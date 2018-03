Con la llegada de los lectores de libros electrónicos los aficionados a la literatura vieron ampliadas sus opciones para leer libros. Hoy en día son muchas las personas que leen en un eReader, un PC o incluso el móvil (aunque no sea lo más adecuado), y para hacerlo tú también como es lógico necesitas eBooks: libros en formato digital para estos dispositivos. En primer lugar vamos a repasar diferentes lugares que ofrecen eBooks de forma gratuita. No esperes encontrar los últimos lanzamientos, pero sí una importante biblioteca de obras que por otras razones como el paso del tiempo o la propia voluntad de sus autores han sido liberadas para que cualquiera pueda bajarlas y leerlas gratis.

Descubre cómo bajar eBooks gratis

A continuación te mostramos una selección de sitios donde podrás encontrar los libros electrónicos que estás buscando, sin rascarte el bolsillo y muy importante, respetando siempre los derechos de propiedad intelectual de cada obra, algo fundamental si queremos garantizar la buena salud de la industria cultural.

Cómo descargar eBooks gratis de Amazon

Descarga de libro gratis en Amazon

El gigante del comercio electrónico siempre ha destacado por su parte dedicada a la literatura. Allí se pueden comprar muchísimas obras, pero quizás no sabías que existe una sección dedicada a los libros gratuitos. Lo único que tienes que hacer para acceder a ella es registrarte. Eso sí, debes tener en cuenta que los libros electrónicos en Amazon están en formato AZW y no ePUB, por lo que solo se pueden abrir con un lector Kindle, que son precisamente los lectores que vende Amazon bajo su marca. ¿Qué casualidad verdad? Existen métodos para saltar la protección DRM de esos archivos pero es algo que no deberías hacer. En cualquier caso, si eres usuario de un Kindle, que sepas que en Amazon tienes una colección infinita de títulos gratuitos que podrás leer sin problemas. Si quieres estar además bien informado de los libros gratuitos que se publican aquí prueba la web de Hundred Zero, donde puedes encontrar los últimos aparecidos en la tienda.

Libro gratuito en Kindle Cloud Reader

Para poder bajarte los archivos simplemente tienes que tener una cuenta de Amazon y hacerte con el producto como si se tratara de una compra más. Una vez logueado, encuentra el libro gratuito que quieres y pulsar sobre "Comprar ya en 1-Clic". En ese mismo momento Kindle Cloud Reader enviará una copia a tu dispositivo, aunque también puedes ver el libro inmediatamente en la web.

Amazon compras 14.2.0.100Android Descargar Amazon Móvil 11.4.0iPhone Descargar

Amazon Windows Descargar

Cómo descargar eBooks gratis de Google Play Books

Google Play ofrece muchos libros gratuitos

La gente de Google siempre se ha vanagloriado de su aportación al mundo de la cultura y su digitalización, así que en Google Books pusieron bastante empeño. Entre el enorme catálogo de libros disponibles hay una sección de libros gratuitos que es lo que nos interesa. Son principalmente libros de autores poco conocidos, pero es igualmente buen material que meter en la memoria de tu lector. ¡Ah! Y en formato ePub de toda la vida para que no andes con molestas conversiones. Lo único que necesitas es una cuenta de Google, así que te valdrá la de Gmail, YouTube o similar.

En el caso de estos libros también es muy sencilla su descarga. Cuando los abras por primera vez a través de la plataforma se te añadirán automáticamente al menú "Mis libros" que hay en la parte de la izquierda de la pantalla. Una vez allí si te fijas verás tres puntos verticales junto al título del libro, justo debajo de la imagen. Si pulsas justo ahí despliegas un menú con dos opciones: descargar ePub o descargar PDF.

Descarga de un libro desde Google Play en PDF

En cualquier caso también puedes leer los libros con el navegador en el caso de que uses PC o a través de las app móviles de Google Books, que te permiten leer tanto si tienes Internet como si estás offline.

Google Play Books 4.0.47.184185130Android Descargar Google Play Books 3.1.2iPhone Descargar

Cómo descargar eBooks gratis de La Casa del Libro

Sección de libros gratis de La Casa del Libro

Es una de las tiendas de venta de libros más importantes en España aunque el acceso a los archivos está un poco más limitado por cuestiones de DRM. En su catálogo hay obras físicas pero también en formato digital. Dentro de su sección eBooks para todos encontrarás todo tipo de obras literarias en formato ePub para tu lector. El único requisito es como en los casos anteriores estar registrados, lo que no te llevará más de un par de minutos. ¿Qué esfuerzo es ese cuando puedes tener acceso a miles de horas de lectura gratuita?

La forma de conseguir los libros depende del dispositivo donde quieras leerlos ya que suelen tener DRM. Si eres usuario de una tablet Tagus solo tienes que entrar en la app de Tagus y si tienes un lector de esta marca basta con refrescar la biblioteca, para usar smartphones u otras tablets tendrás que descargar la app de Tagus. En el caso de otros lectores tendrás que descargar Adobe Digital Editions, y si estás en un PC puedes acceder a los libros en el navegador. Para descargarlos tendrás que utilizar de nuevo el programa de Adobe, solo así podrás leerlos sin tener conexión a Internet.

Adobe Digital Editions 4.5.7Windows Descargar Adobe Digital Editions 4.5.6Mac Descargar

Cómo descargar eBooks gratis de Lektu

Portada de ofertas de libros en Lektu

Se trata de una plataforma digital dedicada por completo a la literatura que, seamos francos, no tiene muchos libros y menos gratuitos que es lo que nos interesa, pero que sirve igualmente como fuente para descargar contenido con el que alimentar tu lector y tu curiosidad. Encontrarás todas las obras en castellano, un punto a favor respecto a la competencia.

Descarga de un libro electrónico gratis en Lektu

Para hacerte con los libros primero navega entre todo el catálogo. Cuando encuentres uno pulsa sobre el botón descargar y pasará a tu lista de deseos. Una vez allí tan solo tienes que pulsar sobre los botones disponibles debajo de cada obra en función del formato que quieres.

Cómo descargar eBooks gratis de Proyecto Gutenberg

Portada de Proyecto Gutenberg

Este es uno de los proyectos literarios más importantes que existen en todo el mundo. Nació en 1971 como una plataforma encargada de recopilar y digitalizar todo tipo de obras cuyos derechos de propiedad intelectual han expirado y pueden ponerse libremente a disposición del público. Es posiblemente la base de datos de libros gratuitos más grande del mundo. Existen ahora mismo más de 56000 obras gracias al ingente trabajo del equipo de voluntarios que participan en el proyecto. Existen libros tanto en ePub como en formato de Kindle, aunque también es posible consultar las obras directamente en el navegador. Aquí no se requiere registro alguno. Cuenta con catálogo en español en inglés.

Descarga de un libro desde Proyecto Gutenberg

Hacerte aquí con los libros es tan fácil como navegar por la web, hacer clic en el libro que te interesa y seleccionar el formato. Puedes descargar el archivo o bien enviarlo a cualquiera de los servicios de almacenamiento integrados con los que trabajan si tienes cuenta en alguno de ellos: Google Drive, Dropbox o OneDrive.

Cómo descargar eBooks gratis de la Biblioteca Nacional Digital

Portada de la Biblioteca Digital Hispánica

Entre las tareas que realiza la Biblioteca Nacional está la de digitalizar libros, que posteriormente ofrecen en descarga gratuita a todos los usuarios. A través de la Biblioteca Digital Hispánica están disponibles desde hace no mucho tiempo más de 100 obras en formato ePub. Encontrarás literatura clásica del siglo XIX y XX, con nombres como Valle-Inclán, Lorca, Alarcón, Valera, Carolina Coronado... Todo obras de dominio público. El trabajo realizado no ha sido moco de pavo, pues aparte de un sistema OCR de reconocimiento se ha realizado una revisión posterior para arreglar los posibles fallos del sistema. La idea es progresivamente ir incrementando la colección con lecturas de todos los campos.

Descarga de un libro ePub desde la Bilblioteca Nacional Digital

Para descargar los títulos primero tendrás que dar con ellos navegando por la web. Hay una sección específica para libros en formato ePub. Accede a ella y verás el listado de todas las obras disponibles, cada una de ellas cuenta con un botón para descargar el libro en este formato. En el caso de otras obras también se pueden descargar, pero en formato PDF y una vez abierto en el navegador directamente.