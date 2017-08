El hype vuelve de nuevo para salvar al boxeo. Si hace dos años lo hacía con Mayweather vs Pacquiao, en esta ocasión enfrenta de nuevo a la cabeza más visible del boxeo a nivel mundial, contra el artista marcial mixto masculino más mediático de los últimos años (que, curiosamente, empezaba su carrera como boxeador). Conor McGregor y Floyd Mayweather se verán las caras el próximo 26 de agosto, en un combate muy esperado tanto por fans del boxeo (que detestan a los advenedizos de las MMA), como por fans de las MMA (que llevan años diciendo que el boxeo está muerto).

Las ruedas de la máquina de dinero empezaron a girar el pasado mes de enero, cuando un McGregor que ya sabe qué es ser campeón de los pesos pluma y ligero de la UFC empezaba a hacer campaña para pelear con Floyd Mayweather. No en un combate de artes marciales mixtas, sino en uno de boxeo tradicional.

Fue en el mes de junio cuando Dana White (gran patrón de la UFC) finalmente conseguía que el encuentro se hiciese oficial, algo que el propio Mayweather anunciaba con cierta emoción a través de su cuenta de Twitter.

Floyd "Money" Mayweather vs Conor "The Notorious" McGregor

"Money" Mayweather ha salido del retiro para enfrentarse a "The Notorious" para una nueva versión del "combate del Siglo". Muchos aficionados han calificado este enfrentamiento de "circo", pero eso no ha impedido que tal y como señalan distintos medios internacionales como The Indepentent las entradas para ver la pelea hayan alcanzado precios de 10.000 dólares el asiento.

Quizá precisamente por eso y según se informa en medios como The LA Times, aunque al principio el circo no parecía atraer a muchos espectadores al final la venta de entradas está batiendo récords entre los aficionados al boxeo y las MMA por igual. Cada uno espera que su favorito destroce al otro, así que conviene repasar las características físicas de los dos púgiles para intentar entrever quién tiene más posibilidades de llevarse el gato al agua.

Floyd Mayweather

Grand Rapids, Michigan (EE.UU), 24 de febrero de 1977 (40 años)

Peso: 68 kg

Altura: 1,73 m

Envergadura: 1,83 m

Títulos mundiales: 10

Historial: 47 victorias, 0 derrotas

Conor McGregor

Crumlin, Dublín (Irlanda), 14 de Julio de 1988 (29 años)

Peso: 70 kg

Altura: 1,75 m

Envergadura: 1,88 m

Títulos mundiales: 2

Historial: 21 victorias, 3 derrotas

Dado el historial de Mayweather todo hace suponer que, a pesar de haber salido del retiro especialmente para ganar esta pelea, es posible que el combate se decante a su favor. Sin embargo, McGregor ha demostrado con creces en las MMA que es un boxeador duro, con one-punch-knockout-power y tenaz como un pitbull: no se rendirá hasta no haber acabado con su rival.

Así valoran las casas de apuestas el combate

El combate se celebra en la ciudad de Las Vegas

Desde el principio las casas de apuestas han dado como ganador a Mayweather. En ningún momento se ha considerado la posibilidad de que Conor McGregor, a pesar de su impresionante palmarés dentro de las MMA (mundo dentro del que tampoco le faltan detractores), pueda ganar la pelea.

Mike Tyson dijo que estaba más que claro que "Mayweather lo machacaría" después de que se aceptasen las reglas del boxeo para regir el combate. ¿Por qué? Muy sencillo. En opinión del excampeón de los pesos pesados, que el irlandés no pueda lanzar patadas ni agarrar a su oponente inclina la balanza muy en su contra.

Esto nos ha llevado a la situación que se detalla en medios como Infobae, según la cual una improbable (para los entendidos) victoria de Conor McGregor se pagaría entre 375 y 500 dólares por cada 100 apostados a su favor. Por contra, las apuestas a favor de Floyd Mayweather se cobrarían a 12 y 18 dólares por cada 100 apostados.

En estas tres previsiones coinciden Sportium, Bovada y William Hill, que muestran una igualdad muy similar a la hora de valorar la pelea. La apuesta segura es dar a Mayweather como Ganador del combate, pero quienes se arriesguen y apuesten por The Notorious One, si finalmente consigue el upset, se llevarán una pequeña fortuna.

Cara a cara entre McGregor y Mayweather / Sherdog

Dónde ver el Mayweather vs McGregor en vivo

Una de las preguntas que más han asaltado a los aficionados a lo largo de los últimos meses es dónde ver el combate, ya sea en televisión u online, desde territorio español. Por suerte para nosotros hay plataformas que sí lo ofrecen en nuestro país, gracias a las cuales podremos ver la pelea estelar en directo.

El combate en cuestión se celebrará el próximo sábado 26 de agosto en Las Vegas, epicentro de todo lo que tenga que ver con boxeo y con ese componente circense que acompaña a este encuentro desde que se anunció. En lo que respecta a los horarios, la pelea será la madrugada del 26 al 27 de agosto y las horas variarán en función de la plataforma a través de la cual sigamos el combate.

Dos alternativas para ver el combate desde España

Hay dos plataformas que ofrecen el evento: BeIN Sports y Opensport. BeIN Sports puede contratarse de dos maneras: a través de una operadora telefónica como Movistar, Orange o Vodafone, o puede verse online a través de BeIN Connect. Con este método se paga una suscripción mensual de 9,99 euros mensuales si te interesa algo más que el combate, aunque si sólo quieres ver el Mayweather vs McGregor puedes comprarlo de forma independiente por 12 euros y seguirlo desde sus apps para iOS y Android, o verlo online desde tu PC. La retransmisión comenzará a las 3 de la madrugada (hora española).

beIN SPORTS 5 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

En lo que respecta a Opensport, este servicio para ver eventos deportivos de todo tipo sólo funciona en cualquier dispositivo inteligente con iOS y Android, amén de poder seguirlo online a través de un navegador en un PC. La oferta de Opensport frente a la de BeIN tiene luces y sombras: en primer lugar, sólo podrás comprar la pelea si eres usuario registrado, pero no te preocupes que el primer mes de suscripción es gratuito. Cuando el período de prueba termina, el precio de la suscripción pasa a ser de 9,99 euros al mes.

En segundo lugar Opensport ofrece el cartel completo, con lo que la retransmisión comenzará a las 23:30 (hora española). Quienes se decidan a comprar la pelea a través de esta plataforma pagarán también 12 euros por el evento, pero tendrán a cambio más horas de boxeo en sus pantallas.

Opensport 1.2.4iPhone Descargar Opensport 1.4Android Descargar

Ahora ya sabes qué debes hacer para no perderte la pelea del año. Para bien o para mal, el enfrentamiento entre Mayweather y McGregor va a dejar muchos titulares y todo el mundo va a hablar de ello. No tienes excusa: no puedes perdértelo.

Bloodyelbow