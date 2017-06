Es bastante probable que ahora mismo estés leyendo este artículo desde uno de tus dispositivos conectado a la red Wifi de tu casa. También es muy probable que dicha red mantenga la misma configuración que te puso el técnico de tu operadora cuando te hizo la instalación, seguramente incluso tienes aún la contraseña que venía por defecto en la pegatina detrás del router. Pensarás que no hay problema alguno en no haber tocado nada de esto, ya que, al fin y al cabo, los técnicos son los que entienden y saben cómo configurarte correctamente todo para que puedas disfrutar de tu conexión de la mejor manera posible. En parte es cierto, pero por desgracia esto no significa que sea lo más recomendable de cara a la seguridad de nuestra red.

Si has llegado aquí es porque sospechas de que te pueden estar robando tu conexión Wifi o porque quieres asegurarte de que nadie se está conectando a tu red y de cómo tener una red segura. En este artículo vamos a tratar de ayudarte y solventar tus dudas.

Los peligros de que te roben el Wifi

Esta es la pregunta que deberíamos hacernos todos desde un principio. Seguramente, pensarás que lo peor que puede pasarte si alguien te roba la conexión es que navegues más despacio por estar dando red a otros dispositivos, lo cual es molesto, no lo niego, pero siento decirte que puede ser más peligroso de lo que puedas pensar.

Cada vez que te conectas a una red Wifi puedes ser víctima de hackers que traten de acceder a la información de tu dispositivo por medio de dicha conexión. Obviamente, esto depende también de la seguridad de la red, pero pocas cosas hay que sean imposibles de hackear, y un Wifi particular no es una de ellas. Habrás escuchado hablar de los peligros de conectarse a una red Wifi abierta pública, ya que este es uno de los métodos más sencillos de conseguir acceder a las contraseñas, mensajes y prácticamente cualquier tipo de información de los usuarios que se conecten a la red que ha podido crear un hacker.

Otro de los motivos por los que pueden tener interés en robarte la contraseña y conectarse a tu red sería para cometer algún delito online. De esta forma, conseguirían (en parte) falsear un posible rastreo de su actividad delictiva y buscarte problemas a ti por algo que no has hecho.

Cómo saber rápidamente si alguien está conectado a tu red

Existe un método muy rudimentario y que puede servir para saber de una manera sencilla y rápida si alguien usa nuestra red sin nuestro permiso. Quiero dejar claro que no es un método 100% eficaz y que por lo tanto lo ideal sería utilizar alguno de los métodos que comentaremos más adelante. Consiste simplemente en desconectar todos tus dispositivos, absolutamente todos. Cuando ningún equipo esté conectado a Internet, la luz del WLAN no debería parpadear ya que no se está enviando ni recibiendo paquetes de datos. Obviamente, esto requiere que la persona que se está conectando a tu red esté justo en ese momento conectada. Es por esto por lo que no es un método muy preciso ni del todo adecuado al que recurrir.

A partir de aquí hay una amplia variedad de aplicaciones que pueden servirnos para averiguar si algún dispositivo que no es nuestro se conecta a nuestra red. Tenemos para todo tipo de sistemas operativos. Pero estos programas sólo te servirán para saber quién se conecta a tu red en ese preciso momento, no anteriormente.

Windows: Wireshark es de los más completos, además incluye multitud de funciones extra, también tenemos como alternativas: Wireless Network Watcher, Microsoft Network Monitor o Angry IP Scanner.

Wireshark es de los más completos, además incluye multitud de funciones extra, también tenemos como alternativas: Wireless Network Watcher, Microsoft Network Monitor o Angry IP Scanner. MacOS: Wireshark o Angry IP Scanner.

Wireshark o Angry IP Scanner. Linux: Volvemos a tener como mejores opciones Wireshark y Angry IP Scanner.

Volvemos a tener como mejores opciones Wireshark y Angry IP Scanner. Android: Podremos usar Fing, Network Discovery y Net Scan.

Podremos usar Fing, Network Discovery y Net Scan. iOS: Si tenemos un iPhone o un iPad usaremos Fing, IP Network Scanner o iNet.

Aplicación de Fing en la Google Play Store

Estas aplicaciones nos mostrarán la dirección IP y MAC de los dispositivos que estén conectados en nuestra red. En el caso de que aparezcan muchos dispositivos conectados a la vez y no sepas diferenciarlos, puedes probar a desconectar todos e ir conectándolos uno a uno para identificarlos.

Cómo utilizar Angry IP Scanner en Windows, macOS y Linux

Vamos a explicar brevemente cómo usar algunas de las herramientas que os hemos sugerido. Como hemos dicho, Wireshark es una de las opciones más completas, pero también de las más complejas. Vamos a explicar el funcionamiento básico de Angry IP Scanner a la hora de reconocer qué equipos están conectados a nuestra red. Antes de nada, os aviso de que en el caso de que seas una persona sin muchos conocimientos de informática, te recomendaría probar directamente una aplicación como Fing para Android o iOS, ya que suelen ser mucho más sencillas de utilizar.

Tras instalar Angry IP Scanner nos mostrará varios avisos explicando algunos términos y representaciones que hace el programa, como por ejemplo la terminología. Una vez terminado este paso previo, pulsaremos en "Comenzar" para iniciar el escaneo de la red.

Equipos conectados a mi red WiFi

Cuando haya terminado, si hacemos click sobre la columna "Ping" aparecerán en la parte superior todos los equipos que están conectados en el momento que se realizó el escaneo. Pero se nos mostrará sólo la dirección IP de cada equipo. Los equipos con IP acabada en .1 y .255 son del router, en mi caso ocupa el .254 porque no está correctamente configurado, el resto son equipos conectados.

Cómo utilizar Fing en Android y iOS

Aquí nos encontramos con una interfaz mucho más amigable y sencilla, aunque obviamente, se pueden hacer menos cosas que con un programa como Wireshark. Pero si simplemente queremos comprobar en un determinado momento que sólo nosotros y nuestros dispositivos están conectados a nuestra red, es la mejor opción y la más cómoda de utilizar.

Tras instalarlo, nos hará un escaneo de nuestra red y nos mostrará todos los equipos conectados. Como he dicho en el caso de Angry IP Scanner, las IPs que terminan en .1 y .255 pertenecen al router (en mi caso el router no está bien configurado y por eso se queda en .254).

Activar el reconocimiento de dispositivos en Fing

Al iniciar Fing nos podría aparecer un aviso preguntando si queremos activar el reconocimiento de dispositivos, si decimos que sí aparecerá el nombre con más detalle del dispositivo que tiene asociada esa dirección IP. Si no te ha aparecido el mensaje, lo podrás activar desde el menú de configuración de la app.

Cómo saber quién ha entrado a nuestra red

Tanto si observamos las luces del router como si utilizamos una aplicación o programa para nuestro dispositivo, nos encontramos con la limitación de que sólo vemos los equipos que están conectados en ese momento. Por lo tanto, si nuestro vecino aprovecha para poner de madrugada su PC descargando películas en calidad Blu-ray, es complicado que podamos pillarle. Pero por suerte tenemos métodos para conseguir detectarlo y que no vuelva a robar nuestra red Wifi.

Para ello tendremos que acceder al panel de configuración del router, abriremos el navegador de Internet y escribiremos su dirección IP, la cual suele ser 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Al introducir esto en la barra de búsqueda del navegador, se nos debería mostrar una web que nos pide el usuario y contraseña para el router. El técnico que os instaló el router debería haberos dado estos datos, si no, podéis buscar la contraseña de acceso al router en Internet.

Equipos conectados a una red WiFi

Una vez dentro del panel de configuración de nuestro router podremos consultar la lista de direcciones IP y MAC de los dispositivos que se han conectado, basta con comparar esos datos con las direcciones de nuestros dispositivos. Tened en cuenta si recientemente habéis tenido la visita de algún amigo y le habéis compartido la contraseña de vuestro Wifi.

Qué hacer si me roban Wifi

En el caso de que hayamos descubierto o tengamos sospechas más que considerables de que un vecino o alguien se está conectando a nuestra red Wifi sin nuestro permiso, hay varias medidas que podemos tomar para tratar de evitar que esta persona siga accediendo a nuestra red. Digo tratar de evitar porque realmente es imposible impedir que alguien con gran conocimiento del tema y herramientas pueda acceder. Por suerte, podemos dificultarle tanto el proceso que desista y prefiera ir a por otras redes que tengan menos seguridad.

La primera medida a tomar es cambiar la contraseña de la red. Esto es muy importante hacerlo si nunca has cambiado la clave que venía por defecto, ya que no es difícil sacar las claves que vienen con los routers con diferentes herramientas que podemos encontrar en internet. La contraseña se cambia desde la web del router a la que accedes al introducir la dirección IP 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Desde aquí también podría ser recomendable cambiar el nombre de la red Wifi, técnicamente conocido como SSID.

Elección del tipo de cifrado WPA2 para el router

Muy importante asegurarnos de que nuestras conexiones usen un cifrado del tipo WPA2-PSK2 si nuestro router lo soporta y es recomendable usar una contraseña que use cifrado AES. Evitar por completo usar el cifrado WEP que es un protocolo ya obsoleto y muy fácil de romper. Es posible que después de esto haya que cambiar la configuración de seguridad de nuestros dispositivos, pero por lo general no debería darnos problemas.

si nuestro router lo soporta y es recomendable usar una contraseña que use cifrado AES. Evitar por completo usar el cifrado WEP que es un protocolo ya obsoleto y muy fácil de romper. Es posible que después de esto haya que cambiar la configuración de seguridad de nuestros dispositivos, pero por lo general no debería darnos problemas. Por último, podemos dificultar aún más el acceso a nuestra red activando un filtro de conexiones por la dirección MAC (el identificador único de cada dispositivo conectado), de forma que sólo permitamos que se conecten a la red nuestros equipos. Aunque esto puede ser más una molestia que una solución si viene algún amigo a casa y nos pide acceso a nuestra red.

Por desgracia la seguridad completa no existe, por lo que siempre habrá una forma de saltarse cualquier medida de seguridad que tratemos de imponer. Pero al menos vamos a conseguir que los hackers prefieran entrar al Wifi de otro vecino antes que al nuestro, ya que hemos hecho bien los deberes y se lo hemos puesto realmente difícil.