Cuando llega el viernes por la tarde y preparas la alineación para la jornada del fin de semana, siempre aspiras a alinear a once jugadores que vayan a marcar un hat trick cada uno y llevarse las tres picas del cronista de turno. A medida que avanza la jornada, tus ambiciones van disminuyendo, ya ni siquiera sueñas con que tus jugadores goleen, sino que simplemente salgan de titular y hagan un partido decente. Y después de los primeros disgustos en forma de negativos, ya te conformas con que salgan del banquillo y que jueguen 10 minutos de calidad para ganarse una pica en la crónica del Diario As. Pero, ¿cómo puede ser?, ¿mi jugador ni siquiera va convocado? Y ese es el momento en el que te pillas un cabreo de tres pares de narices por haber alineado no a uno, sino a dos tíos que no juegan esta jornada.

Poner a un jugador en la alineación, ver cómo no juega ni un solo minuto y resignarse a que no puntúe es una de las peores pesadillas de cualquier usuario de Comunio, especialmente si era una situación perfectamente evitable con simplemente haber seguido un poco la actualidad futbolera para saber que estaba lesionado o sancionado. Son situaciones eludibles en el caso de futbolistas pertenecientes a los grandes ya que es inevitable estar informados sobre si Messi, Cristiano o Griezmann están renqueantes; nos meten hasta en la sopa sus nuevas adquisiciones automovilísticas y sus cambios de look, como para no enterarse de cuando se lesionan. El problema viene cuando nuestra plantilla está plagada de jugadores del Leganés, Alavés, Osasuna o Sporting. En ese caso, recurrir a Marca o Deportes Cuatro no sirve para nada; son equipos prácticamente invisibles para estos medios a menos que jueguen contra un Madrid o un Barça.

¿Dónde mirar qué jugadores están lesionados y sancionados en Comunio?

¿Entonces qué? ¿Cómo y dónde me mantengo informado sobre jugadores lesionados o sancionados para el Comunio y evito hacer el ridículo alineando a un jugador con rotura de ligamentos, una pubalgia crónica o que cumple ciclo de amonestaciones? Pues tendrás que seguir estos consejos para mantenerte al día sobre el estado físico y las medidas disciplinarias aplicadas a tus jugadores.

El Twitter oficial de cada equipo

Obviamente el mejor sitio donde encontrar información de primera mano sobre el estado físico de los jugadores es su propio equipo. Aunque no todos los clubs actualizan sus páginas web con la frecuencia que debieran, sus redes sociales sí con son ejemplo de inmediatez para estar enterados de todo lo que pasa en la primera plantilla. Así que nada mejor que seguir el Twitter de los 20 equipos de La Liga Santander para saber la última hora sobre sus jugadores lesionados.

Lamentablemente, vivimos una época de cierto oscurantismo en torno a las lesiones de los jugadores. Parece que los clubes quieren ocultar al máximo la información sobre el estado físico de los jugadores y los servicios médicos oficiales no quieren pillarse los dedos hablando sobre períodos de baja y tiempos de recuperación sin haber realizado pruebas exhaustivas. Y aun así suelen dar estimaciones muy pesimistas por si acaso: ya sabes, siempre es bueno que un jugador reaparezca antes de tiempo, pero les caen palos a los médicos si el tiempo de baja se prolonga más allá de lo estimado. Por lo tanto, aunque sea una buena manera de saber qué jugadores no van a ser de la partida, tampoco te puedes fiar al 100%.

La web oficial de la RFEF

Si el Twitter oficial de cada equipo es la forma más rápida de conocer la situación de los lesionados de los equipos de primera división, la web de la Real Federación Española de Fútbol, encargada de dictar las sanciones impuestas a los futbolistas pertenecientes a clubes de La Liga Santander es el mejor lugar para enterarse de qué jugadores deben cumplir sanción en la próxima jornada, ya sea por expulsión por doble amarilla, roja directa, acumulación de amonestaciones o cualquier otra medida disciplinaria tomada por sus Comités.

Web oficial de la RFEF con las resoluciones sobre jugadores sancionados

En el apartado de Sanciones de su web, podemos encontrar un listado de los acuerdos y las resoluciones dictadas por los Comités de Competición y Apelación sobre los jugadores que deben cumplir sanción, todas ellas enlazadas al texto oficial en PDF por si queremos meternos en detalles más técnicos. Así, no sólo nos enteraremos de si un jugador ha sido sancionado con un número determinado de encuentros sin jugar, pero también si su club ha logrado recurrir exitosamente el castigo. Una buena solución, aunque algo farragosa, para no alinear a jugadores suspendidos.

FútbolFantasy tiene la solución para todo

Si hasta ahora te hemos presentado dos recursos con los que saber qué jugadores están lesionados y sancionados respectivamente, FútbolFantasy, que ya hemos bautizado como la Biblia del Comunio en anteriores publicaciones, te ofrece toda esa información en un único lugar y perfectamente actualizada.

En primer lugar, en su sección de Noticias con información de toda índole nos encontraremos con artículos identificados con una cruz roja que nos informan sobre las lesiones sufridas por cualquier jugador de Primera. Y cuando decimos cualquier futbolista es realmente cualquiera: esto no es como los periódicos que sólo informan del Barça o del Madrid, sino que nos ofrece información sobre el estado físico de todos los equips, desde el Alavés hasta el Villarreal.

Pero además, cuenta con una sección dedicada exclusivamente a los lesionados con información detallada sobre la enfermedad o dolencia de cada futbolista, un enlace a la noticia que anuncia la lesión e incluso clasificando cada caso con un código de colores según vayan a ser baja segura para el siguiente encuentro (cruz roja), su participación está en duda (cruz amarilla) o si estarán recuperados para la próxima jornada de Comunio (cruz verde).

Apartado de jugadores lesionados de FútbolFantasy

Por supuesto, también cuenta con una sección para saber qué jugador están sancionados para las jornadas venideras que se actualiza inmediatamente con cada nueva resolución de los Comités de Competición y Apelación de la RFEF para que no tengas que estar buceando entre sus acuerdos llenos de tecnicismos y términos legales. Por si esto fuera poco, también nos muestra qué jugadores están apercibidos de suspensión, algo muy útil para el Comunio, ya que a nadie le hace gracia pagar una millonada por un jugador que ya acumula cuatro tarjetas amarillas y se encuentra al borde de la suspensión.

Dicho todo lo anterior y ya con toda la información a tu disposición, en determinadas situaciones incluso quizás te convenga alinear a un jugador lesionado o sancionado en tu equipo si las alternativas son del estilo de Pezzella, Medjani, Angban o Jonas Martín, jugadores abonados al -2. Así te aseguras no sacar una puntuación negativa, pero por lo menos que sea con conocimiento de causa y no por ignorancia.