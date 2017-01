Como todos sabemos Super Mario Run aún no ha llegado oficialmente a Android y aún no sabemos cuándo lo hará, pues Nintendo a pesar de haberse manifestado para aclarar este asunto, tan solo afirmó que sería lanzado durante 2017 -esta información salió a la luz en 2016-. A día de hoy podemos encontrar varios clones de este juego, que ha provocado tanto hype como odio por partes iguales. Nosotros hemos probado muchos de ellos y os hemos traído los que hemos considerado que son de mejor calidad, pues hay algunos que directamente hemos descartado pues creemos que no son aptos debido a que tienen fallos o que no funcionan bien.

Estos clones vienen muy bien para saciar la sed o bien para jugar a este juego de forma gratuita, pues cuando llegue el oficial tan solo tendremos 20 niveles gratuitos -el resto costará 9,99 euros, casi nada-. Super Mario Run, por otro lado, ya puede "pre-reservarse" gratuitamente desde la Play Store.

Cuatro copias baratas de Super Mario Run en Android

Todos los clones que os traemos son gratuitos en su totalidad -es decir, todos los mapas disponibles pueden ser jugados incluso sin pagar-, pero sí que es cierto que como en todos los juegos hoy en día a parte de mostrar anuncios permiten opciones de pago para avanzar más rápidamente. Esto es, podemos comprar, por ejemplo, monedas, que nos ayudarán durante el juego.

Super Jungle World Adventure

A diferencia del juego original de Nintendo en Super Jungle World Adventure se juega en horizontal y no en vertical. Otra de las cosas que no es exactamente igual que en SMR es que no se trata de un infinite run, sino que son partidas que comienzan y finalizan en un punto dado. Es decir, no podremos estar corriendo y corriendo como sí que podemos en el juego de la japonesa, por ejemplo.

La primera vez que abrimos el juego comenzará un breve tutorial en el que aprenderemos como se juega. Pero ya os adelanto que es muy fácil, pues solamente tendremos tres botones: adelante, atrás y saltar. Una vez hayamos pasado el primer mapa/tutorial de forma exitosa podremos comenzar a jugar. La interfaz está bien implementada y la agilidad del juego no deja nada que desear, pues es bastante fluido.

Super Jungle World Adventure para Android

Según vayamos jugando vamos desbloqueando las siguientes partidas. No podremos continuar si no hemos superado el nivel en el que nos encontramos. En total tenemos 30 mapas distribuidos entre 3 mundos distintos. Por supuesto, para pasar de un mundo a otro primero tendremos que pasarnos todas las "misiones" del mapa anterior. Los diferentes mundos son: el trópico, el bosque y el desierto, respectivamente.

No se trata de un juego para nada difícil. Si bien es cierto que a medida que vamos jugando más el nivel va a aumentando, no tiene gran dificultad y podremos completar sin problemas el juego por completo. Por último, la aplicación muestra publicidad, pero tenemos una opción para poder quitar los anuncios, igual que también tenemos la posibilidad de pagar por vidas o por monedas.

Nob's World - Jungle Adventure

Esta es otra de las versiones no oficiales en las que solamente podremos jugar en horizontal. En Nob's World sí que es cierto que las animaciones del personaje principal me han dejado con un mal sabor de boca, pues son muy lentas y nos dan sensación de lag, algo que es obvio que no gusta nada a la hora de jugar a un juego. El tiempo no corre al nivel de los segundos, sino que se trata de un contador que va disminuyendo más de una unidad por segundo, aunque no podríamos afirmar cuán rápido.

Nob's World - Jungle Adventure para Android

En cuanto a la jugabilidad no encontraremos ninguna dificultad, pero debemos tener en cuenta que el botón de joystick de up no cumple la función de saltar, pues para eso tenemos otro botón situado en la parte derecha, que al ser transparente es difícil verlo. Una de las ventajas de este juego frente a Super Jungle World Adventure, por ejemplo, es que en esta versión podemos agacharnos. La organización de las partidas es también muy sencilla: no encontraremos mundos, sino 30 niveles distintos en forma continua. Para pasar al siguiente tendremos que completar como es normal el nivel en el que nos encontramos.

Super Plumber Run

No es tan fiel al Super Mario Run, pues el personaje no es de la saga, o al menos no es reconocible fácilmente -diría que es una mezcla entre Wally y Papá Noél-, pero sí que imita los mundos del juego de la nipona. Super Plumber Run sí que es un endless runner como tal, por lo que los mapas se generarán aleatoriamente, además de que no tendremos que hacer que el muñeco se desplace, pues lo hace solo. Los controles no son por medio de botones, sino que como es costumbre en este tipo de juegos tengamos que desplazar los dedos en función de lo que queramos realizar.

Super Plumber Run para Android

Si miramos las imágenes de la Play Store parece que Super Plumber Run nos va a dejar con la sensación de que no está del todo bien desarrollada, y es que se ve que han gastado muy poco en aspectos de diseño, pero os aseguro que una vez la probéis comprobaréis que no es para nada de este modo, pues tanto las animaciones como la música están muy bien. La banda sonora, por cierto, nos recuerda muchísimo a la música de la saga original.

Tenemos la opción de ver un vídeo cuando hayamos finalizado una partida porque hayamos perdido. De este modo conseguiremos continuar donde lo dejamos para poder finalizar el nivel. De resto, solamente veremos anuncios al acabar la partida, y es que no encontraremos ni un solo anuncio mientras jugamos.

Jungle Boy Adventure

El cuarto y último juego que os traemos es Jungle Boy Adventure, otra muy buena opción a tener en cuenta cuando hablamos de clones del esperado SMR de Nintendo. Se antoja algo repetitivo por el tipo de mapas que hay disponibles, pero según vamos avanzando este problema se va solucionando. Igual que en Nob's World, tendremos una serie de controles con los que manejar el clon de quien sería Mario, el personaje protagonista.

Jungle Boy Adventure para Android

Con cuatro estrellas sobre cinco, el juego requiere Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich y no se ha actualizado desde que se lanzó el 25 de septiembre de 2016, sin duda un punto en contra a considerar, pero lo cierto es que el juego no presenta ningún bug y funciona realmente bien a pesar de que tenemos el mismo "fallo" que en Nob's World, pues las animaciones de Mario son muy lentas.

No os recomendamos para nada -es más, lo desaconsejamos- que descarguéis APKs de supuestos juegos de Super Mario Run, pues a no ser que sea de una web que verifique estas aplicaciones, podría tratarse se malware que pondría en un serio compromiso a nuestros datos personales. Por supuesto todos las aplicaciones aquí presentes sí que han sido analizadas en busca de software malicioso, por lo que no hay problema de infección. Incluso en la propia Play Store he podido ver juegos que hacen un uso sospechoso de los permisos, así podría tratarse de juegos con código malicioso, pero como os decimos, en estos APKs que os traemos no ocurre esto.