Utilizar dos cuentas de WhatsApp es un mismo teléfono ha sido durante mucho tiempo uno de los grandes reclamos de los usuarios. Sin embargo era imposible... hasta ahora. Tampoco nos engañemos, existían algunas formas de hacerlo tanto en Android como en iPhone que ya te contamos tiempo atrás, como por el ejemplo el uso de MODs como OGWhatsApp, GBWhatsApp o WhatsApp Plus o el empleo de clonadores de apps y soluciones similares como Parallel Space, pero una de las últimas noticias anunciadas por la plataforma hace posible usar dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono de manera oficial, al menos en Android.

Hace algunas semanas se lanzó WhatsApp Business, una versión pensada para empresas que necesitan mantener contacto con sus clientes. WhatsApp Business no es el WhatsApp tradicional y por lo tanto ambos pueden instalarse y convivir de forma simultánea. Eso sí, debes tener claro que necesitas dos números de teléfono diferentes para hacerlos funcionar.

WhatsApp Business - WhatsApp para Negocios Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Como tener dos cuentas de WhatsApp en Android

Todo empieza por darte un paseo por nuestra web para descargarte WhatsApp Business e instalarlo en tu móvil. A continuación pulsa en el icono que se habrá creado en tu menú de apps.

Permisos solicitados por WhatsApp Business en Android

Tendrás que aceptar los permisos requeridos por la app. Por una parte de acceso a imágenes, contenido multimedia y archivos, y por otro para contactos. No creo que haga falta explicarte mucho más: si no los das no podrás mandar fotos del negro de WhatsApp a tus clientes ni tienes acceso a tu agenda de contactos.

WhatsApp Business quiere confirmar que eres una empresa

El nombre de la app no tiene pérdida: está pensada para pequeños y medianos negocios. Por lo tanto si respondes a esta primera pantalla que no eres un negocio la app se cerrará. Pulsa "Aceptar" para saltarla a través de una mentira piadosa si eres un usuario particular. Si eres un negocio puedes avanzar con la conciencia tranquila.

Escribir tu número de teléfono asociado con WhatsApp Business

Momento de introducir el número de teléfono en el que recibirás el código de activación. Hay que especificar primero país, debajo prefijo (aunque se rellena automáticamente si no pasa nada raro) y número de teléfono. Si el número de teléfono no está asociado a ninguna cuenta de WhatsApp no habrá problema pero si es al contrario te toca elegir con qué app exactamente quieres usar ese número, con el WhatsApp de toda la vida o con el Business.

Si tienes WhatsApp, necesitas un segundo número para WhatsApp Business

Es decir, que como te habíamos avisado antes no se puede usar el mismo número de teléfono para las dos versiones: necesitas un segundo número. ¿Cuál? Ya es cosa tuya: el del fijo de casa, el de tu abuela que no tiene WhatsApp, el de otro móvil con tarjeta que tengas en ese cajón perdido... Asegúrate de que lo tienes en cualquier aparato activo donde puedas recibir mensajes de texto o llamadas, porque de lo contrario no vas a poder leer el SMS o escuchar la llamada con el código de activación. Si el número estaba antes en uso y guardas una copia de seguridad que quieres restaurar es el momento. De lo contrario, si el número es nuevo o quieres eliminar las anteriores conversaciones asociadas rechaza el proceso y sigue leyendo.

SMS o llamada con el código de activación de WhatsApp Business

Toca introducir el código de 6 dígitos. Si estás utilizando un teléfono móvil recibirás un SMS con el código, simplemente debes introducirlo con el teclado numérico de la pantalla. Si por el contrario lo que estás utilizando es un teléfono fijo tendrás que esperar a que el sistema de verificación te ofrezca la opción de recibir el código mediante una llamada.

Elegir el nombre de empresa en WhatsApp Business

Por último solo queda elegir el nombre de la cuenta o empresa. Mucho cuidado al hacerlo, ya que es una decisión irreversible: el número quedará asociado a esa cuenta para siempre y no hay posibilidad de editar está información después.

En este punto ya tienes ambas cuentas de WhatsApp funcionando en un mismo Android. Ten en cuenta que no son versiones idénticas: están dirigidas a públicos diferentes y por tanto las funciones varían un poco del uso personal al comercial, pero lo que aquí nos interesa está hecho: usar dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono Android. Los usuarios de iPhone por el momento se quedan con las ganas.