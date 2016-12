You Play Player es una muy buena opción para poder ver canales de televisión tanto gratuitos como de pago (sin pagar, por supuesto) en nuestros teléfonos Android. Pero lo cierto es que no tiene versión para ver en Smart TV. Ya no hablamos de que no tenga aplicación adaptada para ver en cualquier Smart TV del mercado que venga con algún sistema operativo raro como Tizen o WebOS, sino que no funciona en el propio Android TV, el sistema operativo de Google para televisiones inteligentes. Y es que a día de hoy pocas aplicaciones están adaptadas para las televisiones con Android TV.

Por este mismo motivo os traemos en esta ocasión varios métodos para poder usar esta aplicación en una televisión. Somos conscientes de que nos todos los métodos son aptos para todo el público, pero estamos seguros de que más de uno os serán útiles.

Formas de ver You Play Player en una televisión

El requisito indispensable para ver You Play Player común a todos los métodos es tener una televisión o pantalla con HDMI, independientemente de que sea smart TV o no, pues esto último no es necesario. Dos de los métodos que os traemos en este caso sí que requieren televisión inteligente, pero no todos.

Con una Smart TV con Cast

Cast You Player TV

Si tenemos una Smart TV compatible con el uso de Cast o Screen Mirroring podremos fácilmente duplicar la pantalla vía Wi-Fi, además por supuesto de poder reproducir contenido multimedia.

Nos dirigimos a la aplicación de You Play Player. Pulsamos el botón de Cast que se encuentra en el menú superior: el segundo botón empezando por la derecha. Si es la primera vez que usamos esta opción nos saldrá una ventana emergente desde la cual tendremos que seleccionar nuestra Smart TV disponible.

Una vez está activada esta función ponemos a reproducir cualquier canal de la aplicación You Play Tube. Para pausar la reproducción por Wi-Fi simplemente volveremos a clickear sobre el mismo botón de antes y le damos a Dejar de enviar contenido.

Con Chromecast o aparatos similares

Chromecast

Tendremos que repetir los pasos del punto anterior: abrimos la aplicación, le damos al botón de Cast y reproducimos el canal o vídeo que queramos reproducir. Chromecast nos permite hacer lo que hemos hecho en el paso anterior (duplicar el contenido multimedia de nuestro teléfono en el televisor), pero sin necesidad de tener una Smart TV. Digamos que en este paso ofrecemos lo mismo que anteriormente pero sin tener que gastarnos un dinero importante en una televisión inteligente.

Este tipo de aparatos, en cambio, tiene un precio de 40 euros más o menos. Como vemos no es del todo barato pero en comparación con la Smart TV sí que hay mucha diferencia. Lo bueno de la Smart TV es que en un futuro podremos disfrutar mucho más contenido que en un dispositivo como Chromecast. Esta función, por cierto, requiere un puerto HDMI.

Emular Android en un PC conectado por HDMI

MEmu funcionando en Windows

Es la opción más barata: tan solo necesitaremos un ordenador y un cable HDMI, algo que todos tenemos en nuestras casas. Tal y como ya os hemos mostrado, tendremos que:

Instalar You Play Player en nuestro ordenador a través de un emulador. Una vez hayamos instalado You Play Player por medio del APK, tendremos que conectar nuestro ordenador por medio del HDMI a la pantalla o televisión.

La pega de este método (a pesar de que es mucho más barato que los presentados hasta ahora) es que la calidad no es tan buena pues al tratarse de un emulador puede que los vídeos se reproduzcan algo lento, aunque nada importante si configuramos bien la aplicación.

Duplicar la pantalla de nuestro Android en el PC conectado por HDMI

Cable HDMI

Este último método se parece mucho al anterior pero con la diferencia de que en esta ocasión no usamos un emulador de Android sino que emplearemos nuestro propio dispositivo, de modo que la reproducción es más fluida, pues en un emulador no siempre podremos disfrutar de la calidad que sí que tenemos en el smartphone. Aquí tenemos el proceso:

Duplicar la pantalla de nuestro Android en nuestro PC por medio de programas como AirDroid, la mejor app para hacer esta tarea. Para ello tendremos que instalar la aplicación tanto en nuestro ordenador como en nuestro teléfono y abrir la opción, dentro de la versión para ordenador, que nos permite duplicar la pantalla del teléfono en nuestro PC. A su vez, a este ordenador le duplicaríamos la pantalla por medio de HDMI. Es decir, por medio de HDMI conectaremos nuestro PC a la pantalla en la que queramos ver You Play Player.

Los métodos como vemos son variados y además todos muy sencillos de ejecutar. Mi recomendación es hacer Cast directamente a una Smart TV o en Chromecast, pero en el caso de no poseer ninguno de estos dispositivos, cualquiera de las otras modalidades es apta para hacer funcionar You Play Player en nuestra televisión, sea Smart o no.

En el caso de ser Smart TV es obvio que no importa si el sistema operativo que porte sea Android TV, Tizen o WebOS. Algunos métodos son más versátiles que otros pero lo cierto es que todos son muy útiles, pues cada uno de ellos permite poder usar esta aplicación en nuestra televisión.