Hello Neighbor es un juego en fase de desarrollo que cada día se vuelve más famoso. Trata la historia de un personaje, el que manejamos nosotros, que se muda a una casa. Nada más llegar comprobará que su vecino es un auténtico loco: cadáveres, maniquíes por toda la casa y un sinfín de cosas más. Tendréis que entrar en su guarida y rebuscar todo para encontrar sus secretos ocultos. Pero cuidado no te pille, porque si lo hace se habrá acabado tu aventura. Tendrás que volver a tu casa y comenzar de nuevo. Si te acercas a su casa y te ve comenzará a tirarte de todo (incluidas trampas para animales).

Lo primero, ¿cómo se juega a Hello Neighbor?

Antes de comenzar con los trucos me gustaría mostraros los controles. El juego es muy sencillo pero nada intuitivo. Hay un tutorial, sí, pero es muy lento y tendréis que estar investigando por vuestra cuenta, por lo que perderéis tiempo de juego. Hay varias teclas clave:

W: como en todo juego, la "W" corresponde al botón de correr.

S: para ir hacia detrás tendrás que pulsar esta tecla.

A: para ir hacia la izquierda.

D: para ir hacia la derecha.

E: para accionar cosas, como puertas o botones.

F: para coger cosas.

Botón derecho del ratón: para soltar cosas que tengamos en la mano.

Hay algunos controles más, pero nada importante. Con esto seréis unos pro jugando a Hello Neighbor. De todas formas, en el tutorial está todo muy clarito y siguiendo los pasos conseguiréis adaptaros a los controles. Por supuesto luego están las típicas acciones como por ejemplo saltar con el espaciador, pero eso sí que no necesita explicación.

Cómo volar

No volaremos exactamente, pues no tendremos movimiento libre, pero sí que podremos subir cuanto queramos en el aire. Lo podemos hacer fácilmente con un cubo de basura que encontraremos en frente de la casa. Simplemente lo lleváis a donde queráis, lo ponéis en el suelo y os subís encima. Si saltáis sobre el cubo de basura ya estaréis volando.

Tiene sus limitaciones, y es que como os avancé antes, solamente podréis moveros de forma vertical, no horizontal, y únicamente en una dirección. Es decir, no podréis ni bajar ni moveros hacia ningún lado, tan solo subir y subir. Hay una opción para poder movernos, pero es muy difícil conseguirlo. Si lo logramos, eso sí, conseguiremos llegar hasta el tercer piso (inaccesible). Para ello tendremos que subir todo lo alto que podamos y cuando consideremos que estamos lo suficiente arriba, cogemos el cubo y tratamos de entrar en el piso del patio, o en su defecto en el tejado.

Cómo matar al tiburón

Si subimos por las escaleras que hay a la derecha cuando entramos, ni se os ocurra entrar en el agua, porque puede que la primera vez vayáis tan rápido que ni veáis el tiburón. Si entráis en el agua corred por vuestra vida, pues no duraréis mucho. Gracias a los desarrolladores de este juego, podemos hacer que el tiburón deje de tocarnos las narices. Tenéis que ir al baño para deshabilitar la caldera. De este modo, el agua se congelará y el tiburón quedará atrapado (que no os de pena, él os comería).

Agua con el tiburón congelado

El baño está cruzando la cocina (la veréis nada más entrar a la casa). Saliendo por la cocina encontraremos un pasillo, tendremos que cruzarlo y entrar por la puerta más próxima al maniquí que está en la parte izquierda. Estaremos en una de las habitaciones de la casa, la principal de nuestro vecino.

Si os fijáis hay una puerta por la cual tendréis que entrar. Encontraremos el baño, pero aún tendremos que pasar por la última puerta para desactivar la caldera. Una vez la caldera está apagada se congelará toda el agua del segundo piso. Por fin podremos cruzar la estancia.

Abrir la tumba secreta y desenterrar al muerto

Sí, una de las estancias tiene una tumba. Yo hubiera puesto ahí una sala con servidores, pero cada uno tiene sus aficiones. Realmente dentro de la tumba no hay ningún muerto, pero igualmente necesitamos saber qué hay dentro. Esta sala está cruzando el pasillo que está a la izquierda cuando entramos (sus paredes son verdes). Debéis entrar al pasillo, llegar al fondo, cruzar a la derecha, llegar de nuevo al fondo y cruzar de nuevo a la derecha. Si miramos hacia la derecha (sí, de nuevo a la derecha) veréis una puerta. La abrimos y ahí está.

A la izquierda de la tumba, o a la derecha si lo miramos desde la otra perspectiva, hay unas instrucciones de cómo desenterrar la tumba. Lo primero que necesitaremos es un timbre. Lo segundo, la pala. El timbre lo conseguiremos en la sala del tiburón, está sobre una de las mesas. Debemos ponerlo en el palo que está en el lado opuesto de las instrucciones. Una vez lo pongamos la caja de la pala se abrirá.

Maniquí enterrado en la tumba

Ahora cogemos la pala y quitamos la tierra. Aparecerá el ataúd y ya podremos soltar la pala. Tendremos que coger la tapa de arriba del ataúd y dentro encontraremos un maniquí de una profesora. No lo perdáis porque es muy importante para el siguiente truco.

Cómo conseguir la escopeta

En este paso es donde necesitamos a la maestra. La cogeremos y la llevaremos a un cuarto donde hay pupitres y una pizarra con unas ecuaciones matemáticas. A este cuarto se llega saliendo por la puerta que está a la izquierda de la estancia con la tumba (estando de espaldas a la puerta por la que entramos). Subimos por las escaleras que nos encontraremos de frente y cruzamos por la única puerta que nos encontramos. Entraremos a un pasillo con dos puertas: la primera, la de la derecha, tiene una sala con una atracción de feria; la que nosotros queremos es la del fondo, la del aula.

Lugar aproximado donde deberemos colocar a la profesora

Una vez entremos lo primero que tendremos que hacer será colocar a la profesora al lado de la mesa del maestro. Si no lo hacéis os lloverán papeles en vez de conseguir la escopeta cuando realicéis las siguientes instrucciones. En la pizarra hay unas ecuaciones muy simples (más que ecuaciones, operaciones). Cualquier podría resolverlas, son muy sencillas, pero tranquilos que no os haré sumar. Cogéis ahora los números que os encontraréis por ahí, pero no todos.

Os hacéis concretamente con el 3, el 5 y el 8, que son las respuestas a las operaciones. Dos de los números están sobre la mesa o en su defecto en el suelo; el otro número, el 3, estará sobre uno de los pupitres. El 3 lo colocáis en la operación de la esquina superior derecha (con la letra E, ni con el botón derecho del ratón ni con el izquierdo); el 8 lo colocáis en la operación de abajo; y el cinco lo colocáis en la operación que falta.

Esto... quiero jugar a la atracción de feria

¿Os habéis quedado con ganas de jugar con la atracción que hay antes de llegar al aula? Se trata del típico juego de disparar con una escopeta (adivina con qué escopeta). Entráis a la sala y la colocáis en su sitio. Si miráis para la derecha encontraréis unas "instrucciones" con las recompensas y las puntuaciones necesarias. Conseguiremos 100 puntos por cada objetivo que matemos. La recompensa más cara, la última, es de 300 puntos, por lo que tendréis que matar a tan solo 3 muñequitos.

Juego de disparar al objetivo

Le dais al botón verde que está a la derecha del arma y la usáis para matar a todo lo que se os ponga en el objetivo. La misión es matar a mínimo tres para conseguir la llave. Una vez lo consigamos, la llave caerá por la caja que está a la derecha del cartel.

Entrar dentro de la atracción

Candado en la barra de la atracción

Al lado de la atracción hay una puerta, ¿cómo puedo entrar ahí? Si eres avispado te darás cuenta de que con la llave que nos ha soltado la atracción podremos abrir esa puerta. Esta puerta es la que nos separa de la otra sala. La usaréis para abrir el candado que hay en la barra. Una vez estamos dentro ya podremos cruzar por la misteriosa puerta.

Atravesar paredes rompiéndolas

Al fondo de la sala hay una pared de ladrillos ingleses muy sospechosa. Parece que se caería con tan solo darle una patada, y realmente casi es así. Usaremos un martillo hidráulico que hay en el baño de la segunda planta para romper la pared. Para encontrar este baño tendréis que ir de nuevo al aula. La cruzáis y entráis por la puerta que está a la izquierda de la pizarra. Cuidado no vayáis a lo loco porque hay un agujero en el suelo.

Tendréis que bordear de manera muy cuidadosa ese agujero para poder coger el martillo hidráulico. Volvéis por donde habéis venido y entráis de nuevo a la sala de la feria para ir hasta la pared. Una vez ahí usáis el martillo para romperla.

Un maniquí que cuida de un osito

Eso es justo lo que os encontraréis si entráis a la sala que encontramos después de romper la pared. Hay una cuna con un maniquí que cuida a un osito de peluche. Si agudizáis la vista veréis una llave en la cuna. Podéis cogerla y tratar de abrir la puerta que está nada más entrar a la casa, pero aún no podremos entrar a esa estancia.

No obstante, hay más cosas interesantes en esta sala. Si os fijáis, en el suelo hay un dibujo en el que se ven inscritas unas instrucciones: osito de peluche más llamas es igual a llave. Esto quiere decir que si quemamos el osito (en la caldera del baño de la planta inferior) tendremos acceso a una llave. El osito tendremos que ponerlo en la caldera, cerrarla e irnos a dormir. En teoría al día siguiente aparecerá ahí una llave, pero esta no es más que la misma llave que ya hemos encontrado en la cuna, por lo que no nos servirá de nada.

Maniquí cuidando a un peluche en una cuna

Si seguimos investigando en la habitación veremos una puerta. Cuidado al abrirla porque lleva a la nada: caeréis al vacío si la cruzáis, y es que da para la calle (tened en cuenta que estáis en un segundo piso). En una de las salas que encontraremos en la segunda planta (solo podremos acceder a ella si subimos por el ascensor que está cruzando la cocina) hay muchas pantallas de ordenador, corresponden a la cámara de seguridad. Si rebuscamos bien encontraremos una ganzúa que nos permitirá también abrir el candado en caso de que no tengamos la llave. Esto quiere decir, por lo tanto, que algo importante hay tras la puerta si tanto interés hay en ella.

Cómo bugear al vecino

Lo primero que tendremos que hacer para husmear por la casa es... deshacernos del vecino, por supuesto. Con él rondando por la casa, ¿cómo podríamos jugar tranquilos? Hay un bug, o más bien un truco (pues no parece para nada un error) que nos permite tener controlado a nuestro vecino en casa sin que se pueda mover. En ese momento tendremos la casa de forma completa para nosotros.

Para esto tendréis que atraerle. Tocáis la puerta, la abrís y entráis, lo que sea con tal de que venga hacia nosotros. Una vez nos siga salimos de su parcela. Él se quedará justo en la valla, pero nosotros tendremos que ir corriendo hasta nuestra casa. Una vez estamos dentro vamos a nuestra habitación y nos ponemos a mirar por la ventana para que nos vea. Acto seguido vendrá corriendo a por nosotros y se meterá por la ventana.

Vecino atrapado en nuestra casa

Ahora nosotros salimos por la puerta y cerramos la de fuera (o la de dentro, es indiferente). La música siniestra parará y él no se podrá mover de donde está hasta que volváis a reiniciar el juego o hasta que muráis, aunque es un poco difícil sin él.

No obstante, aquí no ha acabado el juego. Aún hay más trucos y secretos por descubrir. Lo primero que me viene a la cabeza es: ¿qué hay detrás de la puerta que se esconde detrás del candado? Sin duda un juego muy interesante que no conocía hasta hace poco pero que ya tiene una comunidad de jugadores muy grande (y creciendo día a día).

El lanzamiento oficial será a finales de este año, entre el tercer trimestre de 2017 y el cuarto, lo cual es ya una fecha muy próxima. Por supuesto me gustaría probar la versión final cuando esté acabada, pues tiene muy buena pinta. De momento las versiones de pago tienen unos gráficos muy buenos (la Alpha tiene gráficos decentes pero aún así consume mucho), así que no me imagino la versión definitiva.