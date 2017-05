Miles de personas en España ya han probado las bondades del servicio de series de televisión y películas en streaming de Netflix España. Desde que la compañía desembarcó en nuestro país a finales de 2015 son muchos los que han aprovechado desde entonces para darle una oportunidad a esta aplicación, y de entre ellos no son pocos los que se han quedado después de engancharse durante el primer mes de prueba a Narcos, Daredevil o los maratones de series más veteranas como Breaking Bad o American Horror Story. Sin embargo, desde su llegada son muchas las críticas que hemos oído por su interfaz o catálogo, ¿sabemos sacarle partido a esta plataforma?

Para ello tenemos que coger las riendas del sistema y buscar por nuestra cuenta y con este fin os enseñamos unos cuantos usos y trucos para mejorar vuestra experiencia con Netflix: utilizar menús ocultos, encontrar nuevos contenidos según preferencias, consultar las novedades o manejaros con soltura con el mando de TiVo. Ya que lo pagas, sácale todo el jugo posible.

Recomendaciones de Netflix según lo que se ha visto

Veis mi nombre en este texto, pero también se lo tenemos que agradecer a más personas. Para esta recopilación he contado con la ayuda de mi compañero Antony Peel, que me ha echado una mano con algunos de estos trucos, como los menús de PC, acceso al catálogo completo o el uso del mando TiVo.

Acceder a los menús ocultos de PC

Si visitamos su reproductor desde nuestro PC, con la reproducción del capítulo de serie, película o documental en marcha, hay que saber que existen unas cuantas secuencias de teclas que nos dan acceso a menús ocultos con las que podemos obtener diferentes datos:

Estadísticas: Ctrl + Shift + Alt + D / Ctrl + Shift + Alt + Q: estadísticas de audio y vídeo, con información como el bitrate, framerate, buffering y el ancho de banda utilizado.

Cambiar el bitrate: Ctrl +Shift + Alt + S: permite cambiar el bitrate del audio y del vídeo, así como la red a través de la que nos llega el streaming.

Cambios en ajustes: Ctrl + Shift + Alt + L: un registro con todos los cambios que hemos hecho en los ajustes de la aplicación.

Cargar subtítulos: Ctrl + Shift + Alt + T: para cargar subtítulos personalizados en formato .DFXP

Atajos de teclado más simples

También desde nuestro PC podemos usar una serie de atajos de teclado que facilitan nuestra interacción con su reproductor. Estos son los más importantes:

Reproducir / Pausar: espacio o Intro. También Re Pág y Av Pág.

espacio o Intro. También Re Pág y Av Pág. Pantalla completa: F

F Salir de pantalla completa: Esc

Esc Rebobinar / adelantar: flecha izquierda / flecha derecha

flecha izquierda / flecha derecha Ajuste de volumen: flecha arriba / flecha abajo / M para silenciar y activar sonido

Buscar sus contenidos fuera de la aplicación

Buscar en el catálogo de Netflix directamente en su aplicación puede llevarnos a la impresión de que la versión española tiene poco contenido. En realidad, tras la última actualización, cuenta con más de 2.400 series, películas y documentales (según Allflicks, que atribuye más de 5.000 contenidos a la versión americana).

Códigos secretos

El catálogo de este servicio tiene cantidad de series de televisión y películas, pero falla en la forma de presentarlas. No es fácil buscar entre su catálogo si no sabes de antemano qué quieres encontrar. Por eso, hay otras formas. Ya os desvelábamos en su día TODOS los códigos de TODAS las categorías ocultas en las que divide sus contenidos, desde los amplios "dramas" o "comedias" a secciones más delimitadas como "películas de terror con hombres lobo" o "largometrajes sobre bichos feroces" (no lo he traducido yo).

Con ayuda de estos códigos podemos visitar las secciones (más de cien) que más nos interesen y buscar de manera pormenorizada contenidos que incluir en “Mi lista”. Para ello solo tenemos que añadir a esta dirección web http://www.netflix.com/browse/genre/ el número que corresponda. Por ejemplo, “Películas españolas” es el 58741 (http://www.netflix.com/browse/genre/códigosecreto/58471), “Acción y aventuras” el 1365, “Musicales” el 13335, “Películas de artes marciales” el 8985, “Anime” el 7424 y “Películas del Oeste” el 7700. Y así más de un centenar de secciones que no encontraremos en la aplicación y que definen mejor nuestros intereses.

Es importante introducir contenidos en "Mi lista" y votar nuestras series y películas favoritas, de esta manera, el sistema empezará a recomendaros programas afines.

Super Browse for Netflix

Netflix Super Browse con categorías ocultas

Chrome cuenta con algunas extensiones que resultarán muy útiles a los suscriptores del servicio. Una de ellas es Super Browse for Netflix, que añade todas las categorías ocultas a un menú extra en la web oficial. Aquí tienes más información ENLACE

Netflix Movies

Una página web como Netflix Movies que nos dice en qué países está disponible el contenido que queremos. Solo tenemos que hacer una búsqueda y la web nos devolverá el resultado con una ficha con datos técnicos y artísticos de la película. Entre ellos las regiones desde donde se puede acceder a ese título. Eso sí, hay casos (por ejemplo Deadpool donde la información no está disponible y has de clicar en el botón para ver en Netflix para averiguarlo).

Consultar las novedades de Netflix

Si no queremos recurrir al truquito del VPN y nos interesa estar bien al día sobre las actualizaciones de Netflix, la web de Allficks que mencionamos antes se convierte en nuestra mejor aliada ya que en ella encontraremos listadas todas las series, películas y documentales disponibles en España, y la fecha en la que fueron agregadas al servicio de streaming.

Con Allflicks podemos hacer búsquedas específicas por género y año de producción y ordenarlas según sus valoraciones en Netflix o IMDb, por si nos fiamos más de la veteranía de este otro servicio. De esta manera, podemos consultar las últimas novedades o los materiales más clásicos, y descubrir una película de los años 20, como la restaurada The Daughter of Dawn, o títulos de los 50 y 60 de Elia Kazan, Blake Edwards o Akira Kurosawa. O incluso reducir la búsqueda a los contenidos del año que naciste (Superdetective en Hollywood, qué tiempos), por ejemplo.

Compartir Netflix para que te salga más barato

Las tarifas no son nada caras. Netflix España tiene tres tipos de suscripción que van desde los 7,99 a los 11,99, según la calidad de reproducción y el número de pantallas que contratemos. Por 7,99 contaremos con una calidad estándar y una pantalla, por 9,99 calidad HD y dos pantallas y por 11,99 contrataremos calidad HD 4k (si la soporta nuestra televisor) y cuatro pantallas simultáneas.

Con los dos últimos planes podemos compartir el servicio entre varias personas y pagar aún menos cada mes por el servicio de series y películas, y es que los dispositivos permitidos no tienen por qué compartir conexión. Cada usuario tendría su propio perfil en la cuenta por lo que las listas, los contenidos vistos y no vistos, no se verían afectados de uno a otro.

Haz las cuentas. El plan Estándar de 9,99 puede compartirse entre dos (4,5 euros), mientras que el Premium hasta entre cuatro (a 3 euros).

Netflix en el TiVo de Vodafone ONO, toda una odisea

Mi compañero Antony parece haberse peleado con el mando de TiVo hasta cogerle el truco, os dejo aquí sus impresiones y sus consejos para que sea más fácil usarlo:

Con su desembarco en nuestro país, una de las plataformas que más fuerte apostó por este servicio en streaming fue Vodafone a través de TiVo, ofreciendo a sus clientes seis meses gratis, además del mes disponible para cualquier nuevo usuario.

Una promoción irrechazable a la que se han lanzado como locos todos los clientes de Vodafone que ya han convertido el canal 300 de su TiVo en uno de los más visitados. ¿El problema? Lo poco intuitivo que resulta utilizar el mando de TiVo. Por ello, es menester que os indiquemos cómo usar este mando a distancia para que controlarlo no sea un descontrol.

Mando TiVo de Vodafone ONO