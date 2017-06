Cuando Mojang publicó Minecraft en el año 2009, jamás pensó que su juego llegaría a tener la repercusión mundial e incluso social que tiene actualmente. Pocos juegos pueden presumir con orgullo de que pese al paso de los años, siguen estando entre los más jugados. Uno de los motivos principales por los que sigue siendo tan popular es por permitir al jugador hacer prácticamente todo lo que desee, ya sea en solitario o jugando con amigos. Además de la inmensidad de MODs que hay disponibles que pueden ser utilizados como expansiones gratuitas creadas por la comunidad.

A todos nos ha pasado alguna vez: si un juego nos encanta e invertimos muchísimas horas exprimiéndolo, en algún momento hemos querido probar los posibles trucos que haya disponibles. En el caso de Minecraft, al ser un juego tan amplio y sin una historia cerrada el uso de los trucos sería simplemente para explorar nuevas posibilidades de jugabilidad.

Consideraciones previas

Hemos probado todos los trucos que vamos a publicar en este artículo, pero si eres jugador habitual sabrás que está actualizándose continuamente, por lo que puede ser que un truco que funcionaba hoy mañana ya no lo haga. También siento decir que las versiones de consola no permiten introducir trucos. Por lo tanto sólo podrás utilizarlos en las versiones de escritorio de Windows y macOS, Pocket Edition (iOS y Android) y Education Edition.

Mensaje de aviso de logros de Xbox Live en Minecraft

En cualquier caso no te preocupes, al final del artículo encontrarás unos cuantos consejos que seguramente te sean de ayuda en tus aventuras en este pixelado mundo y que podrás aprovechar sin discriminación alguna. Por último, es muy importante que sepas que al activar los trucos no será posible desbloquear logros para nuestro perfil de Xbox Live. El juego te mostrará un aviso cuando los actives para recordártelo.

Cómo activar trucos con comandos en Minecraft

Por desgracia sólo es posible introducir trucos en mundos en los que hayas permitido su uso en el momento de su creación. Si tienes un mundo ya creado y no activaste los trucos en ese momento, siento mucho decirte que ya no es posible activarlos.

Activar los trucos es muy sencillo. Simplemente al crear un nuevo mundo aleatorio nos aparecerá la opción de activarlos en las opciones que aparecen como configuración previa. Por lo tanto, si no tienes interés en desbloquear logros puede ser recomendable activar siempre esta opción, ya que nunca se sabe cuándo querrás aprovecharte de ellos.

Cómo activar los trucos en un mundo nuevo de Minecraft

Cómo introducir un truco

Utilizar trucos no tiene mucha complejidad salvo quizás los que tratan de invocar algún objeto o tele-transportarte. Se introducen por medio de la barra de chat del juego. Para mostrar dicha barra tendremos que pulsar la tecla "Enter" o "T". En el caso de la Pocket Edition tendrás que pulsar sobre el botón para iniciar chat. Es muy importante que escribas al principio del comando de cada truco la barra inclinada "/", ya que de no hacerlo e introducir directamente el comando el truco no se activará correctamente. Como puedes comprobar en la imagen que acompaña a este texto, es muy sencillo.

Cómo invocar un esqueleto en Minecraft con los trucos

Trucos para cambiar el estilo de juego

Cambiar a modo supervivencia: /gamemode 0

Cambiar a modo creación: /gamemode 1

Cambiar a modo aventura: /gamemode 2

Cambiar a modo espectador: /gamemode 3

Trucos para controlar el tiempo

Cambiar a día: /time set day

Cambiar a medianoche: /time set 18000

Cambiar a mediodía: /time set 6000

Cambiar a anochecer: /time set 12000

Cambiar a amanecer: /time set 0

Cambiar a noche: /time set night

Parar el paso del tiempo: /gamerule doDaylightCycle false

Volver a la hora del juego: /time query gametime

Trucos para controlar el clima

Poner el clima despejado: /weather clear

Poner el clima con lluvia: /weather rain

Poner el clima con truenos: /weather thunder

Cómo cambiar el clima en Minecraft con trucos

Trucos para cambiar la dificultad

Modo pacífico: /difficulty peaceful

Modo fácil: /difficulty easy

Modo normal: /difficulty normal

Modo difícil: /difficulty hard

Trucos para encantar objetos

Aquí se complican un poco los trucos, ya que es necesario conocer el nombre en inglés o el valor ID del encantamiento que queremos aplicar. Por suerte el juego nos ayuda mostrando el nombre de los elementos conforme vayamos escribiendo sus letras. Para este truco el comando constaría de 4 partes: La primera es el comando inicial de encantamiento, el nombre de nuestro personaje, el nombre del encantamiento o su valor ID y el nivel del encantamiento (esto último no es estrictamente necesario ponerlo):

Por ejemplo: /enchant Malavida blast_protection 5

El equivalente usando el valor ID del encantamiento: /enchant Malavida 3 5

Trucos para recibir objetos

Digamos que quieres fabricarte una impresionante armadura de diamante, pero no te apetece pasar horas excavando para encontrar todo lo necesario. Gracias a este comando podrás conseguir lo que quieras al instante. El comando al igual que el anterior tiene varias partes: comando inicial, nombre del jugador, objeto que queremos recibir y cantidad del mismo.

Por ejemplo, si queremos recibir 7 bloques de diamante: /give Malavida diamond_block 7

En el caso de que prefieras recibir una armadura de diamante: /give Malavida diamond_helmet 1

Cómo recibir objetos con trucos en Minecraft

Trucos para invocar enemigos y NPCs

Has conseguido ya tu fantástica armadura de diamante y además armas para poderte defender. Ahora toca ir a buscar enemigos que combatir, pero resulta que también te da mucha pereza moverte para encontrarlos. Pues con este sencillo comando podrás hacer que aparezcan donde estás o en unas coordenadas determinadas:

Sin coordenadas: /summon skeleton

Con coordenadas: /summon skeleton X Y Z

También es posible utilizar este comando para invocar cualquier otro tipo de NPC (personaje que no es un jugador), como por ejemplo un pollo:

Sin coordenadas: /summon chicken

Con coordenadas: /summon chicken X Y Z

Cómo tele-transportarte a otra localización

Esto es muy sencillo y puede ser muy útil para cuando queramos cambiar a otra localización diferente a la actual, o por ejemplo si queremos avanzar rápidamente hacia una dirección.

Ir a unas coordenadas (X Y Z) determinadas: /teleport Malavida X Y Z

En el caso de que quieras avanzar pero hacia una dirección en relación a tu localización actual, el comando sería el siguiente (presta atención a los signos negativos en caso de que sean necesarios):

Desplazarte 19 bloques al Oeste y 10 bloques al Norte: /teleport Malavida ~-19 ~ ~-10

Consejos y guía para principiantes de Minecraft

Como hemos dicho al comienzo de este artículo, por desgracia a día de hoy no es posible utilizar trucos mediante el uso de comandos en videoconsolas. Pero vamos a reunir ciertos consejos e información que puede ser muy útil para cualquier jugador.

Si juegas en el modo supervivencia, saber dónde poder encontrar los materiales más codiciados es una gran ayuda. Objetivamente hablando no se podría considerar como hacer trampas en el juego, ya que simplemente es saber dónde buscar cada elemento, el esfuerzo de la búsqueda lo tendrás que realizar igualmente.

Guía para conseguir todos los minerales

Si estás jugando a la versión de Windows o macOS tendrás que pulsar la tecla F3 para que se muestren en pantalla los datos sobre la localización de tu personaje. Es a la coordenada que viene dada por la letra Y la que debes mirar para saber en qué nivel de capa te encuentras.

En el caso de que estés en una edición de videoconsola o Pocket Edition, a día de hoy no es posible seguir en pantalla el nivel en el que te encuentras. Por lo tanto un consejo para lograr esto, es excavar lo más profundo que puedas hasta llegar al nivel 0, y a partir de ahí ir excavando hacia arriba.

Cómo encontrar carbón y otros minerales en Minecraft

Carbón: Es uno de los recursos más comunes de Minecraft, se puede conseguir con cualquier tipo de pico y aparece a partir de la capa 128, por lo que no tendrás ninguna dificultad para dar con él.

Es uno de los recursos más comunes de Minecraft, se puede conseguir con cualquier tipo de pico y aparece a partir de la capa 128, por lo que no tendrás ninguna dificultad para dar con él. Hierro: Mineral muy útil para poder fabricar nuestra primera armadura, además de conseguir armas y herramientas más resistentes que las de madera o piedra. Será necesario utilizar un pico de piedra o superior para extraerlo y aparece a partir de la capa 64. Es necesario fundirlo previamente en el horno para poder fabricar cosas con él.

Mineral muy útil para poder fabricar nuestra primera armadura, además de conseguir armas y herramientas más resistentes que las de madera o piedra. Será necesario utilizar un pico de piedra o superior para extraerlo y aparece a partir de la capa 64. Es necesario fundirlo previamente en el horno para poder fabricar cosas con él. Oro: Nos permitirá crear armaduras y herramientas un poco más resistentes que las de hierro además de otros artilugios. Para extraerlo será necesario utilizar un pico de hierro o superior. Lo encontraremos a partir de la capa 32 y también es necesario un horno para fundirlo.

Nos permitirá crear armaduras y herramientas un poco más resistentes que las de hierro además de otros artilugios. Para extraerlo será necesario utilizar un pico de hierro o superior. Lo encontraremos a partir de la capa 32 y también es necesario un horno para fundirlo. Lapislázuli: Para extraerlo es necesario un pico de piedra o superior. Lo encontraremos entre las capas 23 y 25, suele tener agua cerca y no es necesario fundirlo.

Cómo encontrar lapislázuli y otros minerales en Minecraft

Piedra roja: Material muy importante para la creación de mecanismos en Minecraft. Necesitamos un pico de hierro o superior para conseguirlo. No es necesario fundirlo y suele tener lava cerca. Aparece a partir de la capa 15.

Material muy importante para la creación de mecanismos en Minecraft. Necesitamos un pico de hierro o superior para conseguirlo. No es necesario fundirlo y suele tener lava cerca. Aparece a partir de la capa 15. Diamante: Se trata del material más resistente para nuestras armas, armaduras y herramientas. Será necesario utilizar un pico de hierro o superior para extraerlo. Aparece a partir de la capa 12 pero es muy poco común. Además, suele crecer en diagonal, por lo que es recomendable excavar a su alrededor aunque con cuidado ya que también suele tener lava cerca.

Se trata del material más resistente para nuestras armas, armaduras y herramientas. Será necesario utilizar un pico de hierro o superior para extraerlo. Aparece a partir de la capa 12 pero es muy poco común. Además, suele crecer en diagonal, por lo que es recomendable excavar a su alrededor aunque con cuidado ya que también suele tener lava cerca. Esmeralda: Si ya el diamante era complicado de encontrar, la esmeralda lo es muchísimo más. De hecho, sólo merece la pena intentar buscarla en el bioma de Montañas Extremas entre las capas 4 y 32. Aunque también podemos encontrar esmeralda en los cofres de iglús, templos del desierto, templos de la jungla y cofres de la ciudad del End. Se utiliza para comerciar con los aldeanos, aunque también podemos conseguirla comerciando con ellos.

Cómo hacer agua infinita en Minecraft

Necesitarás dos cubos de agua que hayas recogido de una zona de agua natural del mundo. Cava un agujero de 2x2 y vacía los cubos en esquinas opuestas. De esta forma lograrás tener tu propio pozo particular con agua infinita para cualquier necesidad que tengas.

Encontrar el tesoro oculto en el mundo tutorial

Durante el tutorial donde se explican todos los conceptos básicos conseguirás todos los materiales necesarios para construir una escalera que te permita alcanzar el logo de Minecraft en el cielo. Investiga entre las nubes ya que podrás encontrar un cofre que tiene varias armaduras y herramientas de diamante. Si en tu versión no encuentras el tutorial, es porque no está disponible para todas. Por lo tanto esto sólo será de utilidad para unos pocos jugadores que jueguen en las versiones de escritorio.