You TV Player es una aplicación con la que podremos ver canales de televisión o series de forma totalmente gratuita. En el caso de los canales de televisión será, como no, en directo, pero en el caso de las películas o series podremos empezar desde el principio, como si estuviéramos viendo una película que tenemos guardada en local (podremos adelantar y retroceder sin problema). Tenemos desde televisiones gratuitas hasta televisiones de pago (gratis). Mientras he estado haciendo este análisis he estado viendo canales de Canal+ sin pagar un solo euro, para que veáis un ejemplo de los canales que es capaz de reproducir esta aplicación.

El proceso para ver You TV Player en nuestro ordenador es muy sencillo, y si seguimos los pasos uno por uno no nos llevará más de media hora en total para poder estar viendo cualquier canal de televisión de forma gratuita en nuestro ordenador. Incluso podríamos tardar en total menos de 10 minutos si somos ágiles.

¿Qué necesitamos para la instalación?

Por desgracia no podemos ejecutar una aplicación de Android en Windows, y por ende en ningún otro sistema operativo, ni de escritorio ni móvil. Cada uno de los SO usa una tecnología distinta, lo que hace, a priori, que las aplicaciones sean incompatibles para cada uno de ellos. Por lo tanto, lo primero que tendremos que instalar será un programa para emular Android en nuestro ordenador. Personalmente os recomiendo MEmu, pues el emulador más famoso, que es BlueStacks 2, se ha desvirtuado demasiado. En cualquier caso, cualquier emulador es válido.

Capturas de pantalla del emulador de Android MEmu

Una vez tengamos instalado el emulador, tendremos que bajarnos el APK de You TV Player para Android. Lo instalamos, pero recordad que antes de instalarlo tendremos que habilitar la opción para que podamos instalar aplicaciones de fuera de la Play Store, aunque en algunos emuladores esta parte ya viene configurada. Para poder hacer tendremos que ir a Ajustes > Aplicaciones y activar los orígenes desconocidos.

Ahora toca abrir la aplicación y por supuesto crearnos una cuenta de usuario para poder hacer uso de contenido de esta app. Tenemos dos opciones: o bien registrarnos con Facebook o crearnos una cuenta. Yo os recomiendo lo primero pues tan solo con dos clicks tendremos la cuenta creada y además la sesión iniciada. De este modo nos saltaremos el paso de rellenar el formulario, esperar a que nos llegue el correo de verificación e iniciar sesión.

You TV Player funcionando en Windows 8.1

Una vez hayamos completado todos estos pasos, solamente nos queda disfrutar del contenido de esta fantástica aplicación junto a un paquete recién hecho de palomitas, y es que con la cantidad de canales de los que podemos gozar podríamos estar horas y horas delante del ordenador viendo películas, series, documentales o lo que queramos.

¿Qué puedo hacer si se corta o si va lento?

Yo he sufrido en mis propias carnes el hecho de que vaya lento o de que directamente el vídeo se corte. Y me parece increíble pues no tengo una conexión a Internet para nada lenta y el smartphone que uso no es de gama baja o media precisamente (se trata de un Samsung Galaxy S7 Edge), así que no me quiero ni imaginar cómo iría en un emulador en PC, aunque si se configura bien no tendría por qué dar problema alguno.

Paso 1: Abrimos la aplicación y nos dirigimos a Ajustes (ajustes de la aplicación, por supuesto, no del teléfono). Para ello abrimos el menú lateral y pulsamos sobre los tres puntos que encontramos en la esquina superior derecha de este menú. Paso 2: Una vez en el menú de ajustes seleccionamos Frames por segundo (fps) y ponemos como el 24. Paso 3: En tamaño del buffer tendríamos que aumentarlo hasta 99 Paso 4: En Paleta de colores (Pixel Overlay Format) seleccionamos RGB565 (Regular, para terminales antiguos) Paso 5: Deshabilitamos Aceleración por Hardware.

Con esto tendremos la aplicación funcionando en nuestro PC y además optimizado al completo para que vaya lo más fluida posible gracias a la configuración que os hemos proporcionado. La actualización que ralentiza la aplicación llegó hace tan solo unas semanas. Y es que hasta esta última actualización, según los propios usuarios, ha sido un desastre, pues ha hecho que el rendimiento de esta app sea peor, por lo que los canales se pausan a veces incluso teniendo buena conexión a Internet y un buen smartphone.