lucky Patcher > Modified > "Nombre de la aplicación que hayamos modificado" y abrimos el APK que haya dentro. Seleccionamos Desinstalar e instalar. Permitimos que la aplicación se desinstale (los datos y sesiones desaparecerán). Ahora nos preguntará si queremos instalar la nueva aplicación. Lo aceptamos.

Si lo hemos hecho todo correctamente la próxima vez que vayamos a jugar a un juego podremos comprar monedas de juego de forma gratuita. Recordad que no funciona con todas las aplicaciones, tendréis que probar.

Cómo eliminar la publicidad de (casi) cualquier aplicación

Eliminar anuncios de Google con Lucky Patcher

Es muy importante saber antes de nada que solamente eliminará los anuncios de Google. Cualquier otro tipo de anuncio no será eliminado. Para realizar el proceso que detallaremos a continuación no hace falta que sea antes de usar la aplicación por primera vez como indica en muchos portales web. Aquí los pasos que debemos seguir:

Abrir Lucky Patcher y buscar la aplicación a la que queramos quitar los anuncios. Pulsamos sobre Abrir menú de parches. Nos saldrá un recuadro flotante y haremos click sobre Crear APK modificada. Ahora en este otro recuadro flotante tendremos que pulsar sobre APK sin anuncios de Google. Nos preguntará qué tipo de parches queremos aplicar; lo dejamos tal cual. Le damos a Reconstruir la aplicación. No importa que algunos de los procesos hayan fallado, es normal. Cuando haya acabado el proceso, nos dirigimos a Reconstruir & Instalar, el botón que está situado en el menú inferior. Entramos en este directorio: Lucky Patcher > Modified > "Nombre de la aplicación que hayamos modificado" y abrimos el APK que nos encontremos dentro.

Escogemos la opción de Desinstalar e Instalar. El sistema nos preguntará si de verdad queremos desinstalar la aplicación. Lo confirmamos (los datos y las sesiones se perderán). Ahora tocará el proceso de instalación. Tendremos, por lo tanto, que dar permiso para que la nueva aplicación se instale.

Con estos sencillos pero largos pasos tendremos la aplicación libre de anuncios. No es un proceso muy difícil pero sí que podemos perdernos si no estamos atentos a lo que estamos haciendo.

Cómo eliminar la certificación

Eliminar certificados de aplicaciones y juegos con LuckyPatcher

No es de las más usadas pero también está ahí. Como ya os adelantamos con LuckyPatcher podremos eliminar el certificado en línea de aciertas aplicaciones, por lo que podremos usar, por ejemplo, aplicaciones premium sin tener que pagar la licencia, con tan solo tener el APK descargado (un buen truco es comprar una aplicación, parchearla y acto seguido devolverla). Aquí los pasos que nos permiten hacer esto:

Abrir Lucky Patcher y buscar la aplicación a la que queramos quitar los anuncios. Pulsamos sobre Abrir menú de parches. Nos saldrá un recuadro flotante y haremos click sobre Crear APK modificada. Ahora en este otro recuadro flotante tendremos que pulsar sobre APK sin Verificación de Licencia. Escogemos la tercera opción, la que pone Otros parches (¡Modo Extremo!). Es el parche que normalmente mejor funciona. Si los dos primeros resultados dan error deberíamos ir probando con otro (es básicamente ensayo y error). Lo mismo que en los otros métodos: ahora nos dirigimos al menú inferior y seleccionamos Reconstruir & Instalar. En el directorio Lucky Patcher > Modified > "Nombre de la aplicación que hayamos modificado" encontraremos el APK modificado, lo abrimos. Escogemos la opción de Desinstalar e Instalar. Desinstalaremos la aplicación simplemente confirmando el mensaje que nos sale. Volvemos a instalar la nueva aplicación parcheada.

La aplicación es muy buena y como vemos también muy completa. Es un poco anticuada pero os aseguro que sigue funcionando de lujo, pues a pesar de que no lo parezca sí que se sigue actualizando, o al menos la parte del código que es importante.