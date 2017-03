Grand Theft Auto: San Andreas nos traslada al centro del crimen en Estados Unidos, a comienzos de los 90, exactamente a 1992, año de grandes disturbios y del máximo auge de las bandas latinas. En medio de este problemático entorno se desarrolla este videojuego. Como sabrás, Carl Johnson es el protagonista, y vuelve a la ciudad de Los Santos para asistir al funeral de su madre, que ha sido asesinada a tiros. En su regreso a su antiguo vecindario, unos policías corruptos le buscan por homicidio e incluso quieren que trabaje como 'chivato'. CJ se verá forzado a emprender un viaje que le llevará a través del estado de San Andreas, para así salvar a su familia y recuperar el control de las calles.

En este juego, lanzado originalmente para PC, Playstation y Xbox a mediados de los 2000, y posteriormente portado a Android, en formato APK, e iOS, podrás explorar el mundo abierto de San Andreas, una imaginaria metrópoli ambientada a principios de los noventa. Juega con total libertad en sus más de 70 horas sobre un extenso mapa, con gráficos remasterizados y controles de cámara. La banda sonora mantiene el alto nivel de todas las entregas de la saga pero aumenta la dificultad de las misiones. En GTA San Andreas podrás disparar en tercera persona, conducir y realizar misiones en un mundo abierto. ¿Quieres ser el dueño de la ciudad? Con esta guía completa podrás descubrir todos los trucos que necesitas para sobrevivir en la ciudad del crimen.

¿Cómo introducir trucos en GTA San Andreas?

Conviértete en un líder para tu banda

Introducir los trucos en el juego es muy fácil. No hace falta pausarlo, ni acceder a ningún menú oculto, ni darle a ninguna tecla especial. Basta con que escribas durante el juego cualquiera de las secuencias de letras que te mostramos a continuación. Desactivarlos es igual de sencillo, sólo tienes que reescribirlos.

No obstante, hay algunos que no pueden ser desactivados, por lo que te recomendamos no grabar partida después de usarlos. ¿Por qué? Hay algunos trucos que no se pueden revertir, por ejemplo el truco del modo adrenalina. Para evitar perder todos los cambios, podréis guardarla antes de introducir el truco. Muy importante también es no guardar la partida después de hacer el truco, porque si la guardamos perderemos todo. Lo mejor es que si queréis guardar que sea siempre sobre otra partida. Los trucos básicos son los siguientes:

Trucos básicos

HESOYAM : Dinero infinito.

: Dinero infinito. CVWKXAM : Oxígeno ilimitado. No te cansarás al correr.

: Oxígeno ilimitado. No te cansarás al correr. SPEEDFREAK : Todos los coches con nitro.

: Todos los coches con nitro. MUNASEF : Activarás el modo adrenalina.

: Activarás el modo adrenalina. SNAEB : Para reducir al mínimo el nivel de búsqueda policial. Te podrás quitar las estrellas.

: Para reducir al mínimo el nivel de búsqueda policial. Te podrás quitar las estrellas. MROEMZH : Todas las calles se llenan de bandas.

: Salud y armadura al tope. FOOOXFT : Toda la gente irá armada.

: Toda la gente irá armada. CPKTNWT : Los coches explotarán.

: Los coches explotarán. FULLCLIP : Munición infinita.

: Munición infinita. BAGUVIX : Inmortal.

: Las bandas se encuentran en todos lados. YLTEICZ : Conductores agresivos.

: Conductores agresivos. LLQPFBN : El tráfico se vuelve rosa.

: El tráfico se vuelve rosa. IOWDLAC : El tráfico se vuelve negro.

: El tráfico se vuelve negro. BGLUAWML : Los peatones te atacan.

: Los peatones te atacan. BLUESUEDESHOES : Elvis es el rey y por eso está en todas partes.

: Elvis es el rey y por eso está en todas partes. XICWMD : Para tener un coche indestructible.

: Para tener un coche indestructible. SZCMAWO : Suicidarse.

: Suicidarse. BRINGITON : Tu nivel de búsqueda aumentará al máximo.

: Tu nivel de búsqueda aumentará al máximo. YLTEICZ : Conducción totalmente agresiva.

: Conducción totalmente agresiva. NATURALTALENT : Conducción sin fallos.

: Conducción sin fallos. SPEEDITUP: El juego avanzará más rápido.

El juego avanzará más rápido. SLOWITDOWN : El juego avanzará en cámara lenta.

: El juego avanzará en cámara lenta. AIYPWZQP : Tírate con paracaídas.

: Tírate con paracaídas. BTCDBCB : El protagonista se vuelve gordo.

: El protagonista se vuelve gordo. BUFFMEUP : CJ se pondrá fuerte.

: CJ se pondrá fuerte. PLEASANTLYWARM : Tiempo soleado.

: Tiempo soleado. ALNSFMZO : Tiempo nublado.

: Tiempo nublado. AUIFRVQS : Día lluvioso.

: Día lluvioso. CFVFGMJ : Día nublado.

: Día nublado. NIGHTPROWLER : Siempre es medianoche.

: Siempre es medianoche. MGHXYRM : Tormenta.

: Tormenta. CWJXUOC : Una tormenta de arena en la ciudad.

: Una tormenta de arena en la ciudad. WORSHIPME : Máximo respeto.

: Máximo respeto. HELLOLADIES : Máxima atracción de las mujeres.

: Máxima atracción de las mujeres. KANGAROO : Grandes saltos.

: Grandes saltos. EHIBXQS : Tu atractivo sexual está al máximo.

: Tu atractivo sexual está al máximo. AFPHULTL : Eres un ninja.

: Eres un ninja. CAINEMVHZC : Salud infinita, excepto por las explosiones y las caídas.

: Salud infinita, excepto por las explosiones y las caídas. BAGOWPG : Un cazarrecompensas te busca.

: Un cazarrecompensas te busca. AEDUWNV : Nunca tienes hambre.

: Nunca tienes hambre. STATEOFEMERGENCY: Modo caos.

Modo caos. CIKGCGX : Habrá fiesta en la playa.

: Habrá fiesta en la playa. IAVENJQ : Puñetazos mortales.

: Puñetazos mortales. RIPAZHA : Todos los coches volarán.

: Todos los coches volarán. FLYINGFISH : Los barcos volarán.

: Los barcos volarán. AKJJYGLC : Para tener un quad.

: Para tener un quad. MOMHRER: Para tener un tanque.

Haz que todos te respeten

Trucos para coches y autos, motos, aviones y mucho más

AIWPRTON : Tanque.

: Tanque. CQZIJMB : Bloodring Banger.

: Bloodring Banger. QNTDMH : Rancher.

: Rancher. PDNEJOH : Un coche de carreras.

: Un coche de carreras. KRIJEBR : Una limusina.

: Una limusina. UBHYZHQ : El camión de la basura.

: El camión de la basura. RZHSUEW : El carrito de gold.

: El carrito de gold. JUMPJET : Un Hydra.

: Un Hydra. OHDUDE : Un Hunter.

: Un Hunter. YECGAA : Un jetpack.

: Un jetpack. OHDUDE : Un helicóptero de guerra.

: Un helicóptero de guerra. EEGCYXT : Un Dozer (excavadora).

: Un Dozer (excavadora). ITSALLBULL : Un Bulldozer.

: Un Bulldozer. AGBDLCID : Un Monster Truck.

: Un Monster Truck. AQTBCODX : Un coche fúnebre.

: Un coche fúnebre. URKQSRK : Un avión de acrobacias

: Un avión de acrobacias CELEBRITYSTATUS : Un coche de lujo.

: Un coche de lujo. KGGGDKP : Conseguir un Vortex Hovercraft.

: Conseguir un Vortex Hovercraft. CPKTNWT : Todos los coches explotan.

: Todos los coches explotan. XICWMD : El coche se vuelve invisible.

: El coche se vuelve invisible. PGGOMOY : La conducción perfecta.

: La conducción perfecta. RIPAZHA : Los coches vuelan.

: Los coches vuelan. JHJOECW : El coche da pequeños saltos

: El coche da pequeños saltos VKYPQCF : Los taxis tienen nitro.

: Los taxis tienen nitro. THGLOJ : Menos tráfico.

: Menos tráfico. NATURALTALENT : los estados de los vehículos al 100%.

: los estados de los vehículos al 100%. CJPHONEHOME: El coche da saltos muy grandes.

Intenta que no te persiga la policía

Trucos para armas

LXGIWYL : Armas del tipo 1 (AK-47, bate de Béisbol, spray, manopla, 9mm, escopeta, micro SMG, rifle, pistola de bengalas y cóctel molotov).

: Armas del tipo 1 (AK-47, bate de Béisbol, spray, manopla, 9mm, escopeta, micro SMG, rifle, pistola de bengalas y cóctel molotov). KJKSZPJ : Armas del tipo 2 (Desert Eagle, cuchillo, escopeta recortada, Tec 9, fusil M4, rifle de francotirador/sniper, granadas, extintor y el lanzallamas.

: Armas del tipo 2 (Desert Eagle, cuchillo, escopeta recortada, Tec 9, fusil M4, rifle de francotirador/sniper, granadas, extintor y el lanzallamas. UZUMYMW : Armas del tipo 3: (Motosierra, Stinger, pistola con silenciador, escopeta avanzada, y el paquete explosivo C4.

: Armas del tipo 3: (Motosierra, Stinger, pistola con silenciador, escopeta avanzada, y el paquete explosivo C4. OUIQDMW : Apuntar automáticamente con las armas mientras conduces.

: Apuntar automáticamente con las armas mientras conduces. WANRLTW o FULLCLIP : Obtener Munición infinita.

: Obtener Munición infinita. NCSGDAG : Un asesino profesional con todas las armas necesarias.

: Un asesino profesional con todas las armas necesarias. ROCKETMAYHEM: Consigue misiles por reclutar a alguien.

Todos los trucos están disponibles para este juego que marcó un antes y un después en la saga GTA. Recuerda que los trucos no se pueden guardar, hay que introducir los códigos manualmente en cada partida y no se pueden usar durante las misiones. Además se desactivarán los trofeos de la partida guardada si utilizas estas 'trampas', así que te aconsejamos que guardes la partida antes de usarlos.