Es inevitable hablar de Mega sin hablar de Megaupload ni de Kim Dotcom. Para quienes no lo recuerden o no sepan muy bien quién es este señor, o por qué es importante para la comunidad de Internet, tenemos que remontarnos unos años atrás en el tiempo. El 20 de diciembre de 2012 saltaba la noticia en todos los medios: el cyberlocker Megaupload era clausurado por el FBI. Kim Dotcom, un alemán residente en Nueva Zelanda y fundador del servicio, se enfrentaba a hasta 50 años de prisión. A partir de aquí comenzaría una batalla legal que a día de hoy aún no se ha resuelto.

La respuesta de Dotcom a todo esto fue fundar un nuevo servicio: Mega. Mega funcionaba como un disco duro en la nube, al estilo de Google Drive o Dropbox, con 50 GB de almacenamiento gratuito para los usuarios base y extensibles a partir de una pequeña cantidad. Pasó el tiempo y el alemán fue destituido como director del nuevo servicio, pero eso no impidió que se convirtiese de nuevo en una referencia a la hora de descargar archivos de Internet.

En cualquier caso y según podemos leer en su cuenta de Twitter, Dotcom se preparaba el pasado verano para lanzar Megaupload 2.0:

To be clear, the new Megaupload is a fresh development. We are not using any legacy code. It's all brand new based on the latest technology.